Slova počátku jsou opět na scéně
Duchovností postavíme chrám (pracovní název)
Na počátku duchovnosti stojí člověk, který si řekne:
Kdokoliv dokáže věřit, jenže kdo vykoná ono dílo ducha? A začal konat. Takto vzniká duchovnost, která provází duši i tělo jako jedno. Od těch dob, kdy tohle vešlo do podvědomí, lidé jsou jako vítr ve směru konání.
Byl jeden počátek a ten počátek nebyl stvořen, jak to, že nebyl stvořen počátek? zeptal se jeden muž. Je to proto, že počátek je i není, takto vyzní vše jako jedno a my dokážeme to jedno pochopit tím, že dáme všemu, co mu přísluší. Takto definujeme nulový bod počátku. Od tohoto bodu vzniká vše, kdy nulovým bodem je cokoliv. Takto se definuje počátek. A jak se definuje konec?
Konec se definuje takto: Kdokoliv přijme Boha, přijímá kvalitu, která nemá hranic, jenže co je onou hranicí? Jsme to my všichni a my jsme i tím koncem Božství. Tedy konec není skutečný, protože konec je živý, ale koncem rozumíme stav, kdy pochopíme-li konec jako jedno, kde počátek je i koncem a dokážeme jej i tak přijmout. Pak zažijeme opravdový konec stvoření v sobě. Návod by tak byl na světě, jenže jak jej realizovat? zeptal se člověk.
Jediná realizace je možná v duchovní oblasti, kde hmota vzniká. Kde se rodí vše jako jedno. Takto odpověděl ten, kdo je i není a člověk si řekl:
Jsem ten, kdo pochopil Boha, ale v tomto jej nechápu, je to tím, že jsem nepochopil vše? A zadumal se na svým životem. Po krátké odmlce se pohroužil do stejné úvahy i Bůh, který dával lidem poznání. Kdo je tedy jiný, zeptal se člověk? Jiný je ten, kdo koná jako já, a přitom je stejný v tom, co vytvoří jako člověk, i Bůh, který lidství provází. Tento počátek i konec se nedá uchopit ničím jiným než poznáním sama sebe. Takto zněla odpověď života i odpověď Boha, který nás provází.
Tímto textem, dávám do rukou lidem klíče od stvoření, protože vaše nitro je klíček k počátku i konci stvoření. Kdo jej pochopí jako cestu, po které kráčí, toho Božská spravedlnost naplní moudrostí. Takto jednají lidé vědomý a jsoucí svého pomyslnosti, která dokáže mnohé, kdy ona pomyslnost je tvořena tím, co dokáží jako jeden či druhý čili jako oba, který konáme jako ten, kdo je i není. Takto zní zákon počátku, který říká toto:
Jakýkoliv počátek není počátkem, ale je pokračováním, kdy skutečným počátkem se nekoná tím, že se měří, ale tím, že se žije. Kdy každý počátek je osobou zmítán jako realita dne, která přináší poznání. Takový je počátek, který žijeme ve všem, nejen v sobě či druhých, ale skutečně ve všem.
Touto úvahou jsem otevřel téma tak hluboké, že pochopit ji je velice obtížné. Přesto věřím, že se najdou lidé, kteří pochopí tuhle úvahu jako filosofické pojednání o počátku, který je životem.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo nabyde a kdo pozbyde?
Hledejte ve slovech poznání života, kterým žijete, ne tím, že bude příběhem, ale tím, že bude skutečným příběhem života. Ničím jiným pak nepoměřujte život, jen tímto, protože tohle je alfa a omega života věčného.
Jiří Herblich
Slovo víra nebylo nikdy výš
Které slovo zazní až se navrátím ke stvořiteli? Slovo víra se stane dalším životem, ne proto, že bude odměnou, ale že bude životem dalším ve víře jako životu, který jsem pochopil.
Jiří Herblich
Které slovo zastává láska?
Slova lásky jsou slova poznání. Kdy láska nedokáže být poznáním, ale dokáže nám je zprostředkovat přes vše co obsahuje. Takto vzniká výjimečné a dokonalé nic, čímž navazuji na počátek lásky, které není ničím jiným než oním nic.
Jiří Herblich
Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat
Kdo bude se stvořitelem v tento čas, ten pochopí další kroky, které musí nastat. Tento článek je výspou toho, co považuji za pravdu, přestože víra dokázala to, že tento článek je pravdivý v tom co tvoří.
Jiří Herblich
Co se bude dít až chyby zaniknou?
Svět se změní ze světa chyb na svět plný moudrosti, kdy chyby budou onou moudrostí, která pozbyde étosu života věčného, ale bude životem dočasným. Poté nastane prozření všech lidí i věcí, že vše je jedním.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Masové protesty v Nepálu mají přes padesát obětí. Uprchly tisíce vězňů
Při rozsáhlých protestech proti korupci a blokování sociálních sítí v Nepálu, které vedly k pádu...
Ruské manévry v Bělorusku a Baltu začaly. Polsko a Litva střeží své hranice
Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo ruské ministerstvo obrany....
RECENZE: Uctivé loučení. Ukončí opravdu ságu Panství Downton: Velké finále?
Premium Scenárista Julian Fellowes, který seriál Panství Downton stvořil před patnácti lety, se o...
Nezúčastníme se příští Eurovize, pokud tam bude i Izrael, vyhrožuje Irsko
Irsko se nezúčastní 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize v roce 2026, pokud Evropská...
Pronájem skladu, 184 m2, Luby
Petra Bezruče, Luby, okres Cheb
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 508
- Celková karma 3,26
- Průměrná čtenost 94x