Slova lásky nebyla blíž k poznání reality
6.11.2024
„Dalajláma řekl Potřebujeme si uvědomit jednotu lidskosti.“ A já podotýkám, jenže jak to udělat bez poznání duše? (pracovní název)
Jsou slova, která nevyhasnou. Jsou slova, která musejí padnout, kdy jedním ze slov je poznatek duše. Jenže jak to udělat, když lidé o duši nestojí? Ano tyhle slova nesmějí zapadnout. Jsou to slova našeho pána, které zní takto:
Kdokoliv pozná duši, pozná i mne. A takto postupuje člověk moudrý, který nalezl drahokam života v tom, co cítí jako člověk.
Tato věta je psaná samotným Bohem, jenže jsou tu i lidé, kteří již naplňují tyto slova, ne tím, že je kopírují, ale že jim dávají náplň tím, že pochopili obsah sdělení. A jaký je obsah sdělení? Je to láska, která prochází stvořením. Tedy poznejte lásku života, která je obsažena ve všem a naleznete i poznatek toho koho milujete a tím nemusí být člověk či cokoliv jiného, ale může to být samotný Bůh, který sděluje lidem pravdu, kterou se odějí jako lidé, kteří pochopili jeho slova. Odít se těmito slovy se dá jedině tak, že vykonám v lásce to nejvyšší a tím je poznání lásky ve všem.
Těmito slovy se loučím a nezlobte se, že nedávám příklady k věření, či kopírování. Jsme přeci lidé, kdy každý si najde svoji cestičku v životě k poznání lásky, která dokáže oblažit každou duši, nejen Vás, pokud tedy vaše láska je skutečnou láskou.
Mějte se hezky a přeji Vám hodně lásky v životě.
J.H.
8.11.2024
Slovo, které padne vedle, je naším slovem, pokud máme Božství v sobě.
Perex: Jsou slabí i silní lidé, však jedno mají společné. Je to víra v Božství, které je námi my jím. Proto všichni máme dveře k bohu otevřené, protože víme všichni stejně. Jen to nevíme vždy ve stejný čas.
Atributy Božství, láska, pokora, moudrost (pracovní název)
Jsou věci, které znamenají revoluci. Ta revoluce vždy přináší vyšší poznání skutečnosti, která je. Poznat tak skutečnost znamená být jiný než být na počátku a o tohle jde Božství od počátku.
Kdo jde s Bohem, de facto jde s tím, koho miluje, i když z počátku netuší kam jde. Teprve čas, jak se říká „ukáže cestu“. Ta cesta není s to poznat co je příčinou této cesty, přesto lidé jdou a jdou tam odkud není návratu.
Vím, že úvaha měla být jiná. Měla být o Božských atributech, které nás provází, přesto nejsou v ničem vidět. Jak to, že nejsou v ničem vidět? Je to proto, že kdokoliv přísahá Bohu věrnost, zapomene, co věděl i kdyby to bylo nevím co. Proč se tak děje?
Je tomu tak proto, že Bůh koná naší vůlí a námi jako sám sebou, přesto nám ponechává svobodnou vůli. Ta svobodná vůle znamená to, že kdokoliv si uvědomí, co mu pomáhá a co ho ničí a půjde dál. Ten najde v životě mnohé. Je tomu tak proto, že Bůh pojal lásku jako svou, a poznání, které z lásky vzniká je jeho poznáním. Dá se tedy říci, že Bůh jedná v našem zájmu, a přitom ve svém, kdy jeho zájem je tak vysoký, že člověk nemůže poznat víc, kdyby ho nebylo.
Myslím, že celá tato úvaha je revoluční v mírnosti a sdělováním pravdy, která vyplynula ze skutečnosti, že jako lidé jdeme a věříme, kdy naše víra je vírou toho, koho milujeme a jeho láska je naším životem.
Takto to půjde po věky věků, dokud z lidí se nevzejde nový Bůh, který povstane v moudrosti, lásce a pokoře.
Tímto se loučím a předávám svoji lásku Vám všem.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo je probuzením?
Slovo probuzení je právě tím slovem, které nás uvede do lásky života. Tímto se probudíme do života a tímto vytvoříme život svůj, stejně jako jeho.
Jiří Herblich
Kdo přijde s kulatostí země, je v pravdě?
Kdo najde odvahu pochopit tento text, neujde mu, že život nabízí ne jedno řešení hádanky, ale vícero. Kdy Bůh jako stvořitel nemá se skloňovat ani vymítat tím, že věříme svému jako jemu tímto způsobem, která zastává poznání
Jiří Herblich
Slova počátku jsou opět na scéně
Jsou to slova počátku, nebo konce? Takto nezněla otázka, ohradil se muž. Ano, je to počátkem i taková otázka, která je i koncem. Proto vězte, že vše je počátkem i koncem v jediný okamžik.
Jiří Herblich
Kdo nabyde a kdo pozbyde?
Hledejte ve slovech poznání života, kterým žijete, ne tím, že bude příběhem, ale tím, že bude skutečným příběhem života. Ničím jiným pak nepoměřujte život, jen tímto, protože tohle je alfa a omega života věčného.
Jiří Herblich
Slovo víra nebylo nikdy výš
Které slovo zazní až se navrátím ke stvořiteli? Slovo víra se stane dalším životem, ne proto, že bude odměnou, ale že bude životem dalším ve víře jako životu, který jsem pochopil.
