Slovo jako láska nebude ničím, pokud vy nebudete láskou

Slovo je tu od toho, aby léčilo láskou. Kolébalo a konejšilo, od toho jsou slova lásky, které pronášíme životem.

Nahodile, ale zběsile bude to, co přijde pak (pracovní název)

Kdokoliv se pozastaví nad tímto nadpisem, řekne, jaká bláznivá věc se stala tomuto člověku, že dal takový nadpis? Ano, jsou věci bláznivé a stejně tak skutečné, kdy skutečnost vyplyne mezi řádky. Taková skutečnost se nedá popsat jinak, než že vše je láskou, přesto není to láskou v podobě, jak chápe člověk, ale láskou stvořitele či jednoty, která je skutečnou láskou. Od tohoto tématu se bude odvíjet jeden příběh.

Na počátku příběhu stojí člověk a tento člověk si je vědom světa, ve kterém žije. Jeho vědomí je krásou a moudrostí světa a taky jeho, protože dokáže dát všemu co si zaslouží. Takto zní člověk, který poznal sám sebe a lidé poznající sami sebe, řeknou tuto větu:

Kdokoliv může být mnou a kdokoliv může být jako já. Takto poměřuji svět a takto dávám všemu co si zaslouží.

Těmito slovy se strachuje lidská obec o své majetky, protože si uvědomuje, že v poměru k těmto lidem dokáží vše ztratit. Ta ztráta však jako ztráta nevypadá. Je to totiž fenomén poznání ztráty, který se říká, poznat pravdu, poznám svět, ve kterém žiji. Proto nechce být nikdo v pravdě, protože poznat svět, znamená vše ztratit. Již nikdy nebude mít pro Vás větší cenu to, co milujete a jako, že je i není. Takto budete poměřovat svět, a právě takto budete dávat poznání vlastní lásky světu. Kdy ta láska poznatelná ve všem si řekne právě toto:

Jsem láska, která není láskou, protože být láskou budu hendikepovaná, ne tím, co dokáži, ale tím, že budu milovat proto co dokáži. Proto nejsem láskou pro Vás, ale pro všechny jako jednota, která se bude tvářit láskou, která bude jako láska ve mně a já v ní. Těmto slovy pronáší láska svoje přání a těmito slovy rozuzlení lásky roste ve světě, kde vše je jedním.

Na počátku lásky nestál nikdo, nebo nic a byla tma. Ta tma tmoucí si řekla, však již vím, proč jsem tmou, a proto chci poznat světlo a světlo pozvedlo oponu světa. Tento svět je poznán jako země, ve které světlo je láskou a svět je poznáním lásky. Proto si važte života na zemi, kde je vše láskou. Není vyššího poznání, které bytosti zde žijí.

Těmito slovy se rozloučím a budu se těšit na další vstupy, která jak doufám rozezní ve Vás střípky lásky, tohoto světa.

J.H.