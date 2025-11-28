Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství
3.12.2024
Příchod spasitele v každém z nás, aneb co nebylo řečeno posledním příchodem (pracovní název)
Poslední příchod byl velkolepý a lidem se zatajil dech, když pochopitelně jen v útržcích chápaly celou situaci. Kdo ji však chápal cele? Ano, byl to člověk, který teprve musí vzniknout za života těch lidí co pochopili jeho kroky. Na počátku tohoto pochopení stál opět člověk, a to člověk, který uvěřil. Tento člověk se neptá, ale věří. Pak následuje další víra, a to víra v to co nám přinesl, tady již pomalu vznikají otázky. Další víra je v tom, co tvoří kořen lidství. Tady se rozmohla filosofie a přinesla lidem nebývalý rozkvět. Co je tedy filosofie? Filosofie je pohled na Boha jako člověka, který má atributy Božský jak v tom, co činí, tak jak celou situaci chápe.
Jediným výkladem Boha v současném postavení člověka je filosofie. Bohužel ne ta filosofie, co brázdí školy, ale ta životní, co obsáhla život, což dokáže člověk na sklonku života. Proto člověk má na konci života co předat. Svou moudrost jako moudrost Boží, kterou nabral v poslání života. Tahle moudrost je v lidské historii nejvyšší. Jsou však lidé, kteří si neváží této moudrosti a to tím, že očekávají zázraky, přitom si neuvědomují, že život sám je malý zázrak a který by měl být stejnou měrou opečováván.
Jsou slova útěchy a slova moudrosti, jenže jaké poselství přináší dnešní čas, kdyby se měli rodit lidé moudří a znalý se ve věcech Božích. Proč tomu tak není? Je tomu tak proto, že člověk jednu část pochopení vynechal a tím myslím onu filosofickou zkušenost. Ne však všichni. Věřit se dá mnohými způsoby, jenže ona filosofická zkušenost nám říká toto:
Kdo najde filosofického člověka dnes a najde v něm Boha, který je. Ten pozná i jeho život jako svůj. Takto postupuje člověk moudrý.
Jsou však slova ta, co nám přináší dnešek? Co nám přináší poznání Ježíše Krista v dnešních dnech? Ano, přináší nám to nejvyšší, co přinést má. Takto postupuje ona moudrost v životě naším, kdy naše moudrost je vlastně zvolání k Bohu, přijď a buď mnou. Takto jedná člověk vědomý, který si uvědomuje poznání i výsost Boží zde na zemi.
Tímto bych se mohl rozloučit, přesto mi to nedá nenapsat jednu poznámku pod to vše. Co jsme My lidé? Jsme ti, co dokáží vše? Aniž jsme jimi, jenže my lidé nevěříme ani stvořiteli ani sobě a tímto poškozujeme svůj život jak v Bohu, tak v reálném životě.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Byla slova pochopení jednoty zobrazena?
Byla zobrazena v celé šíři života, právě tohoto života, který žiji. Proto omluvte mou nedokonalost, která z těchto slovy čiší, jako nedokonalost života, který žiji.
Jiří Herblich
Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život
Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.
Jiří Herblich
Slovo míra světa bylo právě zobrazeno
Co udělá Bůh se světem, kde je vše jedním? Udělá z něj podnož pro další světy, které vyrostou na životě vašich. Na životech těch, co pochopí ona slova poznání, jako slova poznání svá.
Jiří Herblich
Kdo přijde ke mně nalezne míru budoucnosti, nebo přítomnosti?
Jsou věci hluboké, na kterých se pracuje roky, jsou však míry života, které pochopíte i bez systému. Je to míra člověka, který Ví, nejen to Vím je však jeho, ale celý život, který má přídavek Božský.
Jiří Herblich
Nový systém přinese probuzení
Jak poznáme, že jsme probuzení lidé? Věříme-li pravdě, která hýbe světem, jsme na nejlepší cestě poznat i nový systém, který se dá krájet.
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Zemřela gardistka postřelená u Bílého domu. Trump zastaví přijímání migrantů
Zemřela dvacetiletá gardistka postřelená ve středu při incidentu u Bílého domu. Oznámil to...
Orbán míří do Moskvy. S Putinem chce probrat dodávky energií i mír na Ukrajině
Maďarský premiér Viktor Orbán míří na schůzku s Vladimirem Putinem. V Moskvě budou jednat o...
Teploty na Šumavě klesly až k minus 20 stupňům Celsia. Silnice jsou namrzlé
Na Šumavě padaly v noci na pátek extrémně nízké teploty. U Kvildy naměřili až minus 20 stupňů...
Český vánoční dárek pro ženu každého věku: Jak vybrat šperk, který má duši?
Komerční sdělení Blíží se Vánoce a s nimi také každoroční otázka: jaký dárek vybrat pro ženu, aby byl skutečně...
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
- Počet článků 542
- Celková karma 3,60
- Průměrná čtenost 91x