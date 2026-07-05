Slovo, které je láskou, ale i pravdou
5.7.2026 (5:44)
Perex: Že žijeme na konci časů, jen nám to nedochází a vytváříme tak blbou náladu. Ale co máme pochopit je ona láska, která má být přijata. Jiné cesty dál není. Kdo tento akt neponechá stranou, přežije vše v jednotě jako člověk, kterého se krize ani netkne.
Schauberger, vizionář, nebo snílek (pracovní název)
Na počátku dnešní úvahy stála jedna kniha. Je to zajímavé pojetí jednoho života, který věřil stvořiteli a aniž by to věděl, konal tak celý svůj život. Nic již nevím o jeho stavu k němu, ale co víme, jaké dílo nám tu zanechal a jaké myšlenky a jaký odkaz bychom měli následovat. Schaubereger, nemá oponenturu, je sám sobě oponenturou a to proto, že tvoří kostru budoucnosti na které se musíme naučit stavět. A nyní si probereme jednotlivé myšlenky, které bychom měli přijmout na cestě k životu.
První myšlenka je rovnováha. Ano, kabalistické jak nahoře tak dole, musí nabýt na významu u každého člověka. Jenže jak to udělat, když lidé si neuvědomují dnes již vůbec nic, ani to, že jsou lidmi a dokonce se považují za svobodné lidi. Nic nebylo dále od pravdy, kterou tvoříme. Svoboda je atributem lásky, kdo ji nemá, nikdy nebude svobodný, a nedokáže o svobodě říci jediné slovo. Proto je tak málo svobody a lidé netuší proč. To proč, to říkám je postupující degradace lidstva. Ano, jdeme po špatné koleji a viděl to již Schauberger, který zanechal nám odkaz jak dál. Ano, a co My lidé, dokážeme dnes tento odkaz ještě pochopit? A zde se zamyslíme nad počátkem tohoto marasmu. Počátek vznikl z oddělení od přírody a stvořitele. Víc nemá cenu dodávat, jen toto.
Druhý bodem je láska, která musí být obsažná, že obsáhne vše. Dokáže dnešní člověk milovat, nejen sám sebe, ale vše? Dokáže milovat tak, že mu není za těžko vykonat dílo života v lásce, která nemá rozměru, a co je tím rozměrem? Je jím život sám, přeci, ale v Bohu, kterého máme najít. Bez této operace naše láska nedokáže naplnit cokoliv láskou, ale zmarem. A zde máte výsledek naší civilizace. Ale jak dál, otázal se jeden člověk. Vím, že to je pro Vás nepředstavitelné a že to bolí, ale budete se muset naučit milovat vše v jednotě. A teto stav udržet po celý život, ale říkejte dnešním lidem toto. Co si pomyslí? Blázen, který se utrhl ze řetězu a neví co je podstatou našeho blahobytu. Ano, vím, že to je zmar, kterému sloužíte a ne láska. Kdyby vaším motorem růstu byla láska, vše by vypadlo jinak. Ano, lidé když se narodí jsou v lásce a dokonce i mládí nese tento odkaz, ale tento odkaz, pokud mu nejsou dány silné kořeny v tomto světě zaniká působení sily zla, které je všudy přítomné. A právě v tomto duchu sytíme civilizaci. Je lidem pomoci? Ne není, současní lidé jsou k lásce slepí tak, že již nevidí nic, jen sami sebe a své poznatky života, již nedokáží spolupracovat na společné věci, a jedině když tak za peníze. A nyní se podíváme do budoucnosti jak je pro nás nachystaná.
To co povím dnes, již nebudu nikdy dále opakovat. Je pro nás nachystaná budoucnost, která má povznést vše. Bohužel většina lidí to neuvidí, to je to co mohu říci dnes. Ano, v současnosti je tak málo lidí co přežije tuto krizi a ten důvod bude ten, že nepoznali lásku, jen tu osobní a ne tu nadosobní v Bohu. Jak tedy překonat onu krizi, abychom přežili? A takové otázky budou padat jak houby po dešti, a kdo je odpoví? Odpověď je jednoduchá již dnes. Cokoliv dáte lásce, která je společná se stvořitelem a se vším, kdy ona láska je jednotou v tento čas pro vše, pak přejdete tuto krizi jako nic, ale takto dnes jedná málokdo. Vlastně tak nikoho neznám. Jen samé rozumářství nad vším, copak láska je rozumem, otázal se člověk? Ale zdá se, že se blízká na lepší časy, co vidíme ke vztahu k přírodě díky půdě. Ano jsou směry, které dokládají sílu života, proto si těchto směrů všímám a doložit jejich sílu láskou bude pro budoucnost nutné. Co říci tedy dál?
Půdou vše začne a vodou bude pokračovat. Bez půdy není potravy a bez vody nastane žízeň převeliká. Je to symbolika, že ona žízeň po pravdě musí nastartovat onen nový svět? Ano, ve svém smyslu je to pravda, ale ta žízeň bude vycházet z Božství, které máme objevit životem. Ale nejedná se o nový náboženství, které máme přijmout. Jedná se o naše božství, které máme nalézt. A nebojte se dělat chyby v této lásce, protože tyto chyby jsou nutné pro jeho pochopení, jelikož jsme lidé. To je tak vše co jsem chtěl říci dnes.
Kdo pochopí tento vzkaz jako vzkaz budoucnosti, ten se mýlí. Je to vzkaz pro současného člověka, který zní takto:
Zapomeňte na techniku a zapomeňte na to co Vás ničí, Uvědomte si sílu života a co jej tvoří. Že to je poselství života, který žijeme se stvořitelem a kdo dostane rozum v této době, tedy ten nejvyšší, ten vše přijme v jednotě života. Ale jelikož času je tak málo na toto přijetí, tak mohu říci, že i snaha vykonat pro tuhle jednotu co nejvíc se cení. Až nastane doba zmaru, bude z těchto poznatků žít.
Víc nemám co dodat.
Děkuji za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska je poznána v mnohosti
Která dodává odvahu lidem, kteří milují. Není lásky bez konce, ale vše má konec, však tento konec v lásce by rád prožil každý, proto i Vy chtějte poznat lásku, která dává naději jejího konce ve smyslu života věčného.
Jiří Herblich
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Ten najde v životě sílu, ne tím, že uvěří lžím, ale že pozná pravdu světa tím, že přijme jednotu. Takto působí jednota, dodává lidem odvahu vykonat co má člověk vykonat.
Jiří Herblich
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Ten nalezne úkol, který si duše postavila v sobě. Tento úkol může být tak niterný, že člověk jej musí pochopit. Jedině tím jej dokáže překonat ne tím, že tento úkol obejde, ale že jej prožije svým životem jako by se stalo živ
Jiří Herblich
Kdo vysloví slovo naděje, představí si práci, která jej čeká
Však práci vykoná s láskou v životě a tímto životem povýší vše jako naději všech. Takto postupuje naděje Boží v nás a my jen kopírujeme onu podmínku života, že vše je jedním.
Jiří Herblich
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Hledáte-li poučení co je to vesnice, zatím Vám nedám odpověď, za to můžeme společně hledat odpovědi na otázku, co je město či vesnice, které jsou probuzeny životem.
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