Slovanství, které přijde, jaké bude?
24.3.2025
Co znamená být Slovan (pracovní název)
Jediná zmínka o Slovanství pochází až dalších a mladších zdrojů. Proč všechny staré zdroje nejsou zobrazeny? Ta příčina je dvojí. Slované měli písmo, ale neměli potřebu zapisovat své dějiny. Existovala knihovna, které zobrazovala život Slovanů, přesto již dnes se nedá najít pro její zničení. Jak tedy se postavit za Slovanství, když je vlastně vůbec neznáme. Jaká je naše minulost?
Naše minulost byla bohabojná, a to ve všech směrech. To že Slované byli takřka pro dnešní i minulý svět neviditelní, je důsledek jejich povahy, kdy Slované rádi tvoří ve skrytu, aby dali věcem niterný ráz. Ta niternost je tak provází životem a nechtějí být mezinárodně známý, přesto jednoho dne se tak stane. Již jsem o tom psal, jaký osud čeká ty, co dokáží přijmout Boha. Takový a budou to právě Slované budou pozdviženi. To pozdvižení nebude uděláno tak, že si toho někdo všimne, ale stane se tak naráz, že všichni budou koukat co se děje. Ta příčina povýšení veškerého Slovanstva je totiž skrytá. Ta skrytost znamená pochopit úlohu Slovanstva ve světě i tady doma. Pochopit, znamená dát všemu co mu přísluší a tohle je právě mantra všech Slovanů, pokud žijí na území těchto států, které nesou myšlenku tohoto uskupení.
Jak dál? Pokračovaní bude ostřejší. Co jeden nevymyslí je ten důvod proč budou Slované povýšeni. Na jedné straně to bude útlak, který ze západu bude proudit, ale bude to i Bída, která dokáže pozvednout všechny ze židle a Slovany kor. Povaha Slovanů je totiž hravá, jednak si hrají se slovy a jednak si hrají se životem a to takto:
Nehledám nic konkrétního, jen bych rád naplnil život svým životem, takto mluví většina. Jenže jsou tu výjimky, které dodávají náplň jen toho povrchního a ta náplň zní takto:
Co najdu to použiji pro povznešení všeho, nejen nás lidí, ale všeho, co žije a bytuje zde na zemi. Takto se chovají špičky Slovanstva a takto se chovají ti, co dokáží přinést Bohu tryznu života svého tím, že uvěří.
Na počátku takové malé úvahy stála otázka, jak bude vypadat Slovanský pohled na svět a ten nám říká toto:
Kdo najde v životě sílu a tu využije pro dobrotu všech, ten nebude milován pro svou velikost, ale pro lásku, kterou přinesl. Takto hovoří stařešinové našich krajin. A takto hovoří ti, co pronikli do Slovanství jako nůž, který proniká máslem.
Na samý závěr mám jedno sdělení o tom, co přijde:
Nebojte se budoucích věcí. Nebojte se vládnoucí vrstvy. Tito si musí uvědomit komu slouží a za jaký peníz slouží. Až přijde naše doba, která se pomalu blíží, nic nedokáže zabránit pokroku, který má vytrysknout ze Slovanství jako zdroje pro svět. Kdy náš pohled na svět nebude tím, co zastáváme jako Slované, ale jako lidstvo. Takto hovoří jeden z Vás, která vidí věci budoucí a takto hovoří i Bůh, který dává klíče od stvoření těm, co věří a bdí nad světem s láskou a pokorou, která plyne vším.
Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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