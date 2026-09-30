Slovo jako robot vyslovím s opovržením
14.5.2025
Kde je míra pochopení automatizace a lidské práce? (pracovní název)
Je tomu již dávno co si lidé položili tuto otázku. Jenže kdyby tušili, jak bude vypadat budoucnost báli by se ještě víc. Co říci k tématu? Odpověď na tuhle otázku musíme přijmout životem. Jsou lidé, kteří dokáží tvořit vše i v prostředí automatizace. Tito lidé jsou Bohem nadaní a dokáží dát všemu co mu přísluší. Jsou však i lidé a těch je mnohem víc, kteří tohle nedokáží zvládnout. Nyní si probereme jednotlivé skupiny a co je vede k tmu, aby automatizaci odmítli.
Příklad první:
Prvním příkladem se rozumí člověk, která vydrží vše. Tento člověk se nedá opít rohlíkem a dokáže povznést život svůj jako stvořitele, přesto má jeden hendikep. Jeho hendikepem je tvorba života po životě, kdy si je vědom toho co tvoří a proto nedává všemu co mu přísluší. Je to velice niterné téma, přesto pravdivé.
Na počátku druhého tématu zní druhý člověk. Tento člověk se nebojí, přestože poznal strach, říká toto: Kdo jsme není důležité, jedno však vím. Jsem stvořen k odvaze života a přináším stvoření jednotu, a to dílem Božím a dílem lidským. Přesto v mé dokonalosti je mezera, která dotváří druhý život, který není tak dokonalý. Jsem stvořen proto, abych naplňoval život láskou a pokorou. Takto hovoří druhý člověk a ten třetí poslední hovoří takto:
Kdo pobude na zemi v tento čas, dá mi za pravdu, že život je obyčejný a nemá větší cenu. Takto hovoří život, který chápu svým životem.
Jakou však okolnosti, kdy život má jeden cíl a ten cíle bych rád pochopil. Proto konám vše v lásce. Můj život přesto není dokonalý a tvořím sílu z toho co má tvořit, tedy poznáním.
Na konci toho úvodu k dalším článků si povíme vše o světě. Jsou pravě v životě člověka, že by se v něm krve nedořezal. Jsou pravdy, kdy jediným životem poměříme život. Jenže jaký je konečný cíl života zdejšího?
A zde pozastavíme. Na počátku stvoření stál člověk, který rozuměl životu a nedokázal jít dál. Jak to myslím, zeptal se člověk? Myslím to tak, že tahle vsuvka je důležitou složkou, života každého života. Nebylo by života bez této vsuvky. A nyní k odpovědi:
Odpověď je jediná. Který člověk má za úkol být moudřejší než robot, který obsáhne vše? Ano, je tom tak. Je to ten člověk, který probudí sílu Boha v sobě jako jednomu. Nebude tedy odpovědi na otázku na počátku, co je důležitější, jestli stroje nebo člověka. Ale odpověď bude životem. Kdy ekonomika se skloní a člověk vzroste ne tím, že bude konkurovat všemu i dalším, ale tím, že vše bude láskou.
Ona láska je tak niterná, že člověk pozvedne okovy, kterými byl svázán. Pak již nebude takových otázek, ne proto, že cokoliv si usmyslím to vytvořím. Ale proto, že cokoliv bude přijato bude Božím dílem jednoty.
Vím, že nenazrál čas na tohle téma, které bude otevřené až za dlouhou dobu, kdy lidé budou bojovat proti robotům. Co tedy říci závěrem? Na samotný závěr prodchnutý láskou mám jednu odpověď života. Který život uspěje a který bude zmařen? Uspěje ten život, který dokáže přes nepřízeň osudu dodat onu lásku všemu. Tohle se musíme jako lidé naučit. Až pochopíme tento střípek lásky najdeme odpovědi takovým způsobem, že budeme milovat vše jako jednotu. Ne proto, že nám ubližuje tím, že nemáme práci, ani tím, že jsem v konkurenci se vším.
Ano, tohle je poslední otázka života, po které se probudíme. Jako Orfeus, který nám nabídne pilulku života nebo snění. Kdy pilulka snění bude zavržena proto, že nevědomost nebude dílem člověka ani toho posledního. Ano, tohle poselství další budoucnosti muselo ze mně ven. A člověk, který jej pochopí, ten pozná odpověď na otázku, co je víc, člověk nebo robot, který je moudřejší než všechno lidstvo dohromady. Proč je tak chytrý? Je tomu tak proto, že technika je tu proto aby konala a my lidé milovali. Tahle odpověď dokáže dát všemu co mu přísluší.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru.
J.H.
Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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