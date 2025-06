Slovo dar může znamenat mnohé, však co je život?

Život je dar, který žijete láskou, která proudí vším. Od té doby je láska součástí života a je to doba poznání lásky, které jste udělali v životě.

Dar života svého, nejvyšší (pracovní název)

Na počátku daru zní slovo, které nechápeme, to slovo zní takto:

Kdokoliv přijme mou ruku, ten ji přijímá oproti svému životu, který po životě bude patřit mě. Podepsán Bůh.

Jenže toto slovo není tak jednoduché, jak by mohlo na počátku vydat. Jsou lidé, kteří pochopí toto slovo za života a dají ho životem. Tito lidé nebudou souzeni za svoji upřímnost a odhodlání pomoci druhým, však ti co konají ze své vůle a pomáhají ze svého, ti budou souzeni jako ti, co nepochopili mé slova ve Vás, tedy v nich.

Taková slova nejsou s to pochopit, protože jejich činy jsou nízké a nedávají všemu co si zaslouží. Naopak stojí ti lidé, kteří dávají všemu, co si zaslouží. Tito lidé nejenže nebudou souzeni za svůj postoj, ale budou vyzdviženi na post nejvyšší, kdy lidé budou žasnout s kým to vlastně žili. Jenže tohle lidé se nikdy nedozví, protože lidská povaha je ta, nic nevědět, pokud to vědět nemusím. Proto je na světě tolik bídy, protože lidé mění to Vím, s velkým V za malé vím, které nedostává podporu od Boha ani od života. Male vím je tak určeno k pomalému zániku, kdy ti lidé, co to pochopí jako poslední budou nakonec poslední.

Jenže jak dál? Jedná se o to jak zpřístupnit lidem ono Vím s velkým V. Ono zpřístupnění je možné v několika krocích. Kdy první krok znamená uvědomit si, kdo jsme a co mám vykonat. Druhý krok znamená uvěřit tomu, kdo mě poslal a třetí krok je postavit se na stranu lásky, která proudí vším. Tyto tři kroky jsou nezbytné pro pochopení života věčného i dočasného ve Vás a v lásce, která proudí vším. Láska však není to, za co ji mají dnešní lidé.

Láska znamená jediné, je to dar od nejvyššího ke všemu a takto se s tímto darem musí jednat. Nelze s láskou kupčit ani ji darovat, ale dá se předat dál jedině takto:

Kdokoliv přijme lásku a uvidí ji jako lásku, ten musí dát všemu co čemu přísluší, a to právě láskou, kterou přijal. Celé je to složité, proto uvedu jeden příklad, který nám problematiku osvětlí:

Na počátku příběhu stojí muž. Osamocený a smutný. Proč jsi tak smutný, zeptala se ho žena? Jsem tak smutný proto, že neznám pojem lásky, odpověděl muž. A proč jej neznáš, když máš mne? Je to proto, že dokáží dát mnohé, však lásku mě nikdo nenaučil dávat, umím ji jen brát. A tu se ženě zželelo muže a řekla mu, co stojí za láskou. Moje láska je ta, co proudí světem a dává poznat všemu jakoby láskou. Jenže tohle vše není jen láskou, ale i životem, který dávají jiní. Proto najdi ve své lásce život, který je i není, a tak najdeš i lásku, která ti bude vším. Takto odpověděla žena a usmála se na muže. A muž řekl, jsem šťastný, že dokáži přijmout tento květ právě tímto, chtěl bych být jako ty, dávat životu lásku a stalo se tak. Od té doby, muž i žena dávají stejné atributy lásky, jen v jiné kvalitě, kdy kvalita ženy je zdánlivě vyšší pro muže a u ženy je to naopak.

Tento příběh je čistě iluzorní, přesto zobrazuje pravdu, která proudí světem. Taková pravda je životem, odpověděl muž a dostalo se mu ponaučení, že vše je životem, aniž to tak vypadá.

Jednám jak smyslu zbavený, řekl muž, přesto dávám málo, kde je chyba? Chyba je v tom, že tvá láska ještě nedozrála, dej ji čas a poznáš ji jako lásku v tom co činí. A muž dal lásce čas a dal na radu ženy, která se zdála být v lásce moudřejší.

Jenže jak je to, když je to naopak? Zeptal se muž. Je to tak proto, že naopak se to může stát, ale není to pravděpodobné, že tito lidé spolu vydrží žít. Protože kvalita ženy je v lásce vždy vyšší, i když u muže to může být vrchol.

Není příběhu, aby nebylo na něm kus pravdy, odpověděl muž, proto dávám všemu příběh, který je životem a v tomto příběhu jsem nalezl lásku, která mě provází. Toto je rozřešení muže, který poznal vše.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.