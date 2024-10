Slovo bylo slovem a Bůh Bohem

Kdo by hledal v této frázi článek o SPD? Je tomu dávno co lidé uvěřili straně a ta strana zpohodlněla a nechce být těmi co povedou zemi, ale chtějí zapadnout od své škatulky.

Proč SPD není lídrem (pracovní název)

Počátek této snahy je datován do podoby vzniku strany, která měla být alternativou pro občany, kteří si váží své země. Jenže ti, co stáli u vzniku si neuvědomovali, že tuto část tvoří většina, která mlčí a nemluví. To že mlčí, je dáno tím, že chápe svět jinak než jako národní poblouzení. Národní poblouzení se nekoná a lidé tak nedostávají alternativu a ta alternativa mohla přijít, však nepřišla. Jak to myslím?

Pravda tohoto systému je ta, že mele z posledního, vidíme to všichni, však politici ve straně SPD to nevidí a nechtějí dát všemu co mu náleží. Co to obnáší v dnešní době? Obnáší přinést skutečnou alternativu, a ne kolaborovat se systémem. Ten, kdo kolaboruje ten skončí neslavně a je to vidět i na straně SPD, která spěje k zániku tím, že další voliče již nezíská. Proč je nezíská? Je to z toho důvodu, který jsem uvedl a jeden přidám, je to je důvod proč by měli být strany alternativní ne systémovými. Systémová strana se nesnaží změnit věci, ale chce využít možností, které jsou ji dány, kdežto alternativní jde na dřeň systému a dokáže udělat nemožné, protože jsou kreativní v tom dobrém smyslu věcí.

Taková kreativita je obtížná věc a myslím, že straně SPD chybí to, co se nazývá lidské zdroje, nebo je nechtějí do svého čela pustit a sami se etablují jako systémová strana, která sice bojuje za práva občanů, ale tak, že nic nedokáže, protože systém, který zastává je bezzubý, pokud jde o změnu systému a o tu nám jde především.

Změna tak nepřichází z této strany a nebudu volit slova, která zaznívají z tribun, ale ta která dokonávají to, co říkají a ty znějí takto:

Nechceme změnu, ale snažíme se o ní, takto by se dala definovat SPD.

Jak tedy dál? Je vidět, že vedení strany je zoufalé, když si myslí, že by mohlo získat při stále stejném postoji nějakou vyšší preferenci, co je tedy příčinou tohoto zmaru? Příčin je několik. Jednak lidé, kteří jsou zvoleni do čela nechtějí konat, protože nemají invenci ke konání, skoro by se dali nazvat dobrými úředníky, kteří konají podle zadání a zadání zní jasně, udělat změnu tak, že žádná změna neprojde.

Tohle je mé osobní hodnocení strany, které nemusí být pravdivé, přesto tak vidím.

Co říci závěrem? Na samý závěr mám jednu prosbu, žádnými úředníky, byť sebe lepšími se neprosadíte nikde. Být úředníkem nejde, a ne z toho důvodu, že být dobrým úředníkem znamená být loajální a k tomu se stavím tak, že jedině ke komu jsem loajální je k Bohu a to tak, že je mi vším. Dokud tohle lidé nepochopí, žádná změna neprojde, protože budeme jen těmi dobrými úředníky a nebudeme dostatečně kreativními konat tak jak káže zákon nejvyšší a ten zní takto:

Kdo najde v životě Boha, ten bude jako on, ne tím, že se povýší, ale obsáhne vše, co je potřeba pro splnění úkolu, který mu byl svěřen.

J.H.