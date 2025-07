Slovo Izrael bude poníženo, před všemohoucím

Kdokoliv přijme slovo toho, kdo jej poslal, ten nabude moudrosti, jen ti, co nepřijmou slova Boha v nás, budou trpět svými činy, které utvoří budoucí čas jak v bídě tak moudrosti, podle plánu všemohoucího.

2.10.2024

Slovo prodchnuté krví (pracovní název)

Na počátku slova, které je prodchnuté krví stojí židé. A tím nemyslím skutečné Židy s velkým Ž, ale ty s malým. Tito židé tvoří v diaspoře Židů menšinu. Jsou ti, co konají zlo tím, že přijímají poselství světa od toho, kdo vládne tomu, koho nemůžeme jmenovat. Jeho jméno je ovšem s srdcích těchto lidí zapsáno velkými písmeny a tvoří tak jeho srdce. Tito lidé se nezdráhají tvořit zlo, protože si je přímo uvědomují a jdou mu naproti. Tito lidé nedokáží být dobrými lidmi ve smyslu lidství, lásky a pokory. Tito lidé tvoří malou část lidí ze Židovstvu, přestože dosáhli úspěchů v tom, co tvoří a tím je vláda nad Židy a tím myslím tu skutečnou vládu, kterou reprezentuje země Izrael. Nikdy nemělo dojít k tomu, že Izrael nebude válce se všemi. To, co se mělo stát se ovšem stalo a tito lidé zažehli konflikt, který nemohou vyhrát, ale o tom jim vůbec nejde. A proto se zeptám, o co jim vlastně jde? Jde jim o vládu na zemi, protože tito lidé jsou spojeni s vládnoucí vrstvou a myslí si, že jsou chránění před vším. Avšak jak se tito lidé mýlí. Jsou chráněny před zákony zemskými, ale ne před zákonem Boha, který promlouvá k těmto lidem jasně.

A nyní si probereme zákony, které překračují:

První zákon ve stvoření zní: Nebereš mého slova nadarmo.

Přitom tito lidé se hájí slovy Boha v jeho jméně jednají.

Druhý zákon říká: Kdo bude jako Já v tom, co tvoří bude povýšen, ostatní budou-li v míru, budou žít šťastně, ovšem ti co nedají všemu nic a budou jen brát, poznají sílu mého slova v nebi i na zemi.

Tito lidé poznají hněvem mým svět očima svým. Proto tito lidé nebudou vpuštění do ráje bez odplaty, která jim náleží. Tyto slova jsem vyřknul s plným vědomým si věcí, jaké znamenají. Ale situace je v takovém stavu, kdy si každý z těchto lidí musí uvědomit jakému zlu slouží. Těmito slovy určuji budoucí čas, který bude láskou. Až tato válka skončí, pochopí židé i ti s velkým Ž to proč tu jsou a proč se tohle vše stalo. Zatím mohu říci jediné, kdo pochopí již dnes to, co mají pochopit budoucí generace, ten bude moudrý, ne proto, že se mu nedostává slov k dnešku, ale proto, že tvoří dnešek a tvoří budoucnost tím, že pochopil vše.

Dalo by se pokračovat, jenže jaké poselství vlastně sděluji? Sděluji to, že ne válkou, ale láskou mají lidé žít a tvořit. Kdo je ve válce, ten je nemocný a tímto poškozuje svoji budoucnost, kdy Židé si musí uvědomit, že co je tvoří je velká láska jejich předků, kterou pomalu spotřebovávají. Až dojde, nezbude jim již nic a jejich láska klesne na samé dno. Pak ztratí onu vyvolenost, kterou nastolil Bůh. Jeho slova však již znáte, že miluje vše, přesto vyvolenost je tak vysoká hra, že ti, co ji přijmou musejí jednat vědomě v každé situaci. Jak říkám, moudrost tohoto národa se ocitla na rozhraní života a smrti a jakmile nepochopí jaký je jejich úkol, pak přijdou do záhuby vlastní rukou. Protož Bůh je spravedlivý ke všem stejně, kdy se dívá do minulosti i budoucnosti, aby tvořil přítomnost, kterou nám předkládá k věření.

Tímto si myslím, že ukončím dnešní pojednání, které je jiné, než bývá zvykem, ale nezlobte se na něj. To jen zlost lidí na toto etnikum vrůstá a nejsou si toho vědomi a tvoří vše jen ve zlu, které je ovládá. Pro bych popřál Skutečným Židům moudrost, kterou na ně seslal Bůh tím, že je udělal vyvolené, aby dosáhli stavu propojení mezi světy a těmito světy pak proudí moudrost a láska Boží, kterými měli být vyslanci. Pro židy s malým ž, mám jeden vzkaz:

Spravedlnost Boží je tak velká, že ji nedohlédnete, proto vězte, že ji zažijete i za života a ne tím, že umřete, ale že budete trpět za následky svých špatných činů, které nebyly láskou.

J.H.