Rodina, která netvoří základ
4.3.2025
Silná rodina jako základ společnosti (pracovní název)
Co je to silná rodina? Silná rodina znamená jediné, jsou to výzvy života, který žijeme na pomezí toho, koho milujeme. Toto pomezí tvoří svou část podle toho, jak milujeme. Proto omluvte tento úvod jako nepodstatný, přesto důležitý, pro pochopení dalších věcí.
Jsou situace vysoké i nízké, však které převáží? Jsou to ty situace, které dotvářejí realitu, kterou my žijeme. Není totiž reality bez pochopení. Takto se utváří vztah mezi lidmi a takto vzniká poslání rodiny v tom, jak žije společnost. Poslání rodiny jako takové teď zní takto:
Vychovejte člověka vědomého, který dokáže vše jako jedno. Nehledejte smír s těmi, co nedokáží dodat všemu co potřebuje, ale naopak s těmi, co tohle dokáží. Takto reprezentovaná rodina je základem každé společnosti, která postupuje dál.
Tímto úvodem tvořím základ společnosti, která nedokáže vše, ale dokáže jako jednotlivec skoro vše, co dokázat má. Rodina tedy dotváří jednotlivce jako jednotlivec dotváří společnost. Je to spojitá nádoba, kdy se nedá vynechat nic, jen to, co by mohlo ztratit a tím je vysoké ego každého z nás.
Jak tedy dál? Dál tvoříme vše láskou a nikoliv Egem, ano takové Ego je vždy velké, ne tím, co tvoří, ale co si o sobě myslí. Lidé by měli pochopit, že Egem se netvoří nic, jen budujeme své vlastní poznatky natolik nízké, že čehokoliv vytvoříme budujeme pro závist druhých.
Taková slova jsou počata z pravdy a taková slova jsou, jak bych řekl kus pravdy o životě, který lidé žijí.
Naděje se skládá z poznatků života, tím poznatkem je poznání života. Kdo tedy hledá život, nakonec jej najde svým životem a to takto:
Hledáte-li život, najdete-li život buďte šťastni, protože Váš život se nedá popsat jiným způsobem než tím, jak žijete. Slovo, jak žiji život tedy má dvě polohy. Ta první poloha se nedá popsat a ta druhá má smysl jen pro toho, kdo tento život žije.
Dalo by se pokračovat, jenže jaké je poselství rodiny jako duše? Duše má atributy Božství a rodina má atributy lidství. Tahle dualita má tak atributy, poznat vše, jak má tehdy, když dáme dohromady duši i rodinu ve které žijeme. Nedá se tedy dělat nic jiného, než porozumět duši i tělu, což dává poznat celistvost života jako jednoho. To jednoho, co tvoří základ pro další světy, ne tím, co vytvoříme rukama nebo svým rozumem, ale tím, co dokážeme přijmout předat dál.
Co nám tu chybí na samý závěr této malé úvahy? Chybí nám tu poznatek rodiny jako základní existence lidství. Kdo pozbyl rodinu pozbyl i část svého lidství. To že dnes lidé netvoří rodiny, ale volné svazky se jim vrátí tím, že nedokáží dát všemu co mu přísluší. Kdy rodina je tvořena poznáním nejvyšším vytvoří tak poznání rovnováhy v nás i v těch, které milujeme. Rodina je tak základ všeho, co se dotýká těla a není to jen můj výmysl či poznatek, ale je Božská prozřetelnost, která tohle vše vytvořila. Proto omluvte ten úvod, kdy, jak se dá napsat něco, tak vzletného o tomto všem jinak, přeci tak, že dáme všemu, co mu přísluší a tím je i rodina, která dokáže pozvednout vše jako jedno. Ano jsou to stejné atributy lidství i Božství, které v rodině můžeme zažít, kdy lidství nedokáže zázraky, ale dokáže je ve spojení rodiny, která dodá každému i nejmenšímu článku vše co dodat má. Od tohoto poznatku se odvíjí poznatky nejvyšší, kdy nejvyšší poznatky netvoří vše, ale právě tak nedokonalost naše tvoří onen základ všeho. Proto si važte rodiny, kterou máte a kterou dokážete-li udržet, dokážete poznat vše, jak máte. Jen lidé vykořenění, nedokáží poznat sílu rodiny a nedokáží uznat sílu Boha jak stvořitele v nás všech.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo poznané je slovem nepoznaným
Což platí tehdy, kdy My lidé nedokážeme poznat naše chyby v tom co tvoří naše podstata. Naše podstata tvoří jedinou chybu, je tím nejvyšším, co žije a tím je v područí všeho. Nechtějte své chyby odstraňovat, ale mírnit.
Jiří Herblich
Slovo poslední budiž vysvětleno
Slovo poslední není jen slovem, ale výdobytkem člověka, který je prvním. Ne v tom co tvoří, ale co dokáže, když dostane příležitost.
Jiří Herblich
Oslov Boha a dá ti život
Oslov život a dá ti život vezdejší, ne ten, co žijeme ve hmotě, ale v duši, která dodává všemu co mu přísluší. Takto reaguje nejvyšší člověk na zemi a takto reaguje Bůh na zemi i v nebi.
Jiří Herblich
Které slovo povznese člověka, když ne moje?
Jsou slova vysoká až tak vysoká, že všichni dokáží jediné, být tím co jsou. A takto hovoří Bůh o člověku jako poznavší života věčného v dočasném.
Jiří Herblich
Na počátku lásky stálo slovo člověka
Na konci onoho slova stál člověk, ne jako samostatný člověk, ale jako Bůh člověk, který prohlížeje si život, nadchnul se pro něj tak, že byl jen láskou po celý čas.
