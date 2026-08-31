Slovo krize není na místě
5.5.2025
Dnešní den, je nový začátek lidstva (pracovní název)
Ano, jak to vlastně myslím? Je to myšleno tak, že lidstvo postoupilo do nové etapy. Není to náhodné, že tohle se vše děje. Jen nevědoucí lidé netuší, co se chystá. Mohu říci jen tolik, až budete číst tyto řádky lidé pochopí slova, která vyřknu již nyní, je tomu tak proto, že čas mezi uveřejněním a napsáním je tuze dlouhý abych byl zkreslen čas, který mi byl propůjčen. Tento propůjčený čas má jenu pozici. Koná tak jak má konat, ať se to lidem líbí či nelíbí.
A nyní uvedu dva příklady, kvůli kterým vzniká tento článek. Tento článek nevzniká jen tak zbůhdarma, ale jako předzvěst věcí budoucích. Lidé pokusí se dobít Rusko. Ano, říkám to otevřeně, ale nepodaří se jim to. Lidé se pokusí uzmout Euro jako měnu a nepodaří se jim to, vše zkrachuje za velkého ohňostroje, který nás čeká. Indicie tohoto přístupu již byly zobrazeny a lidé tak dostanou co dostat mají. Neříká se mi to s lehkým srdcem, ale taková je budoucí realita, která popírá fyzikální zákony ekonomiky, kde platí, že když něco nemám, nemohu to mít, i kdybych to vlastnil. Protože to vlastnění je vlastně krádež. Takto funguje současná ekonomika a tento přístup musí skončit dřív, než se stane neštěstí. Pořád se nyní probírá Trupm a jaký má směr? Jeho směr je pochopení tohoto principu, který jsem řekl a jeho jednání je o nápravu škody, která vznikne, když se nebude konat. Amerika přes počáteční potíže tak bude zachráněna a Evropa se probudí do deprese jakou již dlouho neviděla. Tohle není proroctví, ale holý fakt, který vidím všude kolem v roce 2025. Kdo se probudí v tento čas a řekne si musím být opatrný a neuhodím hřebík na hlavičku na první pokus, ten vyhraje. Jen postupnými kroky a pochopením situace kdy jsem udělám to nejlepší co udělat musíme jako lidstvo. Pochopit, že naše doba, která zplodila monetární systém založený na dluhu byl zhůvěřilostí tak vysokou, že až poznáme plody této operace, musí vybudovat nový systém, založený na tom, že dluh bude určen jen těm potřebným a ne každému, jak je dneska pravidlem. Dluh má být pánem toho, kdo mu rozumí a dokáže s ním pracovat, kdy v rukou většiny se stává zlým sluhou, který produkuje neštěstí. Takto musíme uchopit dluh. Dluh není špatným sluhou, ale my musíme být pánem nad ním, jinak je pozice opačná a ta zobrazuje bídu, a to bídu do které se ženeme.
Omluvte tyto kroky, které ze mě vytryskly a nemohu jednak jinak. V době, kdy vyjde tento článek již bude vše v plném proudu a Vy uvidíte podstatně horší zprávy než to, že upadá náš monetární systém. Ano, bude tomu tak, protože jsme nepochopili, že z vazalů a pohunků, který nám vládnou nic dobrého vzniknout nemůže. Až nám to dojde bude pozdě, přesto jak se říká je naděje na zvrat a to tak, že zvolíme lidi, kteří Ví, jak celou situaci řešit. Zde nepomohou líbivá gesta typu, však to uděláme jako vždy. Tyto hesla nás zavedou na okraj propasti, do které skočíme s radostí a láskou toho, koho milujeme jako peníze, které máme. Jedině se oprostit od peněz, které nyní panují dává odpověď na otázku, jak řešit celou situaci. Dokud tohle nepochopíme, neuvidíme obrat k lepšímu a dílem budeme trpět pod těmi, co neví, jak celou situaci řešit.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Jednota slova i činu
Byla vyslovena slova jednoty. Kdo v nich najde slovo našeho pána i svoje? Budou ty duše, které kráčejí slovem i činy jeho, jako oni sami tvořící jednotu. Nebude rozdílu mezi tím vším.
Jiří Herblich
Střípky dne - Řád nastavuje životu zrcadlo
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo lásky nebylo výše
Nebyla to láska, co prohlédla závoj, tedy Májin závoj, ale pokušení života, který jste pochopili tak, že vše je jedním. Nic jiného v tom není.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo dává, ten i bere
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Na které slovo se dívám
Nedívám se bokem a jdu. Takto se dívám na svět kolem sebe, nedívám se přes růžové brýle, ale očima člověka, který vidí, co je i není.
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