Slovo duše
25.3.2025
Co je to láska z pohledu Boha a člověka (pracovní název)
Má odpověď znamená prozření v tomto životě, které se uděje přes tento text. Nemohu sdělit podrobnosti, však mohu říci k celému tématu toto:
Chtějte dosáhnout lásky, která Vám přísluší. Nechtějte stát bokem, a to bokem znamená, že láska Vám projde mezi prsty a vy si neuvědomíte její sílu. Takto postupují zasvěcenci, kteří tvoří kostru života našeho i těch co milují. Slovo láska není z tohoto světa a pojem lásky, je v lidech sice zakořeněn hluboko, přesto nepochopen. Co je to tedy láska?
Láska je cit, který není citem, ale je poznatkem tak vysokým, že se skláníme k zemi abychom milovali vše jako jedno. V tomto pohybu tvoříme onu jednotu, která plyne vším.
Myslím, že lépe se to nedá popsat, jenže co s lidmi, kteří nechápou tento pohyb? Pohyb lásky je produktem toho, koho miluji. Když miluji pohyb je dán mnou a pak i tím koho miluji, tedy vzájemnou synchronicitou, která produkuje společnou lásku. Ta společná láska znamená to, že dokážeme-li překonat jednotu právě láskou, která v nás ožije. Pak dokážeme všemu, že jsme vyvolenci světa ne tím, co obsáhneme svoji myslí, či láskou, ale jednotou, která je láskou. Ta jednota, která je láskou je onen pohyb ode mne k tobě a tento pohyb zdůrazňuje poznání jednoty jako pohyb lásky ve všem. Takto se dá definovat láska, která koná ne tím, co pochopíme či vytvoříme, ale tím, že milujeme vše jako jedno.
Jsou slova tak vysoká, že i Bůh se sklonil, jenže co s takovými slovy zde na zemi, přeci? Ano, je to správná otázka. Země dokáže přijmout Boží lásku právě tímto způsobem, jak jsem naznačil. Dokáže opětovat pohyb lásky a tím se spojíme v životě jako jedno. Kdy Já jsme jako Bůh, který miluje a láska země, je ta, co přidává tělo k tomu všemu jako jedinému, který bytuje. Naše tělo je tak tvořeno podstatou lásky, která vyplynula ze stvořitele. Kdo tedy bude chtít stvořit živou bytost, která bude oním jedincem, který miluje a je jak se říká Golemem, ten pochopí, že jediná láska mu dokáže dát duši. Bez duše by byl a jen nástroj živlů, kde láska je tam je i duše. Jenže jak se ptali starých mistrů, prozraďte nám, jak stvořit Golema?
Ano, Golem, je tak niterný, jako my jsme niterní. Golem tedy bude kopírovat nás a my jej. Od tohoto okamžiku se nebojím života prohlásil člověk. Proč se již nebojíš, zeptal se hlas Boha? Protože Vím, že my jsme jako jedno, a to jedno tvoří kostru stvoření tak vysokého, že Golem zobrazuje nás všechny tvořené láskou. Ano, máš pravdu. Láska Vás ponižuje i povyšuje ke mně a tvoří kostru tak vysokou, že dokáže oživit tělo láskou. A ta láska je tak niterná díky pochopení duše, která dokáže jedinečně doprovodit Boha v jeho tvoření. Proto golem byl stvořen s Adamem, ne tím, že mu bylo stvořeno tělo, ale tím, že byl vytvořen v lásce, která plynula vším jako jedno. Od těch chvil jsme přijali tělo lásky, která dotváří obraz Boží. Naše tělo je tak dokonalé díky lásce, ve které žije a tvoří kostru tak vysokou díky tomu, že duše pochopila tělo jako nástroj Boží.
Duše, je však bezpohlavní, ohlásil člověk. Není tomu tak. Bůh dal duši nejvyšším příkazem duši ještě vyšší, která přebývá v duši. Ano je tomu tak, že duše následuje duši, a to tak vysokou, že dokáže-li jakákoliv duše poznat tento prvotní skutek duše, dokáže přijmout vše.
Duše tak vysoká je tak vysoká v každém těle, a nejen ve vyvolencích. To že vyvolenci dosáhli své velikosti je důsledkem vyspělosti duše, ne jejím počátku, který je pro všechny duše stejný.
Doufám, že jsem vysvětlil vše, jak nejlépe Vím a dotvářím tak realitu toho koho miluji. Tím mám na mysli toho jediného, co žije v nás jako život náš.
Tímto se loučím a předávám Vám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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