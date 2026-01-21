Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami

Znamenají jediné, jak se naučit něco nového, co by se nám jako lidem velice hodilo. Tím myslím, poznání telepatie jako jednoty všeho.

08.01.2025

Telepatie, jako zdroj komunikace (pracovní název)

Na počátku takové úvahy vezmu do úvahy to, s čím lidé dokáží pracovat. A nyní k samotné úvaze.

Samotná úvaha znamená jediné, jsou lidé schopni se naučit telepatii? Ano, jsou toho schopni. Základ telepatie tkví v tom, že lidé dokáží přijmout myšlenku druhých jako svoji. Vím, že takové vysvětlení není s to pochopit tento princip, přesto nastolí poznání, které člověk udělá, když věří. A takto začne další epocha, která bude prodchnuta telepatií. Lidé se pomalu naučí věřit a říkat to čemu věří. Pak již následuje krůček k tomu, aby dokázali poznat co říkají druzí.

Princip telepatie je však jiný. Principem telepatie jsou mozkové vlny, které pronikají hmotou a dokáží ovlivňovat realitu ve které žijeme. Tyto vlny nemají jméno a myslím, že i kdyby měli, není důležité. Tyto vlny se nedají měřit, přesto jsou skutečné. Jak tedy na ně?

Způsobů je několik. Ten první znamená toto:

Kdo pochopí mozek jako vysílač a přijímač energie, která proudí světem, ten pochopí i energetickou povahu telepatie. Telepatie tedy není nic výjimečného, a jak se dá naučit? Způsoby jsou dva. Ten první znamená přijmout myšlenku druhých a žít ji. Ten druhý způsob znamená přijmout myšlenku Božství a žít s ním. Obě varianty dodávají lidem, co potřebují k tomu, aby telepatie fungovala.

Jenže jsou tu lidé, kteří si říkají, vždyť celý život dělám právě tohle, proč to tedy nefunguje? Je tomu tak proto, že vaše myšlenky, které zaplevelují mozek, dodávají chaos takového rázu, že nedokážete se zaposlouchat do ticha, ze kterého ona myšlenka telepatie se rodí.

Poznání reality má tedy dvě podmínky. Podmínka první:

  • Kdo jsi nebe i země? Jsi ta, co miluje vše? Ano, jsem ta, co miluje vše a Vás miluji úplně stejně. Takto fiktivně rozpovídá se člověk se zemí, a přitom dojde k telepatii, protože telepatie je o pochopení druhých.
  • Druhá podmínka znamená změnu vnímání člověka. Člověk již není s to pochopit vše, což si uvědomí a přilne k Bohu, který jej provede tím, že pochopení, které se u něj uděje bude odpovídat velikosti jeho samého. Tímto se lidé dělí a tímto pochopíme vše, jak máme.

Tento druhý způsob bude určený pro ty, co věří stvořiteli a ten první způsob je určený těm co mu nevěří. Jsou tedy kostky vrženy a lidé dokáží poznat druhého jako sebe. Bez tohoto poznání se nedá udělat nic dalšího, kdy jako lidé pochopíme víc jedině tím, že budeme tvořit co tvořím a přidáme něco navíc, nejen ze sebe a stvořitele, ale tím, že dáme všemu, co mu přísluší. Tohle je nejvyšší poznání, které jako lidé uděláme.

Myslím, že téma se pomalu vyčerpalo a budu s těšit na další setkání.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | středa 21.1.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Jiří Herblich

Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?

Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.

19.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 16x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi

Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.

16.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které příběhy stojí nejvýše?

Jsou to ty příběhy, co zobrazují život, jako lásku, která stojí nejvýš. Proto omluvte s pokorou v srdci moji lásku, která se odvážila tak vysoké téma zpracovat.

14.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo matematicky přesné, co znamená?

Jsou slova přesná a jiná nepřesná, jakou mají funkci v Božství? Jsou to čísla poznání, které uděláme a výsledek je naším počtem těchto čísel. Kdo tedy najde poznání v číslech najde i život, který nesou.

12.1.2026 v 18:15 | Karma: 3,28 | Přečteno: 65x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo pochopí jednotu podle tohoto článku

Ten pochopí i smysl života v jednotě, která reprezentuje jednotu tak vysokou, že život se stane tak nepatrný, že bude Božský.

9.1.2026 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 25x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek
21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost...

Hurá do lavic! Školy zapisují budoucí žáčky

Zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny. Na zápis tam bylo...
21. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:53

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)
21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  9:31

Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé...

Hasiči v úterý vyjížděli k požáru chalupy v Benecku, jeden člověk se zranil

ilustrační snímek
21. ledna 2026,  aktualizováno 

Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od pondělí už k druhému požáru chalupy, v pondělí zasahovali v...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří Herblich

  • Počet článků 570
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 88x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.