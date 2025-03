Slova jsou od toho, aby sdělovala pravdu o světě, ve kterém žijem

Jedním ze slov je láska, která zastává poznatky nejvyšší. Kdo je v lásce života, je mužem i ženou, ten najde vše jako jedno tehdy, když přijme odpovědnost za život jako božský.

Stát se jedním, tedy vším? (pracovní název)

Kdokoliv vysloví tuto myšlenku bude posvěcený. Jeho posvěcenost bude spočívat na základě toho co vykonal a co přinese světu. Rozhodování nebude lehké, přesto u některých lidí již dnes vidím to, že cesta, po které jdou je oním jedním, které tvoří základ stvoření, mého i vašeho. Tedy že jsme jedním ve své podstatě. Jak se dívat na tohle vše? Dívat se dá očima dítěte i muže i ženy. Kdy muž je mužem proto, že je moudrý ve slovech i činech, dítě, proto, že je krásné v koruně své prostoty a žena je láskou v tom všem, jako jednota bdící nade vším. Kdo pozná ženu takovou, bude nejšťastnější muž na zemi, protože takových žen není mnoho. Je spoustu slov o lásce, ale která je ta pravá?

Ta pravá láska se pozná tak, že nic nežádá a neponižuje nikoho a nic ve svém životě, ale dává to, co vytvořila ve všem jako jednotě. Taková láska, když se rozhoří mezi lidmi a nemusí to být mezi mužem a ženou, ale i mezi lidmi stejně smýšlejícími, bude posvěceno vše takovým způsobem, že všichni nabudou království nebeského v ten moment. Kdy jejich víra řekne toto:

Kdokoliv přijme lásku z mých rukou a já přijmu jeho, budeme posvěceni ve své lásce, protože pro mne láska je jednotou a vytvářím tak jednotu ve všem, tedy i v lásce.

Kdokoliv pozná tato slova jako pravdivá a podívá se na Boha v sobě, ten pozná, že je jako malé dítě, které poznalo svého otce. Od tohoto okamžiku poroste do krásy i života věčného, zde na zemi. Toto dítě je dar Boha lidem a poznání tohoto dítěte je znakem vysokého a nízkého jako jednoho. Kdo tedy udělá takové poznání a udělá jej tak, jak jsem řekl, ten najde v životě lásku ve všem, a nejen těch co lásku dávají, ale ve všem i těch co láskou nejsou. Jak je to možné?

Láska je totiž základní princip Božství, kdy láska není tvořena ničím vyšším než samotnou podstatou toho, z čeho vznikla a její podstata je tak nekonečná, že i jednota a Bůh se sklonili před touto nekonečností, kdy jejich nekonečnost je dána tím, co obsáhli, jenže láska obsahuje vše jako jednota a je skutečně vším. Takové poznání udělají lidé, kteří přijmou lásku z rukou stvořitele. Taková láska není namítal muž. Ale je, odpověděl jeden. Ten jeden, co poznal Boha ve své podstatě. Proto i Já Vám povídám to stejné:

Nechtějte být jen láskou, ale buďte vším, kdy láska nebude jen pozlátkem, ale bude vašim tělem, které bude zářit tady na zemi. Taková láska se nedá popsat, ale musí se žít, kdy srdce se prozradí tím, že bude jako nejhlubší hladina a dokáže přinést to nejnižší i nejvyšší jako jedno. Taková láska sídlí v nás lidech, jen ji objevit tím, že budete s Bohem jako svým bratrem.

Těmito slovy si myslím, že ukončím toto stať, která myslím zobrazuje již příliš podrobností o všem. Takové podrobnosti jsem zatím nikomu neřekl, jen tímto článkem sděluji pravdu o světě, ve které žiji a jsem jedním jako bratří Boha všemohoucího, který oblíbil si toto místo pro svou lásku, která zde kypí.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v životě i lásce.

J.H.