Ropa jako počátek nového zdroje v nás?

Kdo si uvědomí dolarový systém, jak závisí na ropě, uvědomí si, co musí následovat a tím je pochopit situaci jako spolupráci mezi všemi, bez výjimky.

Ropa, jako zdroj stability dolaru (pracovní název)

Stalo se veřejně známé, co se ví od počátku. Že ropa je zdrojem stability pro celý dolarový systém. Bez ropy za dolary by byl dolar ničím, tedy byl by tak nízký, že jeho hodnota by v současné situaci byla na úrovni toaletního papíru.

Přesto přes tento neveselý počátek mám jednu zprávu. Ta zpráva zní, že ačkoliv to má dolar sečtené, kdy podmínky se mění takovým způsobem, že dolar to neustojí, již dnes jsou vidět první střípky a závan nového svěžího větru, který rozvíří puch, který po dolaru vznikne. Jaké je to rozvíření? Je to postaveni Brics jak nového světové hegemona, ne ve smyslu ovládání, ale spolupráce. Kdo pochopí takto toto uskupení, pochopí i budoucí vývoj. Je jasné že Spojené státy se budou bránit takové změně, ale k současnému dni se nedá nic jiného říci než to, že hra byla dohrána a Rusko ve smyslu porážky, které se mu dostalo, nakonec zvítězilo. Nedá se to napsat jinak, protože tento projekt vzájemné spolupráce je Ruský projekt, který zainteresuje nakonec celou planetu, a to ne tím, že všichni budou členy Brics, ale že lidé a postupně i státníci si uvědomí, že skutečné hodnoty se tvoří vzájemnou spoluprací a ne válčením, jak bylo zvykem v době vlády Spojených států.

Celý tento článek by nestál za nic, přesto vyřknu jednu pravdu, která proudí světem:

Kdo najde v každém čase ať dobrém či zlém, to nejlepší, nikdy nebude poraženým, protože porážka neznamená klesnout pod tíhu, ale vědět, že bude doba, kdy budeme muset opět jít.

Tímto se loučím a přeji Vám hodně zdaru ne ve starém systému, ale v počátku novém, který se rýsuje tím, že pochopíme naši budoucnost stejně jako přítomnost.

J.H.

Květina, obyčejná a vtíravá svým kouzlem

Perex: Složitost světa se dá připodobnit ke květině. Kde veškerá složitost končí a objevuje se krása, která je životem. Buďte tedy květinou života a srdce.

Jsme podobni květinám? (pracovní název)

Na počátku každé úvahy uvedu, že se jedná o můj čistě subjektivní názor. Kdo jej nesdílí, ale může, a to může je věc, která dělá člověka člověkem, když se podívá na podobnost světa květin a lidí.

Co jsou to květiny? Květiny nám sdělují pravdu o světě, kde žijeme. Takto působí a jsou prozřetelností určeny k tomu, aby oblažovali svět. Květiny neslouží tedy k poznávání, ale pouze pro potěchu duše i oka. A takovými květinami jsme i my.

Kdo si položil otázku, jaký je rozdíl mezi člověkem a květinou? Asi málokdo, přitom zahradníci Ví. To Ví, je skutečně velké V, protože víra dostává punc čistoty. Taková víra nebyla řekl jeden člověk, ale byla odporoval mu druhý, záleží jen úhlu pohledu a pohled člověka říká toto:

Ať jsi či nejsi, přesto jsi květinou, protože tvůj život je jí podoben tak, že člověk nevěřícně zírá, komu to uvěřil.

A lidé zírají na květiny a nechápou je. Přitom, a to stejně nechápou své životy. Přitom pochopit jedno, dává pochopit i druhé. Jak tedy dál?

Jedná cesta, jak z tohoto kruhu je víra, která je víra ve stvořitele, který určuje veškerý život a pak následuje víra člověka v život, jak se říká pomíjivý. Přitom obě víry spolu souvisí. Kdo si položí na otázku, jaká je víra v pomíjivost a jaká je víra v absolutno, dostane odpověď, která člověka zaskočí. Není tam žádný rozdíl. To jen lidé si myslí, že šplhají, a přitom pošlapou to nejjemnější v nich. Přitom by stačilo tak málo. Dát všemu co mu přísluší.

Proto má rada zní takto:

Dávejte všemu, co mu přísluší, kdy květiny nebudou jiné, a to tím co jsou a vaše víra nemusí být velikášská, bude mírná, pochopitelná pro každého, stejně jako život.

Na samý závěr mohu říci jen jedno:

Květiny jsou jako my tím, že jejich květ oblažuje tento svět, kdy my jsme tou květinou, která proniká světem a dává mu vše co potřebuje. Taková květina je tak vysoká, jak jsou vysoké naše city k životu. Kdo život obdivuje a dvoří se mu, ten bude tou nejkrásnější květinou pro tento svět.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.