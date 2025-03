Slovo jako úpadek bují

Kdo najde Božství v těchto chvilkách, nebude zklamán, ne tím, co najde, ale tím co pochopí. Jednejte v každý okamžik jako by byl poslední a nebudete litovat.

Nastane rozkol v Evropské unii, aneb co je to, co je (pracovní název)

Nastane doba poznání, jak jsme se mýlili. Nastane doba poznání, že vše je jedním a kdy My lidé jsme šli špatnou cestou, nastane doba, kdy My lidé poznáme pravdu mých slov v sobě a takto budeme poměřovat svět. Zatím má slova nepadají na úrodnou zem a je to z toho důvodu, že lidé nechtějí poznat pravdu. Ano, my Češi jsme pověstní hledači pravdy, jenže to, co hledáme dneska není pravdou, ale obludnou lží. Lidé již nevidí pravdu a nechtějí ji poznat a mám k tomu odpovědi.

První odpověď je taková to:

Kdokoliv může dnes být moudrý. Proč se tak neděje? Proč se lidé nechávají obalamutiti takovými primitivnostmi, jaké panují v médiích a televizi? Proč lidé nechtějí poznat celou pravdu tím, že ukáží, co dokáží a na tom budou pracovat celý život. Lidem chybí základ pro další práci a lidem chybí poznatek života, že vše je jedním. Bez těchto poznatků se nedá udělat vzestup a bez vzestupu nebudeme nikdy na skutečné výši jako lidé.

Jsou místa na mapě, které září. Tyto místa posvětil čas a lidé k nim tíhnou. Však tyto místa, ačkoliv jsou majáky v duchovní rovině, by měli mít oporu mezi lidmi, kteří budou rozšiřovat tyto místa do života lidí a to tím, že dokáží přijmout pravdy vyšší než život sám. Jejich život tak není životem dalším, ale současným, který tvoří tím, že konají. Od toho se odvíjí poznání duchovní jako Božské, které utváří víru, a i poznání lidí. Takto musí postupovat každý člověk, který očima vidí svět jako zahrádku Boží. Tato zahrádka není tvořena bytím a jedením a bytím či seksováním, ale je tvořen skutečnou duchovností, která vyplyne z nás jako poznatek nejvyšší. Takto jednají dnes mistři a není jich málo a takto jednají lidé, kterým není lhostejný osud této země. Tito lidé jsou solí země a jejich duše je vzývána samotným Bohem, jako poznatek nejvyšší. Však co s ostatními, kteří nejsou schopni pochopit nejjednodušší pravdu v životě člověka, která zní takto:

Přijdu mezi Vás a Vy uzříte Božství, ne tím, že mě uvidíte, ale že poznáte Boha v sobě.

Těmito slovy častují lidé vědomé stvoření a takto častují lidé život, který zastávají. Lidé pomalu otevírají oči, a to ne tím, že by chtěli, ale že útlak se zdá být nesnesitelný. Až oči skutečně otevřou začnou se dít velké věci, které se zatím nestaly. Lidé obdařenými vlastnostmi Božskými, budou rozhodující silou v poznatku lidském a lidé poznající Boha v sobě, budou jako světlice, vyslané do života všech. Od toho se budou odvíjet další životy.

Toto není proroctví, ale holý fakt, který zasáhne prostor v této zemi. Jak se říká, už aby to bylo, povzdech si jeden a já dodávám toto:

Vše je naplánováno Bohem do nejmenších detailů, proto nezoufejte, že se dnes ještě neděje, co tu popisuji. Nastane doba, kdy uzříte Božství v lidech a to tím, že lidé budou jako On. Tito lidé nebudou lidmi, ale budou v míře pokory jako Bohy, kteří, dokáží vše. Od těchto lidí se naučíte žít život skutečný.

Toto jsou závěrečná slova o úpadku i obnově světa:

Kdokoliv uvěří našemu pánu, jako Bohu, který bytuje v nás, těm bych řekl toto:

Jsme lidi a nejsme, jsme lidmi a přesto nejsme, čím tedy jsme? Jsme Bohové, kteří dokáží nemožné, dokáží povznést svět ke světlu, které září z nás.

Tímto se loučím a děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.