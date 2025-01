Slovo, které padne na holou zem ožije, však slovo, které padne do vaší duše bude žít na věky, stejně vystupuje Vaše duše jako zem, která nese život.

Slovo, které pronesu znamená revoluci ve slovech (pracovní název)

Na počátku každého slova stojí energie, která proudí z Božství. Takové slovo My všichni známe, protože se jedná o stvoření, jak je známe. Takové slovo, které proudí od stvoření je taky slovo a to takové, že Bůh jemně reaguje na toto slovo a dává jej do kontextu celku.

O jaké slova tu jde? Jde tu o slova stvoření, že vše je jedním. Taková kvalita zasluhuje povýšení, což znamená víc práce. Chtělo by se říci, jak je možné, že povýšení znamená víc práce? Je to proto, že s povýšením roste odpovědnost za vše. A to tak, že cokoliv není hodno onoho povýšení skape na úbytě a dojde tam odkud přišlo, tedy do nicoty. Tedy každý, kdo se povyšuje bude poníženy a ponižovaným, kteří nesou slovo Boží, budou povýšeni. Takto zní zákon stvoření.

Na počátku každého slova zní zákon. A ten zákon určuje, jak kvalitní slovo to je. Základním kamenem stvoření je slovo Boží, a přitom i to naše je stejně kvalitní, když Víme. To Víme je skutečně s velkým V.

Celé to nemá za mák cenu, řekni rovnou o co ti jde, řekl člověk, člověku. Dobrá řeknu, co Vím, ale je to na vaši hlavu vysoká odpovědnost, která nemusí být unesena. Taková odpovědnost nese poznání Božství ve Vás. Dobře povídej.

Slova padla na úrodnou zem a ty slova byla vzitá, posunuta dál. Takto zní první zákon stvoření.

Druhý zákon stvoření říká toto:

Kdokoliv přijme mé slovo, bude i mým slovem a já jeho.

Další zákon je taky důležitý, vyjadřuje vztah člověka k Bohu:

Co přinese Bůh je vždy dobré, i když se to tak nemusí jevit. Co přinese člověk Bohu je vždy dobré, i když se to tak nemusí jevit.

Tato dualita znamená, jednotu ve stvoření a takto postupují lidé i Bůh.

Další ze zákonů zní takto:

Nebuďte škarohlídi a věřte životu jako věříte Mě. Život ve své podstatě je Božský a je z mého pera, proto mu věřte takovým způsobem, že dokážete dát všemu, co mu přísluší.

A poslední zákon stvoření, který platí pro zemi jako nejvyšší je tento:

Kdokoliv přijme mé slovo za vlastní a buduje na něm svůj život, ten pozná Božství v sobě i v životě. Takoví lidé nebudou nikdy trpět nedostatkem, protože mé kroky budou jejich a jejich kroky budou mé. Takto zní nejvyšší zákon duality a jednoty.

Na počátku z takového zákona zní jeden poznatek, ten poznatek je tak vysoký, že „Člověk se ohlédne, aby neupadl“. Takto zní nejposlednější zákon ve stvoření, že „Vše je jedním a nikoho nebude, kdo bude popírat jednotu v sobě i v druhých“.

Tímto bych se rozloučil a postupně budu uveřejňovat další zákony ve stvoření. Nebude to naráz, ale jak půjde čas budu dávat všemu, co mu přísluší a k tomu se sluší říct jen jedno:

Nehledím na pravdu, kterou zastávají lidé, ale hledím na pravdu, kterou zastává stvoření a tím i život, který vzešel z Božství. Tato pravda je tím, co utváří náš život a tímto životem budete poměřovat svět ve kterém žijete.

Tímto bych se rozloučil a přinesl bych své slovo na další, které jej takto přijmou.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.