Slovo jako kvalita dnes již nikomu nic neříká

Kdo pochopí to proč jíme, dokáže poznat kvalitu, kterou bychom měli reprezentovat. Ne každý člověk však toto dokáže.

Ozařování potravin, spása či vděk ďábla (pracovní název)

Na počátku každé úvahy uvedu fakta. Jako lidstvo jsme se posunuli za hranu. Není již člověka, který by nebyl v západní Evropě poškozován, buď chemickým koktejlem v zelenině a ovoci a poslední dobou se přidalo i ozařování potravin. Slovo potravina je dáno od slova potrava, jenže takové potraviny, co projdou tím, čemu se říká ozařování potravin jen ukazují, čeho jsou lidé schopni pro svůj zisk. Zisk je poslední dobou to jediné, co hýbe světem. Nikdy v minulosti to nebylo tak špatné jako dnes, kdy lidé věděli, co udělat, aby aspoň potraviny byly jedlé, což dneska povolaní již netuší, proto se děje tohle vše.

Nyní si probereme, co je potřeba změnit. Změna je jediná, zakázat ozařování potravin jako nedůstojné kvality, která se tím snižuje o látky, které se objevují po rozpadu látek po ozařování. Tyto látky nejsou přímo škodlivé, ale zatěžují tělo, a to tělo stálým přísunem těchto látek bude trpět a bude náchylné k nemocem. Udržet si tak zdraví bude stále těžší a těžší což způsobí, že lidé propadnou skepsi a nebudou si schopni připustit, že je na jejich stravě něco špatně. Co je příčinou toho, že lidé prahnou po tom udělat ze zdravé stravy něco nepoživatelného?

Příčina tkví v tom, že potrava je vlastně náhražka toho, co by měl člověk přijímat z Boha. Ten člověk, který je skutečně s Bohem by vlastně nepotřeboval přijímat fyzickou potravu, protože jeho výživu by zajišťoval Bůh. Jenže těchto lidí stále příliš málo. Což zapříčiňuje fakt, že lidé neví, jak se k Bohu stavět, jak jej přijímat. Tohle církev zanedbala a nechtěla dát lidem klíče od stvoření, které by za normální funkce dala. Jen na samý závěr mám jednu prosbu. Nedělejte si strasti s potravou, která má upadající kvalitu. Ta kvalita bude v Bohu taková, že zachová vaše zdraví za jakýkoliv okolností. Což zapříčiní to, že lidé jdoucí s Bohem a budou konzumovat stravu jako všichni, budou zdrávy jako by se nechumelilo a ti lidé, kteří jsou ve hmotě a nedokáží dát všemu co je zapotřebí, ti budou strádat jako nikdo víc.

Ještě bych měl jednu vsuvku. Omlouvám se za kvalitu, jen ten čas není vždy ideální na psaní a vyjádření myšlenek. Proto se ještě jednou omlouvám. Co je však podstatné je to, že lidé nabudou svých schopností jedině tehdy, pokud dokáží přijmout Boha. Toto je podmínka pokroku a říkejte tomu i jinak, třeba tak, že Bůh je skutečně všudypřítomný a lidé si to nakonec uvědomí. Tohle vše je pak třešinkou na dortu, který nesem sebou světem. Není to dort, který bychom pojídali či dávali ochutnat, protože tento pokrm je určený Bohu. Ten jediný žije z nás a My z něj. Proto omluvte tu kvalitu předchozího. Příště se budu snažit mít více klidu na psaní.

Mějte se hezky a přeji Vám hodně zdaru.

J.H.