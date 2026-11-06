Potrava těla povyšuje i duši
31.5.2025
Fermentované potraviny jako základ zdraví (pracovní název)
Jsou témata, které mají lidem osvětlit pravdu. To, že budeme jíst pravidelně fermentované potraviny uděláme tělu velkou službu. Co je fermentované je vlastně živé a tělo přijímá onen život tím nejlepším způsobem. Takto počíná onen základní úhelný kámen života. Dodat tělu živou stravu, protože umrtvením se stane z těla jen přežívající nádoba bez lásky a pokory ke stvořiteli. Obě složky onoho pomyslného naplnění, tedy i těla i duše musejí být naplněni. Kdy tělo živí živost a duši živí to, že přijímá Boha. Když se obě složky spojí do jednoho, nakonec dojde k poznání, že z této jednoty vznikne člověk, který prozře tmu, ve které žil. Tím člověkem dokáže být jakýkoliv člověk, není to omezeno na jednotlivce, ale ani na skupiny osob.
Co říci k fermentaci potravin? Fermentace je proces, znovu oživování potravy. Tímto postupem zvyšuje život potravy takovým způsobem, že cokoliv postavíte před tělo, dokáže zdárně překonat a když se postaví před nemoc, ani nemrkne, taková síla pramení z fermentace potravy. Fermentace je proces, který je přirozený, kdy vyvstává otázka, proč to tak nečiní lidé již dnes?
Odpověď je třeba hledat v systému stravování, které působí degenerativně na celé tělo i zdroj síly těla. Co je pro jednoho lékem je pro druhého jedem. Takto působí fermentace? Nepůsobí takto, a to z jednoduché příčiny. Fermentace je nástroj Boží, jak dodat potravě vyšší level kvality. Není to tak, že člověk by rád viděl vše fermentované, ale že tělo, milující život by to takto rádo vidělo. Proto konejte v těle postup nejvyšší, dodejte tělu postup, kdy fermentované potraviny budou základem vašeho jídelníčku. Nic jiného nemohu k tomuto tématu říci. Jen tohle.
Na samý závěr by to chtělo vykřiknout, proč se tak již neděje dnes? A odpověď překvapí nejednoho člověka. Odpovědí je ten příklad, kdy každý se štítí toho, co zastává tělo, proto je tolik nemocí v poslední době. Kdo přijme své tělo v lásce a pokoře života, ten pozná život tak dokonalý jak stvořitele, který v něm žije. Milujte své tělo a odměnou bude poznání nejen těla, ale i duše, která na těle visí.
Děkuji Vám za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
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