Slovo chyba je poznatkem nejvyšším

Perex: Kdokoliv přijme chybu mou, přijme Božství z rukou mých, ne proto, že chyby jsou jak vítr, který ovívá stvoření, ale protože na chybách se buduje tento svět, který ač dokonalý má svoje chyby. Je proto na Vás, abyste je poznali a odevzdali tomu komu náleží.

Kdo pochopí jednotu (pracovní název)

Jednota byla vždy tvořena bytím jednotlivce. Tento jednotlivec najde-li sílu bude opět jednotou. Ta síla pochází z části nás a z části ze stvoření, kdy tím hlavním utvařitelem tohoto vztahu není jen Bůh, ale je to jednota sama. Ano je to tak. Jednota skomírající ve své dokonalosti potřebuje dokonalost v člověku, který ač nedokonalý dokáže dodat co chybí jednotě a tím je chyba, která je tak mírná, že dokáže pravý zázrak v tom, co tvoří.

Nežehrejte tedy na své chyby, protože nevíte, co znamenají pro jednotu. Vaše chyby, které jste poznaly a dodali jste jim co jim chybí a chyby tak již nejsou důležitou složkou vaší podstaty, stávají se důležitou složkou jednoty, která z Vás vzejde. Ano je to tak. Jednota z Vás pocházející obsahuje chyby, a to tak nepatrné, že se stane o to větší, protože skutečná jednota chyby nemá. V tomto hendikepu tvoří jednota poznatek tak vysoký, že nedokážeme v ní žít, ale ona dokáže žít s námi. Proto jednota hledá dokonalost s chybami člověka i Boha, který dokáže předat či rozdat své nepatrné chyby jednotě jako se předává láska, nezištně, bez lásky to však nejde.

Takový článek ještě nevznikl, aby jednota žebrala o chyby. Ano je to tak, ale toto žebrání je láskyplným vyslyšením toho, kdo miluje. Není to jednostranná potřeba, ale oboustranná, kdy jednota vytvoří z chyb nový vesmír, který bude dokonalejší než předchozí. Myslím, že toto tajemství nemělo být odhaleno. Ale mělo. Jsou to ty největší duše, které Ví, co dotváří k dokonalosti a tím není dokonalost sama, ale chyby, které zmírnily tak, že se staly základem dokonalosti. Z chyb tedy vzniká dokonalost, která hledá opět chyby, které vytvořila ona dokonalost. A ty hledá v nás, ve stvoření, které je vším pro ni a my vším pro vše.

Tento článek je pochopitelný jen pro vyvolence. Ano je tomu tak, vyvolenci života dokáží udělat z chyb, které nesou poznatky tak vysoké, že dokáží kráčet životem jako vítězové. Nejsou chyby bezdůvodné a nejsou to chyby naše. Ale toho, kdo nás poslal, který si přál abychom je pochopili a zmírnili pro podstatu světa či života.

Těmito slovy se budu loučit. Nebuďte skoupí ke svým chybám a poznejte ve svých chybách Božství, které je vám dalo proto, abyste obrousili jejich ostří, protože každá chyba, která nepálí toho, kdo ji nese, je skutečným požehnáním, je to známka vysokého vývinu člověka i Boha, který posunul chybu ve stvoření k dokonalosti a dokonalost tuto chybu přijímá z našich rukou jako poznatek nejvyšší.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně štěstí.

Jen bych podotkl pro ty, co pochopili tento článek, že není chyb, ale poznatků tak vysokých, že člověk dostává závrať, když řeší jeho chyby v sobě i druhých.

J.H.