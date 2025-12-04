Slovo jako umělá inteligence, poníží všechny
2.12.2025
Perex: Kdo bude odolný vůči umělé inteligenci? Budou to ti lidé, co již dnes pochopí co znamená být Člověkem. Nejde říci, jsem přeci člověk, ale být skutečným Člověkem. Teprve pak pochopíme ona slova o člověku, který tápe a jde s ním jakoby ve snách.
Stane se v době umělé inteligence HDP zastaralé? (pracovní název)
Na počátku si musíme vysvětlit co znamená vlastně HDP. HDP znamená pohyb v ekonomice, nejde o zisk, ale o pohyb. Což je sice důležitý ukazatel, přesto není všespásný. Kdo si uvědomí, že dneska již pohyb HDP nic neznamená je dál než ti co v něj stále věří. Ta krize co přichází dá zapravdu skeptikům co vidí v HDP odkaz minulosti, který dokládá jak žili naši předci, ale neříká nic k současnosti. Z tohohle pohledu je HDP zastaralé, protože by správě se měly ukazovat struktury a tržby sektorů. Služby neznamenají žádný přínos, jsou nutné zlo aby se točili peníze. Tohle je první pravidlo. Výroba je prvkem dohody mezi odběratelem a výrobcem, že je o něj zájem. Toto je hlavní událost, která se musí evidovat. A k tomu musíme připočíst událost v zemědělství. Jak se tedy dívat na služby jako celek?
Služby již nebudou představovat zisk, ale ztrátu. Teprve s umělou inteligencí si uvědomíme co znamená sloužit a znamená to taky komu sloužíme. Na počátku tedy není znalost jednoty, ale je to vědomí jednoty, která ovládá vše. Jsou však lidí co vidí dál, než za hranice současnosti. Nemohu však říci víc v tento čas. Musíte poznat krizi jakou jste nezažili a bude nyní globální, víc nemám co dodat.
Přesto by tento článek byl neúplný a dokonce by nebyl ani schopen vyzdvihnout pojmu služby. Jak se tedy dívat na službu? Ačkoliv služba povyšuje dotyčného v budoucnosti se ze služby stane práce. Je tomu tak, že bude vyžadováno od člověka komplexní přístup, kdy vlastně kdo bude nabízet služby bude de facto umělcem, který poskytne celý repertoár toho co umí. Není možné přistupovat k tomuto tématu jinak a ten důvod je ten, že služby de facto z resetuje umělá inteligence.
Jenže na službách je založena ekonomika celých států co bude s nimi? Ano, tohle je správná otázka. Tyto ekonomiky, které jsou založené na službách klesnou nejvíce, však uvidíte a nechte se překvapit. Protože služby jak jsou vnímány dnes již nepřinášejí zisk pro nikoho ani pro společnost ani pro toho, kdo ji provozuje. Služby tak budou předány umělé inteligenci a to bez náhrady. Jenže je zde jedna velká otázka, co s těmi lidmi co pracují ve službách, a že jich je spousta? Je nutné s položit na otázku jinak, „Co znamená být Člověk?“ Na tuhle základní otázku budou hledat lidi odpovědi svým životem. Ano, právě takto se lidé budou ptát v nastalé krizi a budou se ptát zejména ti, co svým konáním zapříčinili to, že se stali pasivními. Ono nejde říkat jsme přeci aktivní, a to platí v utrácení peněz, ale co jste vybudovali pro ty co jste milovali? Jak jste přiložili svoji ruku k dílu, které oblaží další lidi. Nejde se dívat přeci jen na sebe a druhé jako naši rodinu, ale musíme pochopit jednotu, která proudí vším. Jakmile lidé pochopí moje texty, které o této jednotě píší, nadejde doba pochopení života. Nejde si myslet, že tohle vše přežiji tohle složité období bez životní filosofie. Ano, té filosofie, kterou každý člověk bude muset objevit v sobě aby poznal jednotu. Aby jednota poznala jeho a on ji. Tato vzájemná souhra dokládá, že jako lidé jsme lidmi v jakýkoliv čas. Takto rosteme do života našeho a takto dáváme životu co potřebuje.
Vím, že tohle povídání má mít jen jeden efekt, otevřít lidem oči před životem, který žijí. Nejde se dívat na život jako nějakou sbírku, ale aktivně jej naplňovat jednotou v každý okamžik. Kdo tohle si uvědomí, že vše je v pohybu, kde jednota znamená, že víření nemá konce a pochopíme onu jednotu tím, že obsáhneme jako lidé vše ve své dokonalosti. Ano, říkám ve své dokonalosti, protože každý člověk je jiný a dokonalost jednoho není dokonalostí druhého.
Co říci již dnes? Žijete v jednotě aniž by jste to věděli. To co Vás čeká je posun od tohoto žití nevědomého jednoty k jednotě vědomé. Nic jiného se Vám nesnažím sdělit v tento čas.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Která jednota je ta nejvyšší?
Je to jednota života, nebo život sám, který žijete jako lidé, kteří pochopí, o čem jednota je. Tímto předávám slovo, které bude i vaším slovem.
Jiří Herblich
Světlo přišlo v tento den na zem
Aby potvrdilo naši duši, která otevřela se světu. Takto najdeme v tento čas poznání světa v nás i v tom co tvoříme. Nebojte se v tento čas dát svou lásku a poznáte jí tím, že se otevře ve vás, vaším srdcem.
Jiří Herblich
Které slovo zažijeme v moudrosti?
Které slovo zažijeme v životě jako jedno? Jsou to slova poznání jako Božství v nás, a i My jsme tím slovem. Takto se rodí skutečná moudrost.
Jiří Herblich
Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství
Skoro by to vyznělo, že Bohové jsme My všichni. Jenže tak to není. Bohové jsou ti, co pochopí odkaz Boží v sobě, aby se jimi stali.
Jiří Herblich
Byla slova pochopení jednoty zobrazena?
Byla zobrazena v celé šíři života, právě tohoto života, který žiji. Proto omluvte mou nedokonalost, která z těchto slovy čiší, jako nedokonalost života, který žiji.
