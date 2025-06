Slovo dokáže hodně

Jediné, co slovo nedokáže, je uvěřit. Tohle musí udělat člověk, který slovo pronáší, protože víra je nástrojem slova, které přijímá, jsou slova jeho jako moje.

23.09.2024

Slovo, které stvořilo slovo (pracovní název)

Na počátku slova byl ten, kdo je i není. Takto zní počátek. Jenže jak je to s oním slovem? Slovo, které stvořilo slovo, je to vůbec možné? Je to možné z pohledu Božství, protože vše obsahuje vše, a to takovým to způsobem:

Na počátku všeho stálo nic. To nic, co obsahuje vše. Tohle je skutečný počátek, ze kterého se vše rodí. Z tohoto počátku nepovstalo by nic, jen jediná věc mohla povstat a tím je ono slovo. Slovo je tedy počátkem, a proč je počátkem? Je to proto, že cokoliv, co je slovem, je oním počátkem. Proto si dávní lidé vážili a ctili slova, které vyřkly. Jsou slova Bohu rovná, a to jsou všechny slova, poznamenal jeden moudrý muž. Však některá slova jsou mu blíž, ty jsou zdrojem lásky pro celé stvoření.

Takto postupuje Božství, že dává slovům význam, které mají mít a dávají mu význam jako Božství. Je to vzájemná souhra mezi vším, kdy nejde oddělit cokoliv od čehokoliv. Je to píseň ničeho ke všemu, kdy slovo, které právě vynáším, je i vaším slovem. V pochopení, moudrosti i vyslyšení toho, kdo mě poslal. Není tak žádné slovo nabyté prací života zbytečné. Jsou však hloupá slova, která neobsahují nic z člověka. Taková slova pronáší tlučhubové a lidé jim věří. Proto se dějí věci, jaké zažíváte, kdy slovům se nedá věřit nebo dá?

Dalo by se věřit lidem, ale jak věřit slovům? Slova jsou nástrojem toho, kdo miluje. Kdo miluje dává slovům význam přímo Božský, takto vyřčená slova jsou přijímána s vědomím si Božskosti těchto slov a tito lidé v lásce zrozeni dávají světu co mu chybí. Dávají mu lásku ve slovech lásky a pokory, které nalézají v sobě jako slova svá.

Takto působí slovo na lidi tím, že mu uvěří. Však doba pokročila, dneska jsou lidé tak odtržení od reality, že nedokáží uvěřit slovům ani lidem, která je pronáší. Nevěří, a proč nevěří? Protože slovo, které je jejich slovem je slovem slabým, je to slovo, které opustilo Božský přístav a vydalo se nazdařbůh vesmírem bez Boha.

Tímto bych tento článek ukončil provoláním:

Kdo nabyde slovo své jako moje, ten nejen zmoudří, ale získá vše jako člověk, který prošel zkouškami života a nabyl zkušenosti, které jej učiní moudrými.

Tímto se loučím a přeji Vám hodně zdaru do dalších dní v lásce a pokoře života.

J.H.