Slova jako krize sem nepatří

Přesto jsou součástí života, ve kterém najdete Božství nejvyšší. To jen ti co nemohou poznat Boha, budou zatraceni, ne proto, že z lásky, ale pocitu musu, který v nich zavládne.

27.09.2024

Krize zachvátila zemi (pracovní název)

Naděje vkládaná do lidí se vypařila. Kdo jsou ti lidé, zeptal se Bůh? Ano, jsou to lidé, jenže jací lidé to jsou? Jsou to lidé nemilující nic jiného než konzum. Takto zněla otázka Boha k lidem a lidé odpovídali takto:

Jsme ti co prohlédli za oponu života a ten život jsme udělali v sobě tím, že jsem nedali všemu co si zaslouží.

Takto odpovídali lidé, kteří propadli skepsi ze sebe samých. Jenže jak tohle souvisí s krizí, která neodvratně přichází? Je tu krize hlásila média. Jaká krize zeptal se člověk, vždyť jsem se za celý život neměl lépe? Jaká otázka taková odpověď a lidé budou trpět ne proto, že se zeptali, ale proto, že nedali všemu, co si zaslouží.

Kdo jsou ti lidé, zeptal se člověk člověka? Jsou to lidé, kteří věřili a šli s Bohem. Tito lidé zůstanou lidmi do posledních chvil, kdy Bůh řekne toto:

Miloval jsem Vás všechny, přesto tito lidé jsou mi milejší. Tito lidé dokázali najít i v dobách nejtěžších Boha, kterému dali vše, vše ze svého života i života druhých. Takto promluví Bůh.

A lidé nepochopíc jeho řeč budou dál slepými. Jenže jaká krize vlastně přichází, zeptali se opatrně lidé? Ano, jaká krize vlastně přichází. Přichází krize, ve které přijdete o vše, co jste milovali. Nebude to láska, ani to co jsme si mohli dovolit v Bohu, ale statky, které jsou Vám milejší než život. Takto promluvil Bůh.

Navzdory všemu Bůh jedná ne sebestředně, ale s láskou, kterou přidává celému stvoření. Tato láska zažehne ve Vás lásku, poznamenal člověk, který Ví. Tito lidé budou novou krví země a budou stavět na odiv své Vím, tito lidé budou solí země, budou dávat všemu co si zaslouží. Ne z pohledu člověka, ale Boha, který je i není. Tito lidé budou snílci i realisté v zemi, která dává své dary všemu stvořenému. Takto bude vypadat i jednat budoucí svět.

A jak dopadnou ti lidé, co neuvěří, zeptal se hošík? Tito lidé budou smeteni z povrchu zemského, protože nepřijali svého pána ani ve chvíli nejtěžších. Tito lidé nebudou pochopeni a nepochopí co se děje. Proto si přejte, aby vaše kroky byli kroky mými v tom, co tvoříte ve světě, kde vše je jedním. Takto promluví Bůh a takto jedná i člověk vědomý, který dává ze sebe to nejlepší pro jakýkoliv čas.

Jsou slova útěchy i slova pochopení, však nemohu Vám říci čím vším si budete muset projít abyste pochopili Božství. Nemohu ne proto, že to mám zakázané, ale kouzlo ze situace vyplyne právě takto, že Bůh bude s námi v tento čas tak těsně, že lidé pocítí jeho přítomnost a řeknou toto:

Kdokoliv je se mnou v časech nejtěžších, ten si uvědomí sílu Božství ve Vás. Tito lidé nebudou zatraceni, ale povýšeni, přitom ti, co našli Boha v časech dobrých budou lídři všem těch, co pochopili až v době krize.

Tohle je vše, co jsem chtěl říci a omluvte to, že nemohu sdělit podrobnosti, protože podrobnosti bývají tak hrozné, že byste jim stejně neuvěřili.

Tímto se Vámi loučím a předám Vám lásku k dnešnímu dni.

J.H.