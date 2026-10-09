Slovo, které pochopíte tímto článkem
20.5.2025
Následuje poznatek, který rozhýbe tento svět (pracovní název)
Jednání pokračuje vysokým, či nízkým? Ano, i takové otázky musejí padnout abychom si uvědomili jednotu, která vzniká ze všeho pro vše, jak se říká. Ona jednota zachytává okamžik pravdy, který se stává realitou. To, že tedy žijete v realitě je tím, že dostáváte poznatky toho, koho milujete. Není to tedy tak, že realita je tvořena tím, co vidíme či si myslíme, že existuje. Vše existuje v přítomnosti, která se dá zobrazit několika způsoby. Ten první způsob zažívám dnes a denně. Ten druhý způsob je zobrazen vaší duší a třetí jen a jen jednotou. Kdo si myslí, že realitu vykresluje Boha, ten se mýlí. Není reality a není jednoty bez jednoho, který je počátkem všeho. Takto vystupuje do popředí vše, nejen člověk, ale doslova vše. To vše má jediný cíl. Dosáhnout jednoty to jak jako druh, tak jako jednotlivec. Kdy lidem byli dány klíče od stvoření takovým způsobem, aby dosáhli tohohle stavu jako jednotlivci.
Nedá se říci, jsme skupinová duše, tedy jsme níž. Abychom si uvědomili skupinovou duši zažíváme jednotlivou, abychom pochopili vše. Skupinová duše má svá specifika a člověk může ohrnovat nos nad dní. Přitom neví, že i on vychází ze skupinové duše. Není to tedy ponížení, ale je to jednota, jen v daný okamžik je jinak nastavená. Kdo by si pomyslel, že jednota zachová vše v jednotě, a přitom jednota Ví, že cokoliv dokážeme jako lidé je její zásluhou, protože nám dala klíče od stvoření.
Poznat pravdu většinou bolí, jenže poznat pravdu o jednotě je neskutečné. Pravda o jednotě nemůže bolet, ale musí nás posouvat dál. Jaká je to tedy pravda o jednotě?
Jednota si našla svého syna na zemi. Tohle je první a prvá, kterou vám musí přinést. Není to ten, od koho máte své texty, ale je to ten, co píše tyto řádky. Ano, je to tak. Takové poznatky jednoty nikdy nebudou skryty před tímto člověkem, aby jeho zrak obsáhl to, co obsáhnout má.
Jsou však okolnosti, kdy i jednota s bojí o osud tohoto člověka. Není to tedy jednota, kdo koná, ale vše koná v zájmu jednoty aby dostalo, co dostat má. Jednota, je to jen dílek do skládačky, bez které to vše nejde složit. A kdo tedy stojí za jednotou, která tvoří vše? Není to podstata, jak by mohlo člověka napadnout, ale další svět, který povstal z předchozího. Je to nekonečná spirála života, který tvoří jednotu. V tomto tajemství starých kabalistů objevíte poznatky duše i toho koho milujete.
Jak tedy naložit s tímto poselstvím? Ano, dá se říci jediné. Kdo bude chtít nalézt pravdu v tento čas, ten ji nalezne ne z pohledu člověka, ale člověka, který Ví. Jsou však okolnosti duše, která musí sdělovat pravdu ve které stojí. Proto se nezlobte za tento článek, který vám přináší pravdu, která je definitivní tím, že obsahuje semínko pravdy k dalším světům.
Ty světy reprezentujete Vy všichni, co jste uvěřili světu i životu, že vše je jedním. Jak se tedy dá pokračovat? Ano, dalo by se říci, že pomalu budou tyto texty končit. Jak tedy dál? Nastane doba úpadku, kdy člověk se pozvedne ze světa pro svět a ten svět, který pozvedne se udělá jako jednota všeho. Takto porosteme k tomu, že obsáhneme to, co obsáhnout máme. Není to tedy, jednota, od které rosteme, ale jednota roste od nás abychom dosáhli osvícení duše, která bude jednotou tak fascinována a obklopena, že si řekne. Jak blaze je žít.
Děkuji Vám za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
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