Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství

Skoro by to vyznělo, že Bohové jsme My všichni. Jenže tak to není. Bohové jsou ti, co pochopí odkaz Boží v sobě, aby se jimi stali.

3.12.2024

Příchod spasitele v každém z nás, aneb co nebylo řečeno posledním příchodem (pracovní název)

Poslední příchod byl velkolepý a lidem se zatajil dech, když pochopitelně jen v útržcích chápaly celou situaci. Kdo ji však chápal cele? Ano, byl to člověk, který teprve musí vzniknout za života těch lidí co pochopili jeho kroky. Na počátku tohoto pochopení stál opět člověk, a to člověk, který uvěřil. Tento člověk se neptá, ale věří. Pak následuje další víra, a to víra v to co nám přinesl, tady již pomalu vznikají otázky. Další víra je v tom, co tvoří kořen lidství. Tady se rozmohla filosofie a přinesla lidem nebývalý rozkvět. Co je tedy filosofie? Filosofie je pohled na Boha jako člověka, který má atributy Božský jak v tom, co činí, tak jak celou situaci chápe.

Jediným výkladem Boha v současném postavení člověka je filosofie. Bohužel ne ta filosofie, co brázdí školy, ale ta životní, co obsáhla život, což dokáže člověk na sklonku života. Proto člověk má na konci života co předat. Svou moudrost jako moudrost Boží, kterou nabral v poslání života. Tahle moudrost je v lidské historii nejvyšší. Jsou však lidé, kteří si neváží této moudrosti a to tím, že očekávají zázraky, přitom si neuvědomují, že život sám je malý zázrak a který by měl být stejnou měrou opečováván.

Jsou slova útěchy a slova moudrosti, jenže jaké poselství přináší dnešní čas, kdyby se měli rodit lidé moudří a znalý se ve věcech Božích. Proč tomu tak není? Je tomu tak proto, že člověk jednu část pochopení vynechal a tím myslím onu filosofickou zkušenost. Ne však všichni. Věřit se dá mnohými způsoby, jenže ona filosofická zkušenost nám říká toto:

Kdo najde filosofického člověka dnes a najde v něm Boha, který je. Ten pozná i jeho život jako svůj. Takto postupuje člověk moudrý.

Jsou však slova ta, co nám přináší dnešek? Co nám přináší poznání Ježíše Krista v dnešních dnech? Ano, přináší nám to nejvyšší, co přinést má. Takto postupuje ona moudrost v životě naším, kdy naše moudrost je vlastně zvolání k Bohu, přijď a buď mnou. Takto jedná člověk vědomý, který si uvědomuje poznání i výsost Boží zde na zemi.

Tímto bych se mohl rozloučit, přesto mi to nedá nenapsat jednu poznámku pod to vše. Co jsme My lidé? Jsme ti, co dokáží vše? Aniž jsme jimi, jenže my lidé nevěříme ani stvořiteli ani sobě a tímto poškozujeme svůj život jak v Bohu, tak v reálném životě.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 28.11.2025 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Jiří Herblich

Byla slova pochopení jednoty zobrazena?

Byla zobrazena v celé šíři života, právě tohoto života, který žiji. Proto omluvte mou nedokonalost, která z těchto slovy čiší, jako nedokonalost života, který žiji.

26.11.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 15x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život

Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.

24.11.2025 v 6:30 | Karma: 4,03 | Přečteno: 85x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo míra světa bylo právě zobrazeno

Co udělá Bůh se světem, kde je vše jedním? Udělá z něj podnož pro další světy, které vyrostou na životě vašich. Na životech těch, co pochopí ona slova poznání, jako slova poznání svá.

21.11.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo přijde ke mně nalezne míru budoucnosti, nebo přítomnosti?

Jsou věci hluboké, na kterých se pracuje roky, jsou však míry života, které pochopíte i bez systému. Je to míra člověka, který Ví, nejen to Vím je však jeho, ale celý život, který má přídavek Božský.

19.11.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 11x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Nový systém přinese probuzení

Jak poznáme, že jsme probuzení lidé? Věříme-li pravdě, která hýbe světem, jsme na nejlepší cestě poznat i nový systém, který se dá krájet.

17.11.2025 v 6:30 | Karma: 4,09 | Přečteno: 65x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

Zemřela gardistka postřelená u Bílého domu. Trump zastaví přijímání migrantů

Sarah Beckstromová a Andrew Wolfe postřelení při incidentu u Bílého domu.
28. listopadu 2025  6:21,  aktualizováno  7:57

Zemřela dvacetiletá gardistka postřelená ve středu při incidentu u Bílého domu. Oznámil to...

Orbán míří do Moskvy. S Putinem chce probrat dodávky energií i mír na Ukrajině

Původní fotka Viktora Orbána a Vladimira Putina
28. listopadu 2025  7:32

Maďarský premiér Viktor Orbán míří na schůzku s Vladimirem Putinem. V Moskvě budou jednat o...

Teploty na Šumavě klesly až k minus 20 stupňům Celsia. Silnice jsou namrzlé

Komplikace na královéhradeckých silnicích. (24. listopadu 2025)
28. listopadu 2025  7:25

Na Šumavě padaly v noci na pátek extrémně nízké teploty. U Kvildy naměřili až minus 20 stupňů...

Český vánoční dárek pro ženu každého věku: Jak vybrat šperk, který má duši?

Granát Turnov
28. listopadu 2025

Komerční sdělení Blíží se Vánoce a s nimi také každoroční otázka: jaký dárek vybrat pro ženu, aby byl skutečně...

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Jiří Herblich

  • Počet článků 542
  • Celková karma 3,60
  • Průměrná čtenost 91x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.