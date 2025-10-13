Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství
15.11.2024
Jak definovat nový světový pořádek. (pracovní název)
Jediná definice tohoto světového pořádku je tato:
Jsme-li lidé buďme lidmi za jakýkoliv událostí. Když ne v dobách míru, tak i ve válkách se chovejme se k sobě jako lidé, kteří hledí ne na svoje zájmy, ale na zájmy všech, které vyplývají ze skutečnosti, že jsme lidé. Toto lidství se dá definovat takto:
Směsice dojmů tvoří člověka, který se probudil do života. Z této směsice vyvstane otázka života, která člověku řekne, co vykonat, aby naplnil svůj život láskou a pokorou. Pokud to člověk dokáže a stane se láskou, pak dojde na samý vrchol světa ne tím, že svět dobyde, ale tím, že vytvoří spoluprací svět lepší, než byl na počátku.
Podepsán člověk.
Těmito slovy se definuje lidské pokolení a takto se definuje člověk, který prozřel ze sna života, ze sna, kde je vše jedním v podobě chaosu, aby vyvstal nový pořádek ve smyslu Božství, které vykoná to, co vykonat má.
Dalo by se pokračovat, jenže co člověk to individualita a nedá se nic spojovat do jednoho. Co pronesu k jednomu člověku, musím pro druhého uzpůsobit tak, aby vše pochopil. Nedá se tedy dělat politika tím, že se bude něco nařizovat, ale každý člověk by měl podle svých schopností se snažit kroky lidí, kteří Ví, pochopit takto:
Jsem člověkem proto abych vykonal co vykonat mám, proto konám v lásce a pokoře vše. Tohle je má mantra lidství, která vyzní jako lidství, které obsáhne vše.
Tímto se loučím, ne proto, že téma zobrazilo, co má, ale každá tahle filosofická poznámka musí být správně pochopena, proto budu v nejlepším končit, protože jen koncem pochopíme začátek.
Mějte se hezky a pozdravujte život, který se Vám otevře před vámi tím, že pochopíte tato slova.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední, a které první po smrti
To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt
Jiří Herblich
Slovo jako rovnost a svoboda nebylo současnou generací pochopeno
Svoboda znamená, že život, který žiji je svobodný v tom, co znamená pro Božství. Jiné svobody není. To jen pozlátko nám říká toto: Kdo je mnou ten bude i jím, kdo je však skutečně?
Jiří Herblich
Slovo volby může být i odpovědí na to
Jací Češi dneska jsou, jsou-li moudří či strašpytlové a dokážou-li volit skutečnou opozici, nebo jen tu, která se tak rýsuje na pozadí toho co se má udát.
Jiří Herblich
Které slovo stojí na počátku?
Slovo počátku bylo Božím dílem všeho života. Od toho okamžiku uplynulo hodně času, přesto tvořím jednotu se všemi. Tak se stavím k postavení Vás, Já Bůh.
Jiří Herblich
Jednota odkrytá, nebo jen demokracie ztratila sílu?
Kdo pozná v tomto článku odpověď na současnou krizi ve společnosti, ten najde i odpověď na to co jej zajímá, tedy co bude pak až krize odezní. Nyní se stanete svědky toho, že demokracie se zhroutí a na nastalém zmatku vybudujeme
