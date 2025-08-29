Slova zazněla a Bůh spustil život
27.10.2024
Co nám mají muslimové Evropě ukázat? (pracovní název)
Na počátku každé úvahy uvedu dva příklady.
Jeden příklad za všechny. Co jsou to muslimové? Muslimové jsou lidé, kteří uvěřili tomu, co napsal jejich prorok, který dokázal mnohé. Takto definují víru muslimové. Jak definují víru lidé v Evropě? Víra v Evropě zastává dvě stanoviska, kdy to první stanovisko dokáže to, co má tehdy, když se rodí děti a to druhé, kdy o děti již nemáme zájem a žijeme pro prožitky života. Ta druhá skupina nastává tehdy, kdy ona skupina přijme ďábla jako svůj cíl. Ano říkám ďábla, protože je to právě on, kdo našeptá lidem, co má a co nemá cenu. Jedině on našeptává lidem, co je výhodné a moudré, přitom sami lidé necítí potřebu se mu postavit, protože si jej neuvědomují přes víru, které slouží.
Co tedy dál? Jediné východisko z krize, do které se celá Evropa a potažmo i v Rusku dostalo je konat. Jenže jak konat, zeptal se hošík? Existuje cesta poznání víry, které se udá tím, že pochopíte moje texty, zněla odpověď. Jenže tyto texty jsou pro většinu lidí tak složité a neuvěřitelné, že se takové poznání přeci nemůže konat, odpověděl hošík. Ano máš pravdu, jsou složité, jenže jen pro ty, co nemají s to pochopení pro to, co zobrazují. Zaznamenávají víru v nejčistší podobě v podobě Boží pomoci lidem. Takto by se měli chápat tyto texty. Kdy Bůh je ten, kdo dává lidem odpovědi a lidé by měli konat podle svého nejlepšího svědomí. Kdo tedy koná, zeptal se opět hošík?
Konají ti, co pochopili víru v sobě. Tito lidé konají, jak nejlépe dovedou a nejsou to masy, ale lidé moudří, kteří našli v životě Boha v sobě, jako poslání si vybrali uvést Božství do svého života i života druhých. Od těchto lidí se bude měnit svět, kdy nejen tito lidé si uvědomí, čím máme projít, ale i tím, že dokážeme konat ve víře a lásce toho, koho milujeme.
Takto promluvil jeden moudrý muž, který ač se to nezdá není kmetem, ale láskou života. Kdo tedy jsem, zeptal se znenadání člověk člověka?
Jsem tedy ten, kdo by měl nalézt to jemné v nás, ale co s tím mám dělat, když něco tak jemného najdu, zeptal se opatrně člověk? To že najdeš to jemné v tobě znamená, že jsi na cestě, kdy cesta není prací, ale ukazuje směr, kterým se máš vydat. To že dnes cesta zobrazuje práci je špatně, kdy cesta naznačuje život ve své podstatě, kdy ona podstata je zobrazena prací života, která spojuje vše do jednoho.
Z toho, aby se člověk zbláznil, odpověděl druhý člověk. Jak to myslíš, zeptal se moudrý muž? Jsem přeci ten, kdo poznal svět, ale ten svět se zdá být úplně jiný, než je nám předkládáno. Ano je tomu tak. Poznat svět, musíš právě ty sám tím, že pochopíš své nitro. Nikdo jiný to nedokáže za tebe, neexistuje žádný systém, který by to udělal za tebe. Muslimové mají svoji víru, ale ty budeš mít život, který bude tebou spojen se vším, což je mnohonásobně víc než víra. Kdy víra ustoupí do pozadí a život se promění v to, čím má být. Tedy Božstvím v každý okamžik.
Co jsou tedy muslimové pro nás v tento okamžik? Jsou naší myslí, která se zdá být dezorientovaná a nedokáže se upnout na Božství, které kráčí světem. To, že jste nepřijali muslimy je tím, že nedokáže přijmout ne jejich víru, ale že vaše mysl, nedokázala přijmout Boha. Až naleznete to, co má pomocí Boha nalézt, pak naleznete i klíč k životu, kde bude vše jedním.
Takto promluvil onen moudrý muž, který ač se to nezdá, není kmetem života, ale moudrostí Boží.
Tímto bych měl skončit, jenž nedá mi to zdůraznit to, proč tohle vše vzniká. Je to proto, že člověk, který ztratil cestu ji musí znovu nalézt, přitom ji spoustu již nalezlo, jenže ne v Bohu, ale to nevadí, protože Bůh je obsažen ve všem. Pro si přejte v tom, co zastáváte nalézt právě to Božství, které máte nalézt, protože není malosti ani velikosti, ale jednoty všeho.
Tímto se skutečně loučím a nebojte se o budoucnost. Ti, co čtou tyto texty a chápou je, jsou na cestě, jak se dostat výš, nejen v životě, ale i v duchu, který vládne všemu.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo bude jako Já Bůh
Jsou to lidé, kteří svoji vůli dají do vůle toho, kdo je světem i životem. Takto hovoří ten, kdo stvořil zemi, že není bídy ani hladu, ale víry, lásky a pokory.
Jiří Herblich
Kam pohlédnu v této zemi kvete, vše kvete do krásy
Kdo najde v takové obyčejné věci jako byla hymna svůj postoj k životu, ten pochopí, o čem je Češství, že není o moci a víře, ale o pravdě, kterou společně hledáme.
Jiří Herblich
Nový systém nezobrazuje nic nového
To jen lidé najdou nový smysl života v tom, co činí, tedy v lásce a pokoře k životu. Ničím jiným se nedá život naplnit, jen těmito atributy.
Jiří Herblich
Kdo pochopí tato slova, najde klíč k životu
Nehledejte v životě klíč ke všemu, ale hledejte prostřednictví života onen klíč, který vyplývá z tolika věcí, že je dokáže obsáhnout jen Bůh ve vás. Věřte tedy, že Božství je dáno vaší duši, a podle toho jednejte.
Jiří Herblich
Slovo láska nebude poznáno dříve
Než pochopíte slova pravdy, které zaznívají z nás lidí, kteří Ví. To, že nechápete jejich slova dává tušit jak na tom jste. Až dokážete porozumět tak, že budete moudří jako oni, pak bude ráj na zemi.
