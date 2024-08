Potřeba ptát se lidí, jak žijí, abychom na jejich příkladě pochopili svůj život

Kdo najde v tomto článku, byť jedinou odpověď svého života, ten může být šťastný, protože pravda je mnohem barevnější, stejně jako život.

Vlastní pěstování potravin, na místo spekulace se systémem, do kterého nás tlačí (Pracovní název)

Co je vlastně míněno onou spekulací? Ona spekulace je to, že systém využíváme tak, že systém je aktivní, zatím co my, jsme pasivní. Takto to do nekonečna nejde praktikovat. Proto uvedu dva příklady.

První příklad je známý všem:

Člověk místo aby se snažil vlastními silami se zabezpečit spoléhá na druhé, a to i ve věcech, ve kterých by měl být samostatný. Tato nesamostatnost způsobuje velké pnutí na trhu a lidé propadají pasivitě čím dál víc. Již nikdo nechce tvořit a každý požaduje víc peněz.

Druhý případ je záludnější:

Na první pohled, když řeknu slova, jako porozumění a láska, nebude to vypadat to co znamenají, jenže taková láska a porozumění znamená, rozumět všemu jako člověk. To rozumět všemu je dané vaší povahou i schopnostmi, proto jsou u každého člověka jiné. Co je společné je snaha o vybudování těla, které zvládne ve svém působení vše. Taková mantra je oslabována, prý volnou soutěží. Bohužel lidé nechápou, že ne soutěží mezi sebou, ale poctivou a upřímným způsobem života i prací dosáhnou pochopení, že jedině tím, co vytvoří budou poměřovat svět. Ne tím, co pro ně vytvoří druzí. Tohle si musí každý člověk uvědomit, kdy vlastní snaha a iniciativa bude odměna u stvořitele, dalším úkolem. Ten další úkol není prací, ale životem, který obdržíme jakoby za odměnu. Nezlobte se tak na lidi, co mají život snazší. Nevíte proč jej takový mají, a přesto se můžete zamyslet na způsobem svého života, jestli nebudete chtít budovat podobný život.

Celé to nemá ani za mák smyslu, řekl jeden člověk. Však tento člověk, ač vidí, neví co znamenají symboly života. Tyto symboly zobrazují život v Bohu. Proto přeji všem lidem poznání všeho, co dokáží přijmout. Jsme to přeci my lidé, co dokážeme vše, a když ne já, tak druzí, jen se nebát jít dál a být aktivní složkou stvoření.

Děkuji všem za pozornost a přeji Vám pěkný den.

J.H.

Slova pokory a moudrosti k budoucímu světu najdete právě zde

Perex: Kdokoli dokáže pochopit budoucnost tím, že najde v přítomnosti něco, co jej katapultuje do budoucnosti, která bude přítomností. Takto zní zákon času.

Na jakém základě, budeme budovat novou společnost (pracovní název)

Základ nové společnosti zní takto:

Nehledíc na chyby své i ostatních, miluji vše jako jedno.

Těmito slovy bude následující generace poměřovat svět. To, jak bude vypadat v praxi není zas, tak důležité, důležitější je myšlenka, která ponese tento nový svět. Tato myšlenka se nezrodila z ničeho nic. Je to poslání, řekl by jeden a druhý odpovídá, není to jen poslání, ale láskou všeho ke všemu, jak ji chápe Bůh. Proto tyto slova budou na dlouhou dobu jedinými, kterými budeme poměřovat svět. Ne hmotou a hmotným, ale duší, která určí, co je i není důležité. Ta hmota však nepřijde zkrátka, jen budeme muset zpočátku pochopit proč se tohle vše děje a teprve pak se jako lidé rozejdeme do okolí a budeme touto myšlenkou obdařovat svět. To slovo obdařovat není to správné, spíš by mělo jít nádech nového světa, který vznikne na základě toho starého.

Nyní se podíváme na počátek. Počátek zní takto:

Na počátku byla tma a vlhko. Na počátku stál člověk, který řekl větu: Jsem, proto chápu vše, protože pochopením všeho, budu tím vším.

Takto vznikl svět z pohledu toho, kdo stál na počátku. K těmto slovům se budeme postupně jak půjde čas vracet a budeme je chápat jako lidé, kteří budoucí stav pochopí tehdy, když tato slova přijmou za své.

Po takové zprávě lidé procitnou. Co jsem si to vlastně namlouval, řeknou sobě. Kdo vlastně jsem? A ty slova budou plná pochopení nejen k sobě, ale ke všemu, co tvoří.

Myslím, že má slova budou pochopena později. A nebude doba, která řekne: Jsem tím, čím nejsem, tedy že nechápu nic. Naopak řekne: Jsem tím, co chápu jako ten, kdo je i není. Těmito slovy pak budeme poměřovat svět a lidé najdou vše.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně zdaru.

J.H.