Poznání sama sebe, jako samo naplňující poznání života

Kdo jedná s výjimkou jednoho jako vše, ten najde vše jako jedno. Každému radím, poznejte sami sebe (pracovní název)

13.3.2025

Každému radím, poznejte sami sebe (pracovní název)

Rada života zní následovně:

Kdo pochopí život ve své podstatě, ten pozná stvořitele. Toho stvořitele, kterého milujeme svojí bytostí a jednota, kterou zastáváme. Taková to pravda tvoří podstatu života.

Smíme-li pochopit víc, proč jsme zde na zemi? Taková otázka napadne člověka hledajícího. Hledající je totiž jiný než zbytek společnosti. Je tomu ta již dávno co první slovo vyřknul člověk vědomý. Od tohoto okamžiku je realita jiná. Je taková, jaký je tento člověk. Zvídavá a hledající toho, koho milovat. Stejné je to i u člověka. Kdy člověk pozná realitu stejně jako poznání reality, ve které žije.

Na počátku stvoření nestál jen člověk, ale celé stvoření. Člověk však dostal klíče od stvoření a tím i odpovědnost proto, aby konal vše v lásce a pokoře života. Kdo koná v lásce a poznal lásku stvořitele, dokáže si říci toto:

Jsem ten, kdo miluje. Nevím, koho miluji, protože miluji vše, ale miluji.

Takto odpovídá člověk duši toho, koho miluje a jeho duše tetelí se blahem ne proto, že dokáže víc, než musí, ale naopak, že dokáže vše jako jedno. Od tohoto okamžiku bylo zjeveno tajemství života, který žije s námi a My jím, kdy člověk poznává jako stvořitel svůj život jako jeho.

Těmito slovy se loučím a předávám své slovo dál.

J.H.

2.5.2026 napsáno na zahradě

Mydliti

Mydliti je slovo čistoty, nebo pokus o čistotu? Mydliti znamená akt čistoty těla, a zde se zeptáme jak očistit duši?

Duše je specifická a nabaluje na sebe život, že pokud nežijeme ve skutečné čistotě, ona čistota je pro nás důležitá. Mnohotvárný termín pro čistotu by tak měl obsáhnout duši. A zde se podíváme na dvě možnosti, které máme.

První možnost je jednoduchá a praktikuje ji spousta lidí. Smyslem tohoto postupu je sladit tělo i duši. Jenže to nám říká, že tento způsob není zrovna vysoký a tak duše i tělo jsou očištěny takříkajíc na půl. A jak postupovat? Omyjte se a myslete, že sebe smýváte špínu, kterou jste doslova za celý den nabrali. Tento způsob je účinný, ale není nikterak dokonalý, proto Vám přednesu druhý způsob.

Druhý způsob je aktivní a způsobuje po jistém čase zažití mnohem vyšší čistotu duše i těla. Tento způsob správně aplikovaný dokáže Vás očistit během dne, kdykoliv. Jeho působení je univerzální a čistota díky tomu nabytá, umožnuje pokora. Nyní ke způsobu:

Hleďte si svého, osopí se člověk na člověka. Co je výsledkem tohoto počínání pro nezralou duši? Je jím špína, která na něm ulpí. Proto a to připodotýkám, vždy, když se Vám stane v duchu poděkujte a nechte situaci být, ať si útočí dál, pro Vás tato akce skončila. Vaše duše se oním aktem očistí a působí to jako štít, které běžné strasti života dokáže odrazit, a to vždy tak, že v duchu za tuhle situaci poděkujete.

Vím, že Vám to připadá nesmyslné, ale slovo děkuji je tak mocné, že smývá hřích. Mohl bych pokračovat, ale je málo místa, protože tohle je moje první poznámka psaná na zahradě.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.

Motto na dnešní den

Kdo posílá lásku, vrací se mu láska, kdo posílá zlo, tomu se vrací zlo

Vysvětlení tohoto motta je následující: Jakkoliv se podíváte na život, podle toho i Váš život bude vypadat.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 4.5.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Jiří Herblich

Slovo láska, nemá rozměru

Protože Vy jste oním slovem. Kdo tyhle slova pochopí zde na úvod, nemá cenu číst tento článek, přesto nabízím možnost jej pochopit svou láskou.

3.5.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 16x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Naděje nebyla zobrazena více

Protože co vše je nadějí? Je jím život v lásce, nic jiného nemá cenu, než toto. Na konci života poznáte lásku, na kterou, když odpovíte svojí, poznáte ráj, který jste zažili ve svém srdci.

2.5.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 22x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo vysloví jednotu?

Bude to slovo lásky či pokory či nevědomosti? Budou to všechny slova jako jedno, kdy vědomí si postavíme na odiv jako poznámku nejvyšší, ne tím, co vytvoří či pochopí, ale tím, co neví.

1.5.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Hledající, nacházející v dnešním dni

Slova zastávají střípky všedního dne. Kdo je pozná jako život svůj i toho koho miluje? Jsou tak střípky života společné, nejen pro vše, ale pro každý život.

30.4.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 12x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo pyl, budiž poznáno

Nebude lásky větší než zrnko pylu. Takto definoval lásku Bůh a takto definoval lásku po věky věků, napříč stvořením.

29.4.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 25x | Diskuse | Ostatní
Jiří Herblich

  • Počet článků 620
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 84x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

