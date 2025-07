Slovo jako sebeláska je zde

Nehledej slovo sebeláska, ale žij láskou, která ti dodá odvahu k životu. Jen láskou budeš určovat tvoji sebelásku a to takto, že vše bude jedním z pohledu Tvým i Božstvím, ve kterém budeš žít.

5.10.2024

Na počátku všeho stála myšlenka (pracovní název)

Na počátku všeho stojí něco podobné myšlence. Kdyby lidé tušili, co obsahují z této původní a řekněme tomu myšlenka, pochopili by vše jako jednotu během okamžiku. Jenže toto je tajné, a to z toho důvodu, že je dáno každému stvoření, aby tuhle původní myšlenku, která stvořila vše, reagovali jako stvoření, kterému poděkuji za život a přijali ji tím nejhlubším způsobem.

Jedině takto se rodí nový svět, kdy se přijímá nová myšlenka a vytváří se druhá navazující. Po takovém úvodu mohu říci jedno. Kdo pochopí myšlenku jak zdroj všeho, co tvoří onen počátek i konec, ten nebude nikdy nemocný, ne proto, že nemůže onemocnět, ale že uzdraven í z čehokoliv bude tak rychlé, že vlastně nemoc nebude provázet člověka, ale člověk bude provázet nemoc. O tomhle tématu jsem nikdy nehovořil, přestože je velice niterné a nemoc je taktéž velice niterná a sděluje nám poznatky nejvyšší člověka i Boha v tom co tvoří. Každá nemoc má tedy potenciál člověku dodat mu to co mu chybí. Mohou to být různé procesy, kterým se člověk vyhýbá, či je nechápe, ale jedno je jisté. Myšlenka, jak ji známe oživuje tento svět jediným způsobem a to takto:

Pochybuješ o životě a nedáváš mu co mu přísluší? Pak jdeš proti životu, který máš. Víra a láska je dána těm co tvoří vše jako jednotu. Proto i Ty tvoř jednotu se vším a to takto:

Myslím, tedy jsem, zněla odpověď, jenže jak myslím? zněla otázka. A odpověď nenechala na sebe dlouho čekat. Jsi myšlenkou života, který žiješ, proto uvěř tomu, kdo tě poslal, že tvá myšlenka nemá konce, ale je životem druhých a stejně tak i tvým. V takové úvaze je tolik pravdy že i na smrt nemocní lidé, se dokáží uzdravit, pokut tuhle myšlenku přijmou.

Myšlenka však není osamocená, jak by se mohlo zdát. Je zde celý systém životů, který sděluje pravdu o světě, ve kterém žijeme. Není jednoho života a není i života všech. Je pouze život jediného, kterým jsem součástí. Takto zní odpověď na vše, a to z toho důvodu, že cokoliv bude láskou bude i životem. Proto dávejte lásku jako život, který žijete. O ničem jiném život není.

Však jsou lidé nepochopíc tuhle úvahu. Proč je nepochopíc, zeptal se hošík? Je tomu proto, že nejsou připraveni dosáhnout vnitřního osvícení duše, která je pod nánosem bahna světa, ve kterém žijí. Až osvobodí duši z pod nánosu, pak se rozvine pod jejich křídly svět, ve kterém by chtěl žít každý, i Bůh a pak jim dojde, že veškerý život je právě v nich, a to tak jak žijí.

Tímto se loučím a sděluji Vám pravdu o světě, kde je vše jedním, proto omluvte mou nevybíravou úvahu na téma život ve Vás.

J.H.