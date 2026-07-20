Síla jména hovoří o síle duše
19.4.2025
Perex: Jsou jména, které probíhající život potřebuje, jsou jména, které lidi uvádí do transu. Ve skutečnosti je to jen jméno a přitom zapomínají, že duše nese jméno mnohem důležitější a vznešenější. Kdo jde s duší, tomu vévodí jméno duše, a ne jméno člověka.
Důležitost jména v životě člověka (pracovní název)
Jméno dokládá poznatky duše. Jméno tak má nezastupitelnou roli v životě člověka. Jsou však lidé, kteří tohle znají tak, že žádné jméno na ně nepůsobí. Je na vině jejich síla duše, která dotváří vše kolem a nejen jméno, které jako nevnímají. Jejich jméno tak dosahuje kvalit našeho pána, který dokládá poznatky nejvyšší.
Jenže pro většinu lidí je jméno stěžejním prostředkem pro vyjádření. Proč je tak důležité jméno? Je tomu tak proto, že duše, které se rodí na tento svět jsou slabé jako děti a potřebují oporu ve svém jméně. Jen ty silné duše, které dokládají stvořiteli, co zastávají a kudy jdou, ty tvoří zlomek stvoření, přesto i pro ně má jméno jistý význam, a to spíše symbolický než skutečný. Jméno tak zasahuje do života člověka každého z nás. Jméno není potřeba měnit, ale můžeme si jméno upravit tak, že lidé nám budou říkat jinak, či tak jak se nám líbí. Tohle je hlavní kámen úrazu lidí, že vlastně neví, jaké jméno by měli nést a mění jej jak ponožky. Jsou však jména, které dodávají sílu. Jsou to ty jména, která jsou tvořeny kostrou a hodnotou Boží. Není jména bez toho, poznamenala jedna duše, přesto jsou to jména složitá a dokládajíc stvořiteli co jsou zač. Taková jména se však nedávají s těmito jmény se duše rodí a dokazují stvořiteli co zastávají. Jméno má tak dvě funkce, jednu dočasnou a tím je přezdívka či pojmenování v životě člověka a tu druhou, která je trvalá, a to znamená jméno její duše.
Duše nese jméno, který jí dal stvořitel. Každá duše nese toto jméno a každá duše se snaží přizpůsobit tohle jméno svému životu a to tak, že její přezdívka či jméno bude číselně korespondovat se jménem duše.
Jsou však jména duše, tak složitá a vysoká, že žádné jméno na zemi nedokáže přinést již více. Tito lidé nejsou schopni vysvětlit jaký význam má jméno na jejich stav. Jsou to ty duše, které dokládají stvořiteli svoji sílu života. Těmito dušemi dokládá život svůj záměr, vybudovat ráj na zemi.
Myslím, že jsme trochu poodhalil tajemství jména, které nesete. Pro ty, co si zoufají nad svým jménem mám jednu radu. Poklidně si sedněte a konejte v lásce vše v tento čas a vyčkejte jaké jméno vám vyvstane na mysli. Pokud se takové jméno objeví, tak si jej zapamatujte a konejte vše tak, že toto jméno uvedete v život, kdy vás bude ovlivňovat. Protože jméno pro běžné lidi má vysloveně důležitý význam a ovlivňuje jejich život takovým způsobem, že dokáží i onemocnět, když takové jméno nemají.
Taková nemoc však není, aby se duše zase neuzdravila. Ano, je tomu tak, je to nemoc duše, která má přání spočinout s duší toho koho miluje zde na zemi. Jen ty vyspělé duše, které nesou jméno tak vysoké, vlastně jim o jméno nejde a ty tvoří vše tak, že jméno nehraje na zemi důležitou roli. Jejich jméno je totiž silný, který propůjčuje životu sílu v tom, co tvoří.
Myslím, že se téma jména vyčerpalo a budu se těšit na další vstupy.
J.H.
Jiří Herblich
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