Slovo jako poznání
16.3.2025
Dokážeme naslouchat životu? nebo si myslíme, že vše musí jít podle našich představ (pracovní název)
Každé téma, které otevřu je střípkem toho, co mě zajímá. Toto téma jsem otevřel proto, že se množí jak houby po dešti názory, že vše, pokud nejde podle mých představ, tak je zde něco špatně. Vždyť mám přeci nárok a důvod si myslet, že mohu, a tak musím.
Toto téma si zaslouží delší vyjádření a budu se snažit vyjádřit vše, jak dokáži nejlépe. A nyní k tématu.
Na počátku člověka stál Bůh a pronesl jednu památnou větu, kterou si všichni pamatujeme. Ta věta zní takto:
Kdo z lidí si uvědomí svoji velikost? Kdo z lidí si uvědomí vědomí, ve kterém žije? Budou to ti lidé, co dokáží naslouchat životu jako svému protějšku, kdy život není o tom, co je nám splněno, ale je to o tom, co dokážeme pozvednout za života jako život další.
Nyní si myslím, že bude nutné vysvětlit tuhle větu. To že lidé jdou životem a nechtějí nic, jen se mít dobře, znamená že musí trpět. To utrpení není z toho důvodu, že chtějí se mít dobře, ale je tu proto, že nechtějí naslouchat životu, který jim nese poselství a to poselství, které nese je i naším poselstvím. Tedy život byl nám dán proto, že cokoliv dokážeme jako život i člověk, to pak dokážeme i jako nevtělená bytost, která dokáže vše jako jedno. Proto se má naslouchat životu, protože život je taková učebnice toho, jak žít. Kdo ji dokáže naslouchat, toho Bůh miluje měrou nezměrnou a ty lidi co podsouvají svému životu cíle či skutečnosti, které nejsou ve jménu života, který žijí budou trpět jako psi, dokud si neuvědomí, co dělají špatně.
Na počátku takové úvahy stál člověk a na konci takové úvahy stojí Bůh, který je taky člověk. Jak to pochopit? Jediným tahem života, dokážeme pozvednout vše jako jedno a takto definujeme realitu, ve které žijeme. Proto se oddejte životu, kterému rozumíte tím, že nasloucháte Bohu. Jedině tím pochopíte život svůj i život dalších lidí nejen z pohledu toho co zastávají, ale i tím co tvoří.
Následovat musí souhra názorů. Co je to názor? Názor je prostředek k pochopení skutečnosti. Kdo vysloví názor stane se člověkem, který se rozhodl vyzkoušet život a lidé tak využívají tento princip čím dál méně, protože ví co bude následovat, když vysloví svůj názor.
To, co následuje je zkouška, jak obstojí ve svém názoru a kam dospěl. Proto se je tak málo vědomých lidí, a tak málo lidí by chtělo se někam dostat ne tím, že tam vyšplhají, ale že tím stanou, protože to vyžaduje mít názor pevný jako skála, která rozdrtí všechny pochyby. Jen ti lidé, co šplhají dneska do funkcí či výšin jsou pomazaní, a taky tak vypadá dnešní společnost. Kdy lidé, nechtějí dávat všemu nic a dávají na odiv jen svůj zájem v konzumu. Kde jsou ty časy, kdy lidé chtěli lítat, chtěli a dokázali to. Co by měl chtít dnešní člověk? Ano, tohle je stěžejní otázka, co by dnešní člověk mohl chtít? Odpověď překvapí především ty co nechtějí nic, protože ono nic je jejich životem. Takto žije většina lidí a dokonáno jest ve smyslu, dokonáno jest ve smyslu bytí.
Smysl této úvahy byl dvojí pozvednout člověka, který si řekne, nemám strach projevit názor a budu za něj bojovat. Tyto lidi miluje každý, nejen Bůh, který je nejvyšší myšlenkou těchto lidí. To, že lidé netuší, že jejich průvodcem je Bůh dává naději lidem, že jednou pochopí vše, kdy ti ostatní si budou myslet, že člověk, který bojuje ztrácí. Ano ztrácí, ale zoceluje se životem, který pak má mnohem snazší, protože si vybojuje postavení v Bohu, o jakém se ostatním lidem nemůže zdát.
Tímto bych tuto malou úvahu ukončil provoláním:
Kdo pochopí svůj život jako život stvořitele, který jej nabídl nám. Ten najde v životě vše jako jedno.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
12.5.2026 napsáno ve vlaku
Skála, skála, otevírá se
Co znamená, pokud se otevírá skála? Skála je význam symboliky tajemství, které má být poznáno. To, že v pohádkách stály skály v tomto postavení mělo symbolický význam, a ten zní takto:
Kdo probudí skálu, ten pozná její nitro.
Kdo dnes by chtěl něco takového? Je smyslem skály dneska tajemství o které již nikdo nestojí? Nebo je vše jinak? Ano, tajemství vystřídala hmota, která dává statky, takto jsme klesli. Naši předkové vzývali skály a jejich tajemství jako život, který by rádi poznali, jenže dnes se o tajemství nikomu nejedná. Vždyť se dá vše koupit, tak jaká tajemství, odpovídali lidé. Jenže lidé moji milí. Tajemství je jiného rázu, než poznání onoho nepoznatelného. Tajemstvím musíte žít tím, že jej předáte životem. Takto vše rostlo až do teď, kdy lidé nemají tajemství, které by rostlo s nimi, ale mají tajemství, které je ponižuje přede všemi.
Není vysokosti, není tajemství říkají lidé. Stačí být průměrný a postačí mi to k životu. Ale moji milí lidé, kde je ona vysokost, která nám dává život, otázal se jeden muž? Neotravuj muži s vysokostí života, nepotřebujeme problémy, které vysokost nese. Nám stačí být nízcí a to je dostatečné pro život, protože takový život dnes dostane vše.
Ach, zhrozil se muž, jakou to máte pravdu života. Odpusť stvořiteli lidem ono poznání nízkosti a dej jim poznat svůj život. Staniž se, odpověděl stvořitel.
Od tohoto okamžiku jsou kostky vrženy. Již nevystačíte v čase budoucím s nízkostí, ale tím co máte a co jste poznali v duši. Toto bude ona krize, která přichází. Přál bych si, aby naše životy poznali onen ráj srdce.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Motto na dnešní den
Kdo pochopí jednotu a pochopí život, otevře se mu život v mezích toho co obsáhl.
Vysvětlení tohoto textu je následující: Kdo jednou prohlédne závoj života, pochopí onen život jak stvořitele, který mu dá svůj život v takovém stavu, že bude jako On. Jen takto vrosteme do Něj a On do Nás.
Jiří Herblich
Slovo Čína, jak ji neznáte, očima budoucnosti
Kdokoliv pochopí Čínu, pochopí i budoucnost, která se před námi vine, jen ji pochopit postupně jako budoucnost, která vytvoří kroky k pochopení světa i Boha jako jednoho
Jiří Herblich
Slova jako zvrhlík budou moralizována, však nepochopena
Kdokoliv může se stát stvořitelem, jen chtít poznat víc než naše choutky, které dávají nám poznat naši medicínu našeho života tím, že žijeme, jak žijeme a nedokážeme dát všemu co mu přísluší.
Jiří Herblich
Slovo počátek a pokus o jeho vysvětlení
Kdo pochopí počátek? Jsou to ti lidé, co dokáží pochopit Boha ve svém poli působení. Kdo tedy najde cokoliv v Božství a není to z Boha může to být jeho poznatek, nebo někoho jiného. Bůh totiž přijímá naši kvalitu tím, že se
Jiří Herblich
Poznání sama sebe, jako samo naplňující poznání života
Kdo jedná s výjimkou jednoho jako vše, ten najde vše jako jedno. Každému radím, poznejte sami sebe (pracovní název)
Jiří Herblich
Slovo láska, nemá rozměru
Protože Vy jste oním slovem. Kdo tyhle slova pochopí zde na úvod, nemá cenu číst tento článek, přesto nabízím možnost jej pochopit svou láskou.
