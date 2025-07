Slovo krize je tu proto, aby lidem nabídla cestu, jak se z ní vlastními silami dostat

Kdo pomůže těm, co trpí psychickými problémy na úrovni duše? Jsou to lidé nebo já sám? Odpověď je, že My všichni jsme nápomocni, ale ta hlavní síla spočívá na vašich bedrech, jen se nebát.

5.10.2024

Co znamená být optimistou (pracovní název)

Optimismus je složitá věc. Kdo se z lidí zeptá sám sebe, odkud se onen optimismus bere, nedokáže najít onen zdroj. Proč? Protože zdrojem optimismu je víra, kterou člověk poměřuje svět. Být optimistou je sice chvályhodné, ale i ti z opačného gardu mají ve stvoření svou nezastupitelnou roli. To, že se dá optimismus naučit je zajímavé, ale lidem to moc nepomůže. Nejde totiž o to, že optimisté mají snazší život, či že žijí déle. Ten hlavní přínos je ten dívat se na sebe pohledem člověka, který Ví. Ano, správně to písmeno V je velké a znamená to jediné.

Vědět znamená prd vědět, tak tomu není. Je tomu naopak. Vědění s velkým V znamená jediné. Člověk přijme sám sebe a svůj úkol ve stvoření. Tímto pochopením svého úkolu znamená jediné, co Bůh dal, člověk musí pochopit jako život a když jsem tady a žiji svůj život, tak mám za úkol se životu přiblížit, jak nejlépe dovedu. Tohle je ono Vím s velkým V, je pravda, že to znamená víc významů, ale pro pochopení základní funkce ono Vím je dostačující.

A jak dál? Postupně se musíme snažit dávat všemu co potřebuje. Tohle bude nejtěžší disciplína, ne proto, že je to obtížné, ale že do této disciplíny musíme zapojit své Božství, a tak nalézt sama sebe v Bohu. Takto postupovat je doslovný návod pro lidi, co trpím stresem a jsou negativní. Ten stres je věčný a negativita stejně tak. Jenže právě tímto postupem se dá překonat.

A lidé si jistě řeknou, to se mu to mluví. Jenže v tom je kus kverulantství, kdy člověk očekává, kdy druhý bude za něj vytahovat horký brambor z ohně a on se jen poveze, jako doposud. Doba pokročila a nyní nejsme na žádný úkol sami, tohle je první věc, kterou si musíme uvědomit a druhá věc je ta, že pokud selžu já, bude to moje selhání, že jsem nedal všemu, co si zaslouží, ne podle rozumu svého či druhých, ale podle svého pochopení Božství v sobě. Od toho okamžiku jste připraveni postupovat v před a to takto:

Nadávat na sebe nedá smysl, nadávat na druhé je jako ubližovat sobě. Co s tím? Milovat vše jako jedno. Takto postupuje Bůh sám k sobě a jednejme stejně tak, milujeme vše jako jedno a uvidíte jakými zvraty projdete a nebudete nikdy sami v tom vašem snažení, protože lidé sledující změnu budou postupovat stejně.

Je jen jeden závěr z toho všeho. V dnešní době mají psychologové žně, a to doslovné a zároveň i psychiatři. Jenže, co je to a co to znamená mít tu moc měnit lidi? Znamená to, dělat věci, jak jim rozumím a chápu, což ani jeden obor nedělá. Situace je tak tristní, že lidé dostanou prášky, které je většinou stáhnou níž, aniž by cokoliv vyřešili.

Celé by to mělo vyznít pozitivně. Proto věřím, že v každém člověku je jiskřička naděje na život, který musí objevit. Je jedno, jaká bude, ale bude Vaše. Od tohoto okamžiku jste na to sami a věřte že My ostatní Vám budeme držet palce.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.