Slovo hmyz je tabuizované

Kdo pochopí hmyz jako potravu, je zvrácený a celkové pojetí této potravy je jediné, udělat z lidi nemyslící stádo, které bude tupě poslouchat ty co nám vládnou.

Hmyzí pochoutky (pracovní název)

Služba národu a vlasti nám velí dokázat se starat o svůj zevnějšek, jak nejlépe dovedeme. K tomu nám dopomáhej Pán Bůh. Takový úvod byl nutný, není to proto, že bych přeceňoval něco, ale chtěl bych dát všemu co si zaslouží, tedy i Vám.

Jak jste již pochopili tento nadpis je výbušný. Ano je to tak, chtějí nám vnutiti hmyz jako potravu. Což se nestalo nikdy v minulosti a nebude se tak dít ani v budoucnosti. Co příčinou tohoto stavu? Příčina je jediná, lidé vyvolenci, za které se považují, dívají se na zbytek jako na hmyz, který musí být eliminován jakýmikoliv prostředky. A nyní vysvětlím onu záludnost s hmyzem.

Na počátku každé snahy stojí člověk a Bůh. Však u této snahy stojí jen člověk, a to člověk zvrácený. Nejde se dívat, jak ničí planetu a nejde se dívat, jak ničí lidi. Přesto se to děje. A lidé mlčí. Co je však zvráceného na tomto všem? Ta největší zvrácenost je poznatek, že hmyz dokáže být potravou. Hmyz je určen jako potrava ptákům či savcům, kteří dokáží jej strávit. Lidé nikoliv, a to takto:

Slovo pochopené je slovem mým a lidé dávajíc všemu co si zaslouží dávají ze sebe i to co musejí. Však hmyz představuje riziko všech nemocí, které jako lidé jsme zatím nepoznali. To že zvířata a ptáci, kteří požírají hmyz a netrpí tím, je dáno tím, že jejich imunitní systém je přizpůsoben pro požírání těchto brouků, zatím co člověk má systém imunitní velice křehký, přeci jenom jako lidem je nám vyhrazena jiná kvalita ve stvoření, proto důtklivě žádám všechny lidi, nekonzumujte hmyz, protože si tím ničíte tělo. To ničení těla je dlouhodobý proces a lidé poznají jeho zničení až za dlouhý čas. Není to ze dne na den, právě v tomto bude ona záludnost. Ona záludnost znamená, že se nám budou snažit vnutiti ono potravu z hmyzu, však citliví lidé poznají velice rychle, kde je problém, a ti méně citlivý poznají to sice za delší čas, přestože jsou méně citlivý, postihne je to pak mnohem silněji, protože tyto věci jsou kumulativní. Ta kumulativnost má za následek, že skutečně je pravda, že i člověku je umožněno v omezené míře pojídat hmyz. Jenže jak se dívat na situaci, kdy hlavní potravou bude hmyz?

Myslím, že by to chtělo fakta o hmyzu. Hmyz je prostoupen tolika parazity, že je to pro normální lidi nemyslitelné, aby něco takového konzumovali. Paraziti se usadí v lidech a budou jim škodit, ne přímo lidem, ale jejich imunitnímu systému, která po delší době používání této stravy, selže. Takto bude vypadat pravda o této potravě. Proto apeluji na lidi, nepodléhejte módě, že hmyz je něco zázračného. Není a nebude, to jen mocní chtějí z Vás udělat doslova žebráky. Postavte se jim a nebuďte lidmi, kteří nechtějí poznat pravdu, ale že za pravdu se musí bojovat, stejně jako za potravu, kterou pozřeme.

Tímto bych se chtěl rozloučit a budu se těšit na další vstupy.

J.H.