Potřeba sdělit světu co cítím je tak vysoká

Kdokoliv projde branou života pozná život v pohledu Božství jako nejvyšší poznání života. Není to však Božství, které koná, ale my sami, kteří jdeme s ním.

Chtějí nás udržet v chaosu (pracovní název)

Na počátku takové úvahy se musíme podívat co se děje kolem nás. Je toho hodně, kdy útočí na samou podstatu lidství a jednak na zdrojovou základnu, tedy jídla a potřeb pro život. Po takovém úvodu se nedá napsat nic jiného, než to proč se tohle vše děje. To proč se to děje je jedním z důvodů, proč vzniká tento článek. Tento článek je tak informací pro ty, co věří vědám i statistikám a stejně tak politikům. Všem těmto, co věří, dokáží hodně teprve tehdy když zapomenou na tohle vše, protože tohle vše je uvádí do chaosu. Asi to zní bláznivě, ale chaos vzniká právě z toho, že nedokážeme dát všemu co potřebuje. Tohle bude další heslo pro nadcházející věk.

Tento věk se nedá říci nic jiného, než že poznáte pravou podstatu lidství, a právě proto se tohle vše děje. Prvně musíte být znejistěni, abyste na základě znejistění našli novou míru. Tahle nová míra nebude mírou těch, co věří současnosti, ale bude mírou těch, co věří Bohu a budoucnosti, která vytryskne z nás. Tímto bych mohl skončit, než mi to nedá a postup vpřed mi tu umožnil abych nerozebral co se bude dít v daleké budoucnosti.

V daleké budoucnosti nebude lidstvo tak závislé na hmotě jak dnes. A lidé pochopí pravou podstatu hmoty, která nebude schopna dodat jejím aktérům to co potřebují. Právě tohle bude dalším kamenem úrazu této další doby, kdy lidé se sice odkloní od materialismu, ale nenajdou duši. Svět tak bude zmítán ve stavu, kdy budou vědět, že Bůh je ale nedokáží mu dát to co potřebuje a pak abychom správně rostli nedostaneme to co potřebujeme. Právě tohle je spojitá nádoba a bylo by dobré ji pochopit již dnes. Kdy Bůh je to, co dává, a my to co dává, tedy vše dávající i beroucí si plodů života.

Po celé této úvaze se budu raději držet stranou, protože proroci vždy byli těmi, co přinesli poznání, ale i také víru, která lidem dnes tak žalostně chybí. Proto věřte, že najde vše, co potřebuje, protože dávat všemu co potřebuje je skutečně tak vysoká mantra, že člověk žasne nad jednoduchostí života, který je spojen se svým tvůrcem pomocí těch nejjednodušších postupů, aby bylo vše dokonale čisté.

Těmito slovy se loučím a přeji vám předat lásku a klid, který provází stvoření, které buduje lásku i víru v sobě jako poznatek dalších světů.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H