Poznámky ke stvoření, které nejsou poznámkami
08.01.2025
Telepatie, jako zdroj komunikace (pracovní název)
Na počátku takové úvahy vezmu do úvahy to, s čím lidé dokáží pracovat. A nyní k samotné úvaze.
Samotná úvaha znamená jediné, jsou lidé schopni se naučit telepatii? Ano, jsou toho schopni. Základ telepatie tkví v tom, že lidé dokáží přijmout myšlenku druhých jako svoji. Vím, že takové vysvětlení není s to pochopit tento princip, přesto nastolí poznání, které člověk udělá, když věří. A takto začne další epocha, která bude prodchnuta telepatií. Lidé se pomalu naučí věřit a říkat to čemu věří. Pak již následuje krůček k tomu, aby dokázali poznat co říkají druzí.
Princip telepatie je však jiný. Principem telepatie jsou mozkové vlny, které pronikají hmotou a dokáží ovlivňovat realitu ve které žijeme. Tyto vlny nemají jméno a myslím, že i kdyby měli, není důležité. Tyto vlny se nedají měřit, přesto jsou skutečné. Jak tedy na ně?
Způsobů je několik. Ten první znamená toto:
Kdo pochopí mozek jako vysílač a přijímač energie, která proudí světem, ten pochopí i energetickou povahu telepatie. Telepatie tedy není nic výjimečného, a jak se dá naučit? Způsoby jsou dva. Ten první znamená přijmout myšlenku druhých a žít ji. Ten druhý způsob znamená přijmout myšlenku Božství a žít s ním. Obě varianty dodávají lidem, co potřebují k tomu, aby telepatie fungovala.
Jenže jsou tu lidé, kteří si říkají, vždyť celý život dělám právě tohle, proč to tedy nefunguje? Je tomu tak proto, že vaše myšlenky, které zaplevelují mozek, dodávají chaos takového rázu, že nedokážete se zaposlouchat do ticha, ze kterého ona myšlenka telepatie se rodí.
Poznání reality má tedy dvě podmínky. Podmínka první:
- Kdo jsi nebe i země? Jsi ta, co miluje vše? Ano, jsem ta, co miluje vše a Vás miluji úplně stejně. Takto fiktivně rozpovídá se člověk se zemí, a přitom dojde k telepatii, protože telepatie je o pochopení druhých.
- Druhá podmínka znamená změnu vnímání člověka. Člověk již není s to pochopit vše, což si uvědomí a přilne k Bohu, který jej provede tím, že pochopení, které se u něj uděje bude odpovídat velikosti jeho samého. Tímto se lidé dělí a tímto pochopíme vše, jak máme.
Tento druhý způsob bude určený pro ty, co věří stvořiteli a ten první způsob je určený těm co mu nevěří. Jsou tedy kostky vrženy a lidé dokáží poznat druhého jako sebe. Bez tohoto poznání se nedá udělat nic dalšího, kdy jako lidé pochopíme víc jedině tím, že budeme tvořit co tvořím a přidáme něco navíc, nejen ze sebe a stvořitele, ale tím, že dáme všemu, co mu přísluší. Tohle je nejvyšší poznání, které jako lidé uděláme.
Myslím, že téma se pomalu vyčerpalo a budu s těšit na další setkání.
J.H.
Jiří Herblich
Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?
Kdo probudí šelmu, ten uvěří všemu. Takto skončí tato civilizace, aby na jejím konci vyrostla nová. Toto není proroctví, ale fakt, ke kterému spějeme.
Jiří Herblich
Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi
Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.
Jiří Herblich
Které příběhy stojí nejvýše?
Jsou to ty příběhy, co zobrazují život, jako lásku, která stojí nejvýš. Proto omluvte s pokorou v srdci moji lásku, která se odvážila tak vysoké téma zpracovat.
Jiří Herblich
Slovo matematicky přesné, co znamená?
Jsou slova přesná a jiná nepřesná, jakou mají funkci v Božství? Jsou to čísla poznání, které uděláme a výsledek je naším počtem těchto čísel. Kdo tedy najde poznání v číslech najde i život, který nesou.
Jiří Herblich
Kdo pochopí jednotu podle tohoto článku
Ten pochopí i smysl života v jednotě, která reprezentuje jednotu tak vysokou, že život se stane tak nepatrný, že bude Božský.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok
Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost...
Hurá do lavic! Školy zapisují budoucí žáčky
Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V...
Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu
Kvůli netěsnosti na potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé...
Hasiči v úterý vyjížděli k požáru chalupy v Benecku, jeden člověk se zranil
Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od pondělí už k druhému požáru chalupy, v pondělí zasahovali v...
- Počet článků 570
- Celková karma 3,29
- Průměrná čtenost 88x