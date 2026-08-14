Slovo hluboký stát
29.4.2025
Hluboký stát v nás všech (pracovní název)
Tento nadpis evokuje poznání. Kdo je na počátku takového poznání? Jsou to lidé, kteří Ví. Jsou to lidé, kteří padnoucí na kolena pronesou onu památnou větu, věřím a vím. Takto definují realitu a takto definují svůj život. Těmito lidmi nemůžeme poměřovat svět, protože jsou vzácností samou. Jsou to výslednice sil, které působí skrze Boha. A tito lidé dnes pozvedávají hlavu, ne proto, že ji sklonili, ale pozvedávají ji proto, že nastal čas ji pozvednout. Jejich hlava je totiž tak vysoko, že nikdo nepohlédne jim do očí. Takto se dá definovat současný systém, kdy tato sorta lidí je tak vysoko, že ostatní dělají jen statisty. Jsou však mezi nimi i lidé tvořící zlo.
Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že kdokoliv či cokoliv vystoupí tak vysoko musí projít zkouškou a ta zkouška zahrnuje poznání zla jako nástroje útlaku. Tito lidé nemají tendenci myslet, že odpadnou, přesto se najdou mezi nimi výjimky. Není tomu tak proto, že by byli slabí, ale je tomu tak proto, že cokoliv uděláš bude mnou, tedy i vysokost bude mnou a stejně tak tvá nízkost, takto hovoří Bůh.
A Bůh si přeje poznat obě výšiny, nejen tu vysokou, ale i nízkou, která obsahuje zlo. Není však zlo jako zlo. V podání těchto vysokých duší je zlo, ač se to nezdá vlastně dobrem, jen je zaobalené v podání zla. Kdy dobro vyplyne na povrch časem jako poznání. Takto hovoří ten, kdo chápe realitu způsobem, kdy Bůh si klek, aby vydal, co má. Toto kleknutí se nedá popsat slovy, ale musí se zažít.
Slovo, které vyplyne ze situace, která vznikla je důkazem, že i Bůh dokáže zázraky života a to tím, že dává poznat pravdu lidem. Taková pravda se nedá popsat, ale musí se zažít. Proto Vám bych popřál zažít tolik pravdy co dokážete unést ne z pohledu člověka, ale Boha, který sídlí ve Vás.
Pokud bych měl na závěr se vrátit k nadpisu, tak musím konstatovat, že člověk opět zbořil hranice poznání. Kdy skutečně platí, že hluboký stát je tu díky lidem, kteří Ví. Ano, i tito lidé dokáží tvořit zlo. Není to tedy výsada vyvolenců, ale i běžných lidí, kteří našli poznání života v tom, co tvoří zlo.
Slovo, které na samý závěr vyřknu se bude zrcadlit celým článkem:
Kdo najde v tento čas, poznání a není důležité, jestli dobra nebo zla. Ten najde v každý okamžik právě to, co má nelézt. Není totiž zla bez dobra a obráceně. Jsou však lidé, co nevidí zlo ani dobro a tvoří kostru směsicí obou. Tito lidé nevidící dobro ani zlo, jsou svým způsobem hendikepováni, protože jejich pohled znetvořuje vše do jednoho, ne podle zla nebo dobra, ale pohledu člověka, který tápe.
Tímto se skutečně loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána v muži a ženě jako vědomí lásky
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Jiří Herblich
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Které nedokáže nic jiného než být láskou. Proto se kroťte v poznání lásky, protože přestože je láskou vše. Není to vše jen láska, ale i druhá strana, která bere na sebe podobu lásky.
Jiří Herblich
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Je to slovo Boha ve Vás, že vše je jedním. Takto pochopíc svět pochopíc i realitu, která je vším. Takto jednají nejvyšší Bohové zde na zemi a takto může reagovat každý člověk, který přijme Boha ve stavu otevřenosti duše i těla.
Jiří Herblich
Kdo pozná člověka vědomého
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