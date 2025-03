Slovo jako Bůh není symbolem, ani životem, ale vším

Pravda zjevená je pravdou těch lidí, co jdou s Bohem tak těsně, že Ví o každém jeho kroku, jak Já o něm, tak i On o mě. Takto postupujeme životem jako jedno, které kráčí neohroženě čímkoliv.

V symbolu Božství se ztrácí ono Božství, co je tedy Bohem? (pracovní název)

Božství je a bylo stvořeno k tomu, aby bylo symbolem, jenže jakým? Na tuto otázku odpovíme v toto pojednání, které se položí i na jiné otázky.

První otázka tedy zní? Jakým symbol reprezentuje Božství a co to znamená pro stvořené? Odpověď je taková to:

Na občasné otázky odpovídám občasně, na trvalé odpovídám trvale, kdy tahle otázka je trvalá. Jak tedy s Božstvím, které je i není. V tom, co tvoří, jak jistě tušíte není symbolu, jen pro lidi nízké je symbolu, který reprezentuje v nynějším povědomí trojúhelník, který je projevem Božství. Alespoň takto se to vykládá. Ovšem jak vypadá opravdový symbol Božství? Opravdový symbol Božství vypadá jako život, který žijete a v tomto je kámen úrazu. Jak zobrazit svůj vlastní život? Dá se jediným způsobem, že se stane živým symbolem a takto postupuje světem. Kdy Bůh řekne toto:

Na počátku symbolu Božství jsem stál sám a nyní tam stojíme oba. Já a Ty, kteří dodávají onomu symbolu život. Tento symbol není reprezentován trojúhelníkem, ale životem společným, který jakožto život reprezentujeme společně. Takto vypadá jediný symbol člověka i Boha, kdy život společný se nedá zobrazit, ale musí se žít.

Myslím, že lidé potřebují symboly, aby mohli jít dál, řekl jeden moudrý muž. Ano potřebují je a je správné je lidem dodat, ale skutečný symbol, který člověk nevidí je ten, že život sám, který společně žije se svým stvořitelem je symbolem nejvyšším. Tento symbol se nikdy nezprotiví a nikdy neohne, protože má míra života je i tvou mírou života, můžeme umdlévat a vydržíme, můžeme trpět a vydržíme, protože naše kroky nejsou našimi kroky, ale celým světem, který se stane naším symbolem. Těmito slovy promlouvá Bůh ke stvoření a lidé vědoucí tomuto rozumí a jdou. Nejdou však s tím, s kým by měli, ale jdou s představou, která Boha reprezentuje a tím je symbol, který dávám ve známost.

Myslím, že pro obtížnost pochopení tohoto všeho přináším úlevu v podobě Božství, které se nalézá v životě:

Není to Božství, ani Lidské ani Božské. Jen život, který je vším.

Od této chvíle znáte pravdu o životě, který je společný, kdy není jednoho ani druhého, ale jednoho, který je druhým tím, že je jedním.

Přeji Vám hodně úspěchů v životě a dokážete-li poznat pravdu těchto slov, Bůh bude s vámi po celý čas, který bude živy.

J.H.