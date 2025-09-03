Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat
29.10.2024
Světovláda je termín pro smích? (pracovní název)
Je tomu tak. Nedokážeme si vládnout sami, ale co bychom chtěli je světovláda. Nikdo z lidí nedokáže realizovat onu světovládu. Kdyby nastala tato situace, vedlo by to k tomu, že se vše zhroutilo, během krátké doby. Taková je realita dnešních dní.
Jenže jak je to se světovládou ve skutečnosti? Ve skutečnosti se nedá říci nic jiného než to, že z jednotlivců vzejde plán na její realizaci, přitom tito lidé nebudou jako ostatní, ale budou Bohy na zemi. A to vše bude probíhat podle tohoto klíče:
První bod je bodem vzkříšení, kdy po velkém úpadku bude nastolen pořádek a lidé se budou ptát jedině na to, jak vzkřísit světovou ekonomiku, která bude v žalostném stavu.
Tento první bod bude realizován těmi, co dokáží být Bohy v lidském těle, protože jejich úkol bude jiný než u globalizátorů, kteří panují dnes. Tito globalizatoři jsou u vesla proto, že dokázali nahromadit ohromné bohatství, a to nejen fyzické, ale i duchovní. Tito lidé jsou však loutky, se kterým Božství do dalšího postupu nepočítá. Ano mohu to říci otevřeně již dnes. Úloha lidí bude povýšena a to tak, že ti duchovní, co zradili tento svět pro mamon, byť duchovní, budou zatraceni, a přitom dokáží vzejít ze společnosti lidé, kteří dokáží pravý opak, dokáží být duchovní se svým stvořitelem. Již dnes se tvoří realita tímto způsobem a tito vlivní lidé nabudou na významu po celkovém úpadku.
Jenže je tu druhý pokus o převrat na stranu globalizace. A tento druhý pokus o převrat na stranu globalizace nevyjde. Bude potřen ne těmi, co Ví, ale lidmi, protože tento puč odmítnou. Jak bude probíhat nemohu zatím říci, ale vím, že přijde, protože ztráty moci i kontroly nebude bez následků pro svět. Kdy Amerika, která tyto struktury živila půjde do ústraní. Zkrátka se ztratí ze světového dění pro problémy, které nedokáže překonat, a to mohu říci již dnes.
Jsou však bílá míst na mapě a jedním z míst na mapě je místo České republiky. Jakou bude mít funkci Česká republika v tom celém dění? Nedá mi odpovědět na otázku jinak než příměrem. Co dokáže Čech? Čech dokáže být duchovním protějškem světa, ve kterém žije ne tím, že dá všemu, co mu přísluší, ale tím, že dokáže přijmout myšlenku na zvolení toho, koho miluje. Většina lidí v Čechách totiž netuší, čím budou muset projít, proto se nebojte toho, co má přijít a vězte, že lidé jsou již připraveni konat, ne ve vlastním zájmu, ale v zájmu těch, co milují. Jen budou muset vidět, to že o jejich pomoc národu a světu opravdu je zájem. Proto nečekejte a konejte a dodejte odvahu těm co konají v zájmu všech.
Těmito slovy se budu loučit a připomínám jediné. Co nabudete jako lidé tím, i bude po smrti. Kdo se nebojí ztratit život pro druhé, které miluje jako sám sebe, ten nebude ztracen, ale bude před Bohem povýšen ne proto, že Bůh si přeje jejich smrt, ale že jejich smrt před druhými vytvoří jejich auru poznání jediného, který žije v nás.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů.
J.H.
Jiří Herblich
Co se bude dít až chyby zaniknou?
Svět se změní ze světa chyb na svět plný moudrosti, kdy chyby budou onou moudrostí, která pozbyde étosu života věčného, ale bude životem dočasným. Poté nastane prozření všech lidí i věcí, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slova zazněla a Bůh spustil život
Co znamenají tyto slova? Znamenají to, že kdo uvěří životu jako svému poznání života, ten najde v životě vše. Nejde o to nabýt postavení, ani víry, ale toho, koho milujeme jako Božství ve Vás.
Jiří Herblich
Kdo bude jako Já Bůh
Jsou to lidé, kteří svoji vůli dají do vůle toho, kdo je světem i životem. Takto hovoří ten, kdo stvořil zemi, že není bídy ani hladu, ale víry, lásky a pokory.
Jiří Herblich
Kam pohlédnu v této zemi kvete, vše kvete do krásy
Kdo najde v takové obyčejné věci jako byla hymna svůj postoj k životu, ten pochopí, o čem je Češství, že není o moci a víře, ale o pravdě, kterou společně hledáme.
Jiří Herblich
Nový systém nezobrazuje nic nového
To jen lidé najdou nový smysl života v tom, co činí, tedy v lásce a pokoře k životu. Ničím jiným se nedá život naplnit, jen těmito atributy.
