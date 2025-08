Slovo děti, je poznáním duše

Kdokoliv pozná duši, pozná dítě ve vás tak niterné, a tak tvořivé, že Vaše duše bude oním dítětem pro tento svět. Děkujte Bohu za tento dar života.

13.10.2024

Kdo pochopí děti, jako my jsme byli pochopeni (pracovní název)

Je to velké téma děti. Ty děti znamenají jediné, být matkou je tak velké poslání, že v dnešní době lidé cítí, že to nezvládají. Proč to nezvládají? Je to poznání doby, které uděláme, kdy vymoženosti civilizace nejsou s to pochopit poznání člověka, který jde a jde kudykoliv a tvoří to co tvořit má. Jedině další doba, co přijde přijme fakt o výlučném poznání člověka, který udělá jako věřící a milující člověk. Dokud tohle lidem nedojde a lidé nepochopí, nepůjdeme dál jako společnost. Je tomu tak proto, že společnosti chybí nástroje, jak poznat duši. Byly dřívávějc nauky o poznání duše, jenže takové nauky se šíří ústně a nikdy nebyl zapsány. Jedině nyní nastal čas na poznání duše, a to prostřednictví mých textů.

Není to jen doba poznání duše ale i poznání mateřství. Co vzkázat ženám a jejich mateřství? Vzkaz by zněl takto:

Nechtějte nic na sílu svých myšlenek a oddejte se životu. Životu, který stvoří další život a bude poznatkem Vás samých, stejně tak Boha, který ožije ve Vás. Toto Božství přinese dar nejvyšší a lidé nebudou trpět, ale budou šťastni, protože cokoliv se udá budou chápat jako vzkaz Božství pro ně, proto lidi, kteří věří životu. Proto konejte právě to, co konáte v lásce. Kdy láska je poznaná právě vámi a svým životem onu lásku budujeme.

Na samý závěr mám jednu prosbu. Buďte lidmi ne proto, že to doba žádá, nebo kdokoliv jiný, ale z podstaty věci, kdy každý život je cenný ve svém poslání a dokáže vytvořit onu poznámku života, která vytvoří poznání nejvyšší, tedy být jako Bůh v těle člověka, který poznává prostřednictví života vše.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně poznání.

J.H.