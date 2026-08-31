Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slovo krize není na místě

Již ani krize nejsou co bývali, jen my lidé pochopíme slovo krize tím, že si uvědomíme svoji pozici vůči dluhu, který máme. Tímto své kroky musíme směrovat dále, zříci se systému, který produkuje dluhy.

5.5.2025

Dnešní den, je nový začátek lidstva (pracovní název)

Ano, jak to vlastně myslím? Je to myšleno tak, že lidstvo postoupilo do nové etapy. Není to náhodné, že tohle se vše děje. Jen nevědoucí lidé netuší, co se chystá. Mohu říci jen tolik, až budete číst tyto řádky lidé pochopí slova, která vyřknu již nyní, je tomu tak proto, že čas mezi uveřejněním a napsáním je tuze dlouhý abych byl zkreslen čas, který mi byl propůjčen. Tento propůjčený čas má jenu pozici. Koná tak jak má konat, ať se to lidem líbí či nelíbí.

A nyní uvedu dva příklady, kvůli kterým vzniká tento článek. Tento článek nevzniká jen tak zbůhdarma, ale jako předzvěst věcí budoucích. Lidé pokusí se dobít Rusko. Ano, říkám to otevřeně, ale nepodaří se jim to. Lidé se pokusí uzmout Euro jako měnu a nepodaří se jim to, vše zkrachuje za velkého ohňostroje, který nás čeká. Indicie tohoto přístupu již byly zobrazeny a lidé tak dostanou co dostat mají. Neříká se mi to s lehkým srdcem, ale taková je budoucí realita, která popírá fyzikální zákony ekonomiky, kde platí, že když něco nemám, nemohu to mít, i kdybych to vlastnil. Protože to vlastnění je vlastně krádež. Takto funguje současná ekonomika a tento přístup musí skončit dřív, než se stane neštěstí. Pořád se nyní probírá Trupm a jaký má směr? Jeho směr je pochopení tohoto principu, který jsem řekl a jeho jednání je o nápravu škody, která vznikne, když se nebude konat. Amerika přes počáteční potíže tak bude zachráněna a Evropa se probudí do deprese jakou již dlouho neviděla. Tohle není proroctví, ale holý fakt, který vidím všude kolem v roce 2025. Kdo se probudí v tento čas a řekne si musím být opatrný a neuhodím hřebík na hlavičku na první pokus, ten vyhraje. Jen postupnými kroky a pochopením situace kdy jsem udělám to nejlepší co udělat musíme jako lidstvo. Pochopit, že naše doba, která zplodila monetární systém založený na dluhu byl zhůvěřilostí tak vysokou, že až poznáme plody této operace, musí vybudovat nový systém, založený na tom, že dluh bude určen jen těm potřebným a ne každému, jak je dneska pravidlem. Dluh má být pánem toho, kdo mu rozumí a dokáže s ním pracovat, kdy v rukou většiny se stává zlým sluhou, který produkuje neštěstí. Takto musíme uchopit dluh. Dluh není špatným sluhou, ale my musíme být pánem nad ním, jinak je pozice opačná a ta zobrazuje bídu, a to bídu do které se ženeme.

Omluvte tyto kroky, které ze mě vytryskly a nemohu jednak jinak. V době, kdy vyjde tento článek již bude vše v plném proudu a Vy uvidíte podstatně horší zprávy než to, že upadá náš monetární systém. Ano, bude tomu tak, protože jsme nepochopili, že z vazalů a pohunků, který nám vládnou nic dobrého vzniknout nemůže. Až nám to dojde bude pozdě, přesto jak se říká je naděje na zvrat a to tak, že zvolíme lidi, kteří Ví, jak celou situaci řešit. Zde nepomohou líbivá gesta typu, však to uděláme jako vždy. Tyto hesla nás zavedou na okraj propasti, do které skočíme s radostí a láskou toho, koho milujeme jako peníze, které máme. Jedině se oprostit od peněz, které nyní panují dává odpověď na otázku, jak řešit celou situaci. Dokud tohle nepochopíme, neuvidíme obrat k lepšímu a dílem budeme trpět pod těmi, co neví, jak celou situaci řešit.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 31.8.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jiří Herblich

Jednota slova i činu

Byla vyslovena slova jednoty. Kdo v nich najde slovo našeho pána i svoje? Budou ty duše, které kráčejí slovem i činy jeho, jako oni sami tvořící jednotu. Nebude rozdílu mezi tím vším.

28.8.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 7x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Střípky dne - Řád nastavuje životu zrcadlo

Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

27.8.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo lásky nebylo výše

Nebyla to láska, co prohlédla závoj, tedy Májin závoj, ale pokušení života, který jste pochopili tak, že vše je jedním. Nic jiného v tom není.

26.8.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 20x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Střípky dne - Kdo dává, ten i bere

Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.

25.8.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 19x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Na které slovo se dívám

Nedívám se bokem a jdu. Takto se dívám na svět kolem sebe, nedívám se přes růžové brýle, ale očima člověka, který vidí, co je i není.

24.8.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...
24. srpna 2026,  aktualizováno  25. 8. 7:41

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...
24. srpna 2026  14:40

Po více než roce se cestující znovu svezou tramvají mezi Vinohradskou ulicí a I. P. Pavlova. Provoz...

Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.

Revitalizace veřejného prostranství u Kulturního domu Ládví
26. srpna 2026  5:43

Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...

Scott.Weber rozšiřuje The Park na téměř 3000 m2

31. srpna 2026  6:30

Elektřina od domkařů a firem napájí koupaliště i stadiony. Krnov testuje sdílení

Koupaliště v Krnově nabízí moderní areál se spoustou atrakcí.
31. srpna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Nepřetržitě tam běží čerpadla a další technologie na úpravu vody a provoz bazénů. Koupaliště v...

Šachovnice se musely půjčovat. Festival v Olomouci trhl rekord, láká mladé i seniory

Klidná mysl. V Olomouci roste na popularitě seniorské MČR v šachu. (srpen 2026)
31. srpna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Na první pohled klid, ale ve skutečnosti je to souboj strategie a nervů. V Olomouci skončil 27....

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jiří Herblich

  • Počet článků 677
  • Celková karma 3,95
  • Průměrná čtenost 79x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.