Slovo jako radost musí být vyzdviženo, na rozdíl od slova povinnost

Kdokoliv přijme Božství, přijme radost, nejen ze života, ale ze všeho, čeho se Božství týká. Proto konejte s láskou a pokorou a v radosti vše co konáte, teprve pak najdete poznatky nejvyšší.

Podíváme-li se na svět očima člověka, co uvidíme? (pracovní název)

Takový pohled nám říká asi zhruba toto:

Jsem člověk, který si prošel životem jako vítěz, přesto mi něco chybí. Co to je?

Po tomto konstatování si musíme podívat na tento problém blíže. Tento problém dokáže potrápit hodně lidí. Ne tím, že člověk málo toho vykonal, ale s jakým zanícením se tak stalo, jestli to pramenilo z duše, či pocitu povinnosti. Kdy povinnost dává stejně jako radost člověka, jen nepovyšuje, jen nutí dělat věci dále, aby splnila. Kdežto u čisté radosti ze života, si nic neplníme, jen chceme žít a konáme podle toho, kdo nám dal život, tedy Božského, který je naším životem. Z nás se tedy rodí život další, který je životem dalších, a tedy i všech. Ano je to podobné Bohu, který sídlí ve všem, ale tohle přeci jenom trochu jiné. To jiné nám říká toto:

Trochu radosti do činnosti, kterou konáte a věc bude udělána pro potěchu duše. A právě tahle duše bude odívat se do díla všeho. Proto konejte vše s radostí, a ne z musu, protože jen tak docílíte povýšení práce, ne z pocitu povinnosti, ale z radosti, což je Božská instance.

Radost proniká celým stvořením, když příjemce chce dávat z nezištné lásky. Kdokoliv dává zištně, ten nebude v radosti, ale bude v povinnosti, která člověka táhne dolů. Proto konejte vše s radostí Boha ve Vás, který se chce projevit v činnosti právě onou radostí.

Celý tento článek by se mohl nazývat, vše o radosti, jenže nejen radostí a pocitem naplnění tvoříme život. Život je složen s různorodých dílků, tedy semínek, které plynou celým stvořením jako pomáda na vlasy, tedy tvoří tvar, ale nedokáže udělat Vás lepší. Proto konejte z radosti, co tvoříte, protože tahle pomáda je tvořena jen pocitem musu, ale radost je pomádou života těch nejvyšší, kteří konají ze všech sil s láskou a pokorou, která se nalézá ve všem.

Takový závěr musí být oslaven jednou větou a ta věta zní následovně:

Nebojte se radosti, která pramení z Vás jako života. Jednejte vždy tak, že radost bude naplněna po okraj ne povinností, ale Božstvím, které jste objevili v sobě jako radost.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.