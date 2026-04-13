Slovo jednota je pomyslná
5.3.2025
Kdo posledním, je i prvním (pracovní název)
Následující úvaha je poslední tohoto druhu. Co zobrazuje je tajemství, a to tak vysoké, že kdokoliv pochopí tyto texty, tak užasne nad čistotou, která je stvořila a zde se musím přiznat, že taková čistota nevzniká z těla, ale z duše, která zobrazuje stav věcí, jak nejlépe dovede. Proto omluvte tohle vše pro lidi věřící tělu jako nepodstatné, protože lidé věřící duši, si musí uvědomit, kde a jak se říká, tesař nechal díru.
Na počátku takové úvahy prozradím jedno tajemství. To tajemství není z tohoto světa, ale souvisí s ním. Kdo by si pomyslel, že dosáhne jedinec takového pochopení světa? Jak to myslím? Myslím to takto. Pro všechny, co čtou mé texty mám jednu zprávu a tou zprávou je poznání světa, které jste zatím udělali. Kdo než ne Vy. Kdo když ne Já. Od toho se budeme v této úvaze odpichovat, jak bych řekl. A nyní k samotné úvaze.
Jsou slova vysoká a nízká, přesto tvoří jednotu. Jak to tedy s jednotou je, když obsahuje vysoké i nízké? Obsahuje vše což již dávno víme, jenže jak je to možné udržet v jednotě? A tohle tajemství bych vám dne rád přednesl. Toto tajemství není z tohoto světa a netvoří kostru stvoření. Proč netvoří kostru stvoření? Protože jednota si přála, aby každý život nalezl jednotu tu svou vlastní, co tedy život v reálu poznaný, taková je i jednota a netvořící v jednotě nic, přesto jsme jednotou. Dá se z tohoto všeho usuzovat, že jednota je zdánlivě cokoliv? Ano, dá se tak usuzovat. Jenže proč tomu tak je, když by mělo být v prvním případě kladen důraz na jednotu, tedy na kvalitu?
Ten důraz na jednotu je tvořen systémem jednoty. Ano jednota má svůj systém a ten systém Vám nabídnu k pochopení. Jsou však otázky, které z tohoto sdělení vyplynou jako jednota, a tak si myslím, že to tak má být, protože jednota je skutečně ve všem. A nyní k oněm otázkám:
Kdo pochopíc jednotu, může selhat jako život?
Nejdeme-li se životem, s kým tedy jdeme?
A poslední: Kdo probudí jednotu, probudí život?
Myslím, že tyto otázky jsou určené právě k poznávání jednoty v nás. Co je člověku platno, že dokáže vše, když si neuvědomí jednotu, která zdánlivě neexistuje. To, že neexistuje je však jen zdánlivé. Je to hlavně náš život, který je jednotou a jednota tak má své dvojče v nás. Toto tajemství života tvoří kostru jednoty v životě každého i té nejmenší jednotící a podmaňující složky. Kdy jednotou je skutečně vše. Od tohoto nadpisu, jsem trochu uhnul, přesto s jednotou souvisí. Co je příčinou onoho uhnutí? Příčina je taková, že jednota se nedá popsat ani poznat v jednotě ve které Jsem. Proto náš život žijeme v dualitě a co vyplyne jako jednota, to bude onen poznatek nejvyšší. Tohle, co zažíváme v meditacích života tvoříme jako předzvěst věcích dalších, proto konejte vše s láskou a pokorou, která je i moudrostí. protože od těchto úkolů se nedá čekat nic jiného než být sám sebou v jednotě. A takové je i poslání tohoto článku:
Být v jednotě je tak krásné, ne tím, co ji dodáme, ani co zažijeme, ale tím, co vykonáme pro vše jako jednotu.
Po těchto slovech si musím odpočinout, protože zobrazila můj niterný život tak jak to dokáže málo co. Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo nabyde jednoty
Pochopíte-li jednotu, pochopíte i život, který žijete. Jen chtít podívat se za okraj toho co vnímáte jako jednotu, ne tím, co vytvoříte, ale tím, čím jste.
Jiří Herblich
Rodina, která netvoří základ
Co je to za rodinu, která netvoří základ všeho? Jsou ti lidé, co tvoří volný pár netvořící rodinu v pojetí Božství, tedy lásky poznané v každém člověku jako jednota. Právě takto rodina degraduje a pozbývá své funkce.
Jiří Herblich
Slovo poznané je slovem nepoznaným
Což platí tehdy, kdy My lidé nedokážeme poznat naše chyby v tom co tvoří naše podstata. Naše podstata tvoří jedinou chybu, je tím nejvyšším, co žije a tím je v područí všeho. Nechtějte své chyby odstraňovat, ale mírnit.
Jiří Herblich
Slovo poslední budiž vysvětleno
Slovo poslední není jen slovem, ale výdobytkem člověka, který je prvním. Ne v tom co tvoří, ale co dokáže, když dostane příležitost.
Jiří Herblich
Oslov Boha a dá ti život
Oslov život a dá ti život vezdejší, ne ten, co žijeme ve hmotě, ale v duši, která dodává všemu co mu přísluší. Takto reaguje nejvyšší člověk na zemi a takto reaguje Bůh na zemi i v nebi.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič
Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy...
Festival v Telči 2026: Sen, který přerostl v událost pro tisíce lidí
Vyšehradská ulice
Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
