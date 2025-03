Slovo jako stvořitel musí být vysvětleno životem, kterým žijete

Kdokoliv přijme úlohu stvořitele, ten bude ponížen, protože život žije tak, že jej nežije. Tohle platí pro ty, co jednají ve svém vlastním egu a ne srdci, které rozhoduje o životě, a ne o smysluplnosti života.

Jak se projevuje vůle tvůrce (pracovní název)

Na počátku každé úvahy musíme se zeptat, kdo je oním tvůrcem? Onen tvůrcem je život, který je životem všech. Tato odpověď dá odpovědi na otázky, jenže je zde spousta výjimek a pravidel, které činí tuto vůli tvůrce velice složitou. Existuje nějaké zjednodušení? Existuje zásada, že co je složité, není dokonalé, proto vůle tvůrce bude pronikat světem jako jednoduchý zákon, který kdo překročí, setká se s následkem. Jaký je to zákon? Tento zákon zní takto:

Probereme učení ze všech stran a nebudeme moudřejší, dokud se nestane to, co se musí stát. Takto hovoří zákon.

Tento zákon, však má, jak jsem řekl spoustu výjimek a pravidel, které jej činí nepřehledným, proto je zde Bůh, který koná. V praxi to znamená, že vůle tvůrce je jedním kamenem a vůle Boha je druhým kamenem. Kdo bude chtíti poznat obě vůle, ten pozná oba stvořitele a to tím, že splní úkol dokonale. Kdo bude splňovat tento úkol zlomyslně či nepořádně, kdy úkolem se rozumí snaha o nápravu, ten pozná výdobytky toho, o kom se nesmí hovořit.

Proč právě od něho? Protože vůle obou emanací je tak vysoká, že člověk se musí naučit sklonit se přede životem, stejně jako před Bohem. Kdo tohle nedokáže, ten narazí na zeď, kterou hlavou neprorazí, protože ta zeď je Ďábel sám. Slovo ďábel nezní moc hezky, přesto má v tom všem nezastupitelnou funkci, protože lidé neví a jen tuší, kdežto on Ví a to takto:

Nechtějte po mně znát pravdu, nechtějte po mně znát tajemství pravdy, já jsem ta pravda, která vás naučí prolnout mezi víčky slzu usmíření mezi vámi a Bohem a podstatou. Já jsem ten, kdo dává a nebere. Dává poznat medicínu života, který není pokorou a není s to poznat vše jako jedno.

Od těchto slov se odvíjí ono Ďábelství, které koná v zájmu všech. Je to tedy míra nadmíru důležitá a koná ve víře v Boha tak čistou, že lidé nechápou tohle vše. Však kdo projde branou života pochopí Boha, pochopí jeho služebníky, kteří konají, jak nejlépe dovedou ne proto, že chtějí být nejlepšími, ale že jejich vědomí tvoří podstatu stvoření, která souvisí s počátkem i koncem. Stojí tedy na počátku i na konci a jsou to podmínky života, které dávají je poznat v akci. Proto neplakejte a nedávejte za vinu druhým vaše neštěstí. Jste to Vy sami, kdo vinu nese, ne proto se Vám to stalo, ale proto, že Bůh je milosrdný a poslal vám svého nejlepšího služebníka, aby napravil, co se stalo zlého. Tyto slova nebudou si myslím pochopeny lidmi, bez srdce, ovšem ty se srdcem pochopí vše jako jednotu, která prochází vším jako stvoření, která nemá konce. Proto nezoufejte z toho, co jste zažili a co prožíváte, ale radujte se ze života, z každého okamžiku, který je vám dán jako jednotou, která proniká vším. Jen tímto pochopíte síly, které ovládají svět, a to tak, že musí konat, když se dostanete do nerovnováhy.

Tímto bych toto pojednání ukončil a budu se těšit na poznatky vašeho života ve Vás.

Váš stvořitel