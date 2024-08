Samotná snaha je k ničemu, bez víry

Víra jako moderátor všeho, je poznatkem toho, koho milujeme, proto i Vy najděte svůj zdroj ve víře v to, čemu věříte, protože tímto budete poměřovat svět.

Poznat zdroj je jako poznat tělo, ve kterém žijeme (pracovní název)

Jakýkoliv zdroj není naším tělem, nýbrž jediný zdroj všeho je ten, kdo hýbe námi, kdo hýbe jím. Nejsme tedy v žádném okamžiku sami. To jen domýšlivý člověk řekne:

Kdo nebo co jsem? Jsem ten, co znamená hodně, ne z pohledu Božství, ale lidství, které je vším.

Tato slova musí být vysvětlena. Vysvětlení je jediné. Kdo projde bránou pekla, ten najde tělo, které jako nežije a tímto tělem bude poměřovat svět. Bránou pekla je myšleno oddělení se od zdroje, ve kterém jsme. Nejde se oddělit, přesto můžeme. Je to tak vysoká hra, že jako lidé ji nemůžeme pochopit, jedině Bůh, který říká o tomto celém toto:

Pochopte své tělo, jako nástroj můj i váš, kdy tělo není jen poznatek těla, ale je skutečným nástrojem Božství, tím, že dokáže přijmout, vydat co má.

Těmito slovy častuje Bůh nás a my mu odpovídáme těmito slovy:

Kdo najde v těle poznatek duše, bude duší, protože víme o všem, co se děje, bude jako ten, kdo i není. Tímto poměřujeme svět a tímto dáváme na odiv svůj um, být jako on.

Tyto slova nejsou moudrá, přesto se vztahují k většině věřících. Bohužel, věřící si myslí, že našli zdroj, přesto o tomto zdroji nic neví. Celé je to na kočku, řekl by jeden člověk, jenže jak dál? A slova, které pronesu nás posunou do stavu, kdy uvěříme, ne vírou v něho, ale vírou v jedno, které provází jeho šat. A tento poznatek zní takto:

Kdo bydlí v toto těle, zeptal se člověk? Bydlím tu já, Božská jiskra, která nemůže být nikým jiným než tím, čím jsem. Tímto poměřuji svět a tímto se přibližuji k Bohu. Proto hledám svůj šat v tom, co tvořím, do kterého se odívám ne proto, že věřím, ale že bytuji jako ten, kdo je i není.

Tato slova nejsou z mých slov, ale slova, která pronáší duše. Má slova budou tato:

Bydlete jako králové tím, že pochopíte vše v sobě a mimo sebe. Tímto budete pochopení sbírat jako lidé, kteří dávají všemu, co jest zapotřebí. Tímto budete poměřovat svět a budete dávat na odiv svůj um, stejně jako svoji moudrost.

Tato slova nezobrazují pravdu, ale můj názor.

Proto se budu loučit a budu se těšit na další postřehy v tomto dni.

Děkuji za pozornost a přeji hodně zdaru.

J.H.