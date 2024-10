Slovo, které přináším je slovem poselství, jak se vydat, aby vše dostalo, co dostat má

Neholduj řečem, že lépe nebude, dokud je nesvrhneme, nebude lépe, jen hůř, protože to základní nám pořád uniká.

Jak říci tomuto vedení NE (pracovní název)

Na počátku každé úvahy probíhá život. Však jaký život tu probíhá? Probíhá život v intencích těch, kteří rozhodují o všem. Nejen o tom, co vyprodukujeme, ale i brzy o tom co budeme jíst. Takto si žádné vedení nikdo nepředstavoval, protože skutečné vedení má být vyslancem či zástupcem lidu. Tímto naznačuji, že to, co máme není z lidu, ale z vrstvy, která se zaprodává ke všemu, co tvoří bohatství pro všechny. Tito lidé nedokáží tvořit nic jiného než bídu, tedy ne svoji, i když ta jejich je čistě duchovní, ale především tu bídu fyzickou dané tím, že lidé jim věří.

Na počátku každé úvahy byl život, který řekl toto:

Prohlédni člověče hru, která se hraje. Buď otevřenou myslí k životu a dávej všemu co potřebuje a co si myslí, že je. Těmito atributy dáváme svým umem vše, co máme dát. A lidé to již ví, proto bublá mezi námi nespokojenost a ta nespokojenost není jen s vládou, ale se současným stavem.

Ten současný stav nám říká toto:

Kdo najde v tomto čase bohatství duše, ten prozře bídu, ve které žijeme. Tato bída je skutečná jako život, a proto bojovat proti této bídě se dá jedině tak, že rozpřáhnem ruce a budeme milovat vše jako jedno. A nyní si myslím, že všichni sprásknou ruce, to by tak hrálo. Ano hrálo a to proto, že tato láska je základem pro povznešení. Nejde být povznešen v bídě jinak než láskou, kterou objevím v sobě i v druhých.

Celé je to na kočku, prohlásil jeden člověk. Jak to, optal jsme se? Je to proto, že lidé si myslí, že budou konat ti mocní a, že my lidé dole se budeme vézt jako obvykle. Jenže situace vyžaduje aktivní účast všech. Nejde říci, ty si nezasloužíš lásku, tobě nedám nic, ale dám, protože vím, co láska pro život znamená. Láska je poznatek tak hluboký, že obsáhnout ji je na celý život, kdy někteří lidé ji mají tolik, že dokáží rozdávat. Nevídané.

Pro si přeji, aby lidé našli v této době poznatky lásky, která nám pomůže překonat krizi do které se řítíme. Nebude to boj, bojovat budou ti mají majetky natolik velké, že mohou se stát chudáky, ale nás všech se týká láska, která bude moderátorem změny systému. Již nyní se dá říci co by další systém měl obsahovat, a nebude to jen láska, ale pozornost k lidem jakoby samovolně projevovaná jako láska. Nejde uzmout vše a myslet si že bohatneme. Není tomu tak, chudneme a budeme chudnout tak dlouho, dokud nám toto nedojde, že jediná míra je lásky a ta nám dá odpovědi co vykonat, aby život stál zato.

Myslím, že jsem napsal, co jsem cítil k danému tématu, a nezlobte se na to, že má otevřenost je taková to. Myslím, až přijde ona pohroma tak pochopíte, proč se tohle vše děje, že není kouře bez ohně.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů.

J.H.