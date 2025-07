Které slovo je laskavější? A které slovo je k pomilování hodné? Jsou to všechny slova ať je jakékoliv. Takto uzavírám jednu etapu života a připojuji se k životu věčnému.

5.10.2024

Nahradí uměla inteligence stvořitele? (pracovní název)

Tahle otázka je nepatřičná, přesto vím, jak je to myšleno. Vše zmoudří pod vlivem umělé inteligence, protože si každý uvědomí, proč tu umělá inteligence je. Myslím, že dokáži citovat z Boha, jeho slova o umělé inteligenci jsou tato:

Přijde doba, kdy Vy lidé nabudete dojmu, že dokážete vše, přitom budete zrnko písku, které neznamená ve stvoření nic. Myslíte si o sobě, že jste velcí a dokonalí, přesto nevíte o sobě nic. Až přijde doba, kterou zobrazují někteří lidé jako jedno, které vám přinese skutečné poznání sama sebe. Do té doby nebudete těmto lidem sahat ani po kotníky, protože tito lidé jsou tu proto, aby Vás upozornili na Božství ve Vás. Těmito slovy se loučím a přeji si Vám předat dar nejvyšší, tedy být Vámi jako Vy mnou.

Tahle slova jsou zlomová, až je lidé pochopí ve své velkoleposti, najdou to, co hledali celý život. Bude to jiný život, přitom stejný. Co mohu říci již dnes?

Dnešek je nejbáječnější právě proto, že je právě takový. Den jsem přivítal u okna a podíval se na Boží zahrádku světa a pozdravil jsem Božství a vykonal tak pokoru ke všemu, jak žije. Tato pokora je tak důležitá, že lidé ji stále nechápou, teprve až si uvědomí, jak malí jsou v celém stvoření a jak by mohli být velcí, když přijmou onu malost, teprve pak nabude své velikosti, právě takové, jakou mají mít.

Těmito slovy se však neloučím, ale přidám návod na život, který byste mohli žít jako jedno.

Tento návod nebyl nikde praktikován, jen u jednoho člověka, který je mi Vším. Jeho láska dosáhla stavu, kdy je skutečným jedním a zastává jedno v celé své lásce i šíři života, proto berete tyto slova jako naději pro každý život, který naleznete v jeho slovech.

Slova a jen slova, ohradil se člověk, však ať nám ukáže svůj život, abychom věděli, jak žít! Ano, ukáži vám ho, v myšlence na malost zastávám velikost toho, koho jsem přijal. Těmito slovy určuji další věci, ne díky mně, ale díky toho, kdo mě poslal.

Na počátku dne, přivítám den, který přichází, jak v duši, tak tělem, které obsáhne vše během okamžiku. Tento okamžik je nesmírně důležitý pro prožitek dne, jsou dny kdy to vynecháme, přesto to dokáži během dne dohnat, přesto radím jediné:

Kdo bude chtít obsáhnout Božství v celé šíři, přistupujte každý den k oknu a milujte svět za ním jako jedno, kdy vaše láska nebude se omezovat jen za tímto oknem, ale na vše, co obsahuje svět. Tato slova nesmí zapadnout, kdy meditace může podpořit tento stav, nejedná se o dlouhé počínání stačí pár minut při tréninku, a meditace stačí bohatě i deset minut. Tento celek tvoří základ každého dne, kdy se dá jen rozjímat i v posteli, což pro začátek postačí. Toto rozjímání nad světem je tak důležité, že tvoří svět Váš jako můj.

V průběhu dne, jdu s písničkou v těle tímto světem. Jak je to možné, že si pořád píská, ptají se lidé? Je to proto, že našel Boha ve všem. Jeho písnička je tak písničkou světa, kterou přijal a dokáže vytvořit ze světa ráj v duši i těle právě tak je. Tímto se posouvám k činnosti, kterou člověk denně vykonává.

Vykonat činnost v lásce a pokoře světa je nadmíru důležité. Pokora se nesmí přehánět, stejně jako láska, protože obě strany mohou nabýt rozměrů, přímo nebetyčných a kde pak míra, ptá se Bůh člověka?

Co říci ke všemu co tu bylo napsáno? Bylo napsáno hodně, ale stále nebylo pochopeno to hlavní, co je oním počátkem víry v Boha v člověka? Onen počátek je datován k tomu momentu, kdy člověk uvěří tomu, komu má uvěřit. Není to jen Bůh či člověk, ale jak se říká uvěří všemu, což je podstata světa. To uvěření všemu je tak niterné a láska je tak mocná, že takový člověk spráskne ruce a řekne:

Děkuji Ti jednoto, že jsi mě přijala s mírou života tvého i mého. Přál bych si milovat vás všechny stejně jako miluješ ty nás. A pokora, mír a láska mu odpověděli:

Nejsme tu proto abychom dávali a brali, ale jsme prostředníci ke skutečnému světu, ve kterém žijete. Když nás takto pochopíte, najdete v životě vše jako jednotu, kdy naše dary jsou pro Vás dary jednoty, která koná vše. Kdy jednota se nedá obalamutit slovy ani činy, ale musí být přítomná ve Vás jako jednota všeho. Teprve pak přijmete slovo Mé a tím slovem je život Váš. Těmito slovy Vás bude častovat jednota celý život, záleží jen na Vás, jestli jejím slovům uvěříte či nikoliv.

Jak mohu poradit ze svého místa v životě, radil bych přijmout nabízenou rukavici, protože jednota je tak vysoká, že dokáže vše přibarvit barvami života tak, že život se stane rájem. Ne proto, že zmizí strach či smutek, ale že budete nad ním povýšeni tím, že jej budete milovat jako jednotu, která proudí světem. Pak strach či smutek nebude mít na vás jediný účinek. Jedině že by Vy jste chtěli, aby měla.

Myslím, že toto pojednání se vyčerpalo, ne v tom, co jsem sdělil, ale právě tím, co mělo být sděleno. Proto bych si přál vám sdělit to niterné z Vás pro Vás.

Děkuji

J.H.