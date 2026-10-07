Slovo Boha padá na zem
19.5.2025
Slovo, které padá na zem, je slovem toho, koho miluji (pracovní název)
Na počátku takového slova stojí ten, koho miluji. Jak jsem psal dřívávějc na situaci se nic nezměnilo, přesto jediné může být vším a tohle téma bych v tento okamžik rozvinul do podoby malé úvahy.
Co znamená, že jedno dokáže být vším? Ono jedno je tvořeno vědomím si věcí, které vytváří stvořitel. To, že dáváme Bohu atributy Božský je na místě, přesto to není přesné. Skutečný stvořitel hraje prim ve smyslu dávání a braní, takto postupuje každý život. Od tohoto okamžiku Vám řeknu pravdu o vztahu mezi stvořitelem a jednotou. Tyto slova nejsou určena uším těch, co nevěří, protože jejich síla je taková, že dokáže dezorientovat jejich život v síle slov, která přináší poznání.
Tyto slova znamenají malou revoluci, jak v životě člověka, tak Boha. Proč? Je tomu tak proto, že na počátku stál stvořitel a na konci budeme stát oba, Já i stvořitel jako jedno. Ano, máte pravdu, taková úvaha nebyla nikdy zobrazena. Je tomu tak proto, že lidé nedávajíc všemu, co potřebuje jdou vesmírem či světem, jak kdo chce, to, že nejsou stvořitelem. Jedině ten člověk či stvořitel, který dává v každý okamžik to nejlepší ze sebe, je jako ten, kdo tvoří jednotu. Jednota tak zobrazuje stav duše i těla, které dokládá poznatky tak vysoké, že nikdo nechce jít dál, ale každý by se rád zastavil. Proč tedy o tom píši? Ten důvod je dvojí.
Jak jistě cítíte dvojí důvod může znamenat léčku, a právě proto o tom píši. Nástraha se skrývá v tom, že cokoliv, co vystoupá na takovou úroveň života a dodá všemu co mu přísluší, musí dostat výzvu života k tomu, aby pochopil vše, přeci. Ano, je to tak, člověk vnímající kvalitu Božství, každý okamžik přijímá tuto výzvu. Jsou tu však výzvy, které netvoří kostru vesmíru ani stvoření. Co je příčinou tohoto stavu?
Je tomu tak proto, že cokoliv vytvoříme nemá rozměr ani váhu, teprve u nás se dává ona míra a váha dané situaci. Není tak váhy a míry Boha, ale všeho jako jednota, kterou oživujeme. Toto tajemství se nedá popsat slovy. Je to tajemství života, o nichž se musí pomlčet, přesto o něm mluvím s otevřeností člověka, který miluje. To milování má jediný cíl. Dát všemu co mu přísluší.
Tímto se pomalu loučím a předávám své slovo dál. A nezlobte se, že v nejlepším své slovo utnu, to jen člověk, které píše tyto poznámky má hodně co říci, jenže nedokáže vše předat v takové kvalitě v jakýkoliv čas. Proto omluvte tento přístup, kdy v nejlepším se končí. Však život Vám ukáže to, co má ukázat. Že vše je jedním a dokonáte-li své poznání takovým způsobem, dáte všemu, co mu náleží, naleznete i Vy poznání života.
J.H.
Jiří Herblich
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