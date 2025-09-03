Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat

Kdo bude se stvořitelem v tento čas, ten pochopí další kroky, které musí nastat. Tento článek je výspou toho, co považuji za pravdu, přestože víra dokázala to, že tento článek je pravdivý v tom co tvoří.

29.10.2024

Světovláda je termín pro smích? (pracovní název)

Je tomu tak. Nedokážeme si vládnout sami, ale co bychom chtěli je světovláda. Nikdo z lidí nedokáže realizovat onu světovládu. Kdyby nastala tato situace, vedlo by to k tomu, že se vše zhroutilo, během krátké doby. Taková je realita dnešních dní.

Jenže jak je to se světovládou ve skutečnosti? Ve skutečnosti se nedá říci nic jiného než to, že z jednotlivců vzejde plán na její realizaci, přitom tito lidé nebudou jako ostatní, ale budou Bohy na zemi. A to vše bude probíhat podle tohoto klíče:

První bod je bodem vzkříšení, kdy po velkém úpadku bude nastolen pořádek a lidé se budou ptát jedině na to, jak vzkřísit světovou ekonomiku, která bude v žalostném stavu.

Tento první bod bude realizován těmi, co dokáží být Bohy v lidském těle, protože jejich úkol bude jiný než u globalizátorů, kteří panují dnes. Tito globalizatoři jsou u vesla proto, že dokázali nahromadit ohromné bohatství, a to nejen fyzické, ale i duchovní. Tito lidé jsou však loutky, se kterým Božství do dalšího postupu nepočítá. Ano mohu to říci otevřeně již dnes. Úloha lidí bude povýšena a to tak, že ti duchovní, co zradili tento svět pro mamon, byť duchovní, budou zatraceni, a přitom dokáží vzejít ze společnosti lidé, kteří dokáží pravý opak, dokáží být duchovní se svým stvořitelem. Již dnes se tvoří realita tímto způsobem a tito vlivní lidé nabudou na významu po celkovém úpadku.

Jenže je tu druhý pokus o převrat na stranu globalizace. A tento druhý pokus o převrat na stranu globalizace nevyjde. Bude potřen ne těmi, co Ví, ale lidmi, protože tento puč odmítnou. Jak bude probíhat nemohu zatím říci, ale vím, že přijde, protože ztráty moci i kontroly nebude bez následků pro svět. Kdy Amerika, která tyto struktury živila půjde do ústraní. Zkrátka se ztratí ze světového dění pro problémy, které nedokáže překonat, a to mohu říci již dnes.

Jsou však bílá míst na mapě a jedním z míst na mapě je místo České republiky. Jakou bude mít funkci Česká republika v tom celém dění? Nedá mi odpovědět na otázku jinak než příměrem. Co dokáže Čech? Čech dokáže být duchovním protějškem světa, ve kterém žije ne tím, že dá všemu, co mu přísluší, ale tím, že dokáže přijmout myšlenku na zvolení toho, koho miluje. Většina lidí v Čechách totiž netuší, čím budou muset projít, proto se nebojte toho, co má přijít a vězte, že lidé jsou již připraveni konat, ne ve vlastním zájmu, ale v zájmu těch, co milují. Jen budou muset vidět, to že o jejich pomoc národu a světu opravdu je zájem. Proto nečekejte a konejte a dodejte odvahu těm co konají v zájmu všech.

Těmito slovy se budu loučit a připomínám jediné. Co nabudete jako lidé tím, i bude po smrti. Kdo se nebojí ztratit život pro druhé, které miluje jako sám sebe, ten nebude ztracen, ale bude před Bohem povýšen ne proto, že Bůh si přeje jejich smrt, ale že jejich smrt před druhými vytvoří jejich auru poznání jediného, který žije v nás.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 3.9.2025 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Jiří Herblich

  • Počet článků 504
  • Celková karma 3,19
  • Průměrná čtenost 95x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

