Slovo Boží moudrosti našlo svůj význam ve světě
29.5.2025 + Dopis, který ozřejmí pravdu o životě a Bohu
Začíná multipolární svět definovat dobrotu daných krajin? (pracovní název)
Je dáno, že každá krajina bude tím, čím je. Kdy dobro dané krajiny světu je dáno tím, jak chápe sama sebe, jako lidé. Takto postupuje lidstvo vpřed, kdy dává pro podvědomí národa to, co obsahuje. Lidstvo tak zasahuje do podvědomí Boha to těmi lidmi, kteří se nebojí vystoupat k jeho výšinám. Jejich síla je taková, že dokáží pozvednout každou myšlenku, která hýbe světem. Jak je to možné, že toto dokáži jako člověk, ptal se jeden člověk druhého člověka? Je tomu tak proto, že jako Bůh dokážeš vše, jen chtít pozvednout oči a být pevný jako skála a pohyblivý jako vánek, která ovívá tento svět. Tento svět je prostředkem k vyšším světům. Kdo po zbytek odkladu povýšení, ten zde zůstane a bude pomáhat lidem dál jako nevtělená bytost. Kdo však uspěje a projeví přání jít dál, tomu se nebude bránit povýšit svůj život. Přestože, a to musím přiznat většina lidí zůstává, protože by rádi pomáhali lidem jako celku. Taková pomoc lidem se cení nejvíc, protože nejde a nikdy nešlo o povýšení jednotlivce, ale celku, který se skládá z jednotlivců. To, že tento úkol je složitý a namáhavý si uvědomují všichni, přitom ti co tak konají jej vnímají jako poslání, kdy na konci s dechem odpočinou u Boha, který je jim oporou v jejich snažení. Jejich snažení doznívá po celý život jako život, který žili. Proto jejich velikost se propisuje do světa a tvoří skutečnou jednotu se stvořením. Taková jednota se nedá vytvořit Bohem, protože Bůh jako nevtělená bytost nedokáže, co dokáží tito lidé. Jsou jeho pravou rukou a tvoří život v jeho barevnosti i stálosti života zdejšího. Takto působí prostřednictví života Božská síla, aby dala všemu, co mu náleží.
Co říci k tomuto tématu? Jsou otázky, které otevřou jiné otázky, které musejí jít ven. Nedělám to proto abych se zviditelňoval, ale proto, že bych rád dal všemu, co mu přísluší, jak v těle, tak duši. Aby duše si byla vědoma své strasti života, který žije jako povýšení, které ji čeká. Nic jiného nemohu říci k tomuto tématu.
Ono dělení života dvojím metrem není dostatečné. Dvojí metr běžného člověka se netvoří svým životem jako jedno. Jenže jak dál? Ono jedno musíme rozdělit podle příkladu, kterým žijeme, kdo je v Bohu má příklad Boha. Tato vsuvka je určena pro jednoho člověka, který projevil přání dostat odpověď.
Onen multipolární svět se stává realitou všedního dne. To co vidíme jako lidé se nedá obejít řečmi, že vše je přeci stejné a dokonce, že se nic nemění. Mění se tolik, že jen slepí lidé nevidí změny, které probíhají. A nyní padne otázka, která se dotýká nás, středoevropského prostoru. Jakou roli budou hrát Češi v tomto snažení?
Oporou Čech se stane Rusko. Ač pro některé lidi je nepřijatelné, bude to blahosklonné přijetí jeden druhého a budeme společně vzpomínat na dobu, kdy nás spojovala stejná filosofie. Ta filosofie se nedá datovat ke komunismu, ale je zde filosofie lidství, které tvoříme jako jednota. Pomocí mých textů pochopíte ono spojení a dokážete mnohem více, dokážete uspořádat svůj život tak, že pochopíte vše. Nejen svůj život, ale životy všech. Proto tahle filosofie, která nemá jméno, přestože ji nazývám filosofickými poznámkami, bude gradovat v budoucnu jako směr, který pozvedne člověka. Ten člověk, který si dá práci a pochopí tuto filosofii, bude uděláno to tak, že vše bude povýšeno v ten okamžik, kdy si uvědomí, co lidi spojuje a tím je Božství, ke kterému se dostanou pomocí této filosofie, dostanete klíč od Boha k životu.
Pokračování bude jiné, protože tohle vše bylo vyjádřeno v dopise, který jsem napsal pro veřejné použití. Tento dopis směřuje k počátku člověka na světě. Kdo je na počátku? Na počátku stál člověk, který věděl vše, přesto nevěděl, co znamená upadnout, proto se stalo, že upadnul. Od těch chvil tvoříte jednotu s tím, co je i není a vytvoříte postavu dějin takovou, že vše vykvete do krásy v moudrosti toho, koho milujete. Tímto vzdávám hold prvnímu člověku, který byl a nebál se upadnout od světa, který je jedním, protože hledat onu jednotu lze mnohými způsoby, ale jen jediný dodá člověku výsledky a tím je jeho nitro, jeho duše, kterou musel na své cestě objevit. Kdo tohle dokázal, a přitom zůstal člověkem, ten najde zlatý grál života v tom, co tvoří život všeho, čímž mám na mysli to, co vytvoříme životem ožije v nás a my ožijeme v něm, jako bytosti života. Taková síla je poznání grálu. Grál tedy není o možnostech života, který jako duše dostane, ale o životě, který zažijete za život a rozšíří se po smrti do poznání jednoty všeho. Takový grál je umožněn jen hmotě a lidem, kteří poznají hmotu tím nejjemnějším způsobem. Proto apeluji na lidi, kteří prohlédli život. Dejte všemu, co mu přísluší a poznáte v duši mír a klid o jakém se Vám nesnilo. Dokážete-li jít dál a dokážete-li dát všemu vše co si zaslouží. Poznáte zlatý grál v sobě jako pohár, kterým se plní Božstvím. Kdy ten pohár bude vaším tělem, které přijímá jeho skutečnost života.
Tímto se loučím a předávám své slovo dále.
J.H.
29.05.2025 uveřejnit společně s předchozím článkem
Dopis, který ozřejmí pravdu o životě a Bohu
Perex: Jsou situace, které přináší život. Tedy i tato situace je důležitá pro pochopení celku.
Filosofie života (pracovní název)
Je to ta filosofie, kterou čtete tak často. Vím, že si myslíte, že dokázat něco takového není lidské. Věřte, že klíč k vaší duši nebyl blíž, kdy vaše duše je ta, co přijímá i vydává díky Božství, díky kterému je. Ano, je díky němu a takto to cítí každá duše. Proto se nezlobte na lidi, že nechápou život. To jen jejich život není o duši, ale o těle, které duši teprve hledá.
Jsou různá těla, tedy i duše. Však některé dokáží tolik, že jejich život je životem všech. Skoro stejně jako u Boha. Těmito dušemi budete poměřovat svět, aby každá duše našla Božství v sobě. Naděje duše je nadějí všech. Takto postupuje život, který říká jediné:
Cokoliv vyslovíme s láskou, staniž se. Cokoliv pochopíme v lásce, staniž se. Tímto dodáváme všemu jednotu, ze které žijeme.
Co říci závěrem tohoto psaní, které je veřejné. Cokoliv pochopíte svým životem dáte stvořiteli. Dávejte dary nejvyšší tomu, koho milujete, toto je to jediné, co Vám mohu vzkázat.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Na okraji společnosti žijí lidé
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