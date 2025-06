Pomocí tohoto tématu rozřešíte svůj život

Jsou starosti života vysoké i nízké, však jednota zastávaná člověkem dojde k povýšení tím, že pozná stvořitele.

Rada starších (pracovní název)

Na počátku stále platí, co jsem vyslovil dříve. Tohle, o čem píši je řešení krize, do které jsme se dostali tím, že jsme uvěřili těm, co chtějí pozřít svět a to tak, že vše bude jejich. Musíme konat tak, že dáme všemu, co mu příslu-ší, tedy nejen jim, tedy tím, že jej odmítneme, ale i těm co by chtěli dostát sluchu systému, který by byl více lidský. Tohle nemůže zabezpečit žádná umělá inteligence, jak se nám snaží vnutit již nyní. Jak půjde čas uvidíte, že snahy podřídit vše umělé inteligenci budou čím dál větší. Kudy se tedy vydat? Musíme najít systém, který dokáže předat moudrost lidskou takovým způsobem, že to oblaží vše. Tedy jak jsem psal analogové musí poznat analogové a digitální poznat digitální, tedy tyto tábory jsou nesmiřitelné a jakmile začne jeden vyhrávat druhý bude pohlcen. A co bylo digitální v předchůdci počítačů? Byl to ďábel, který má obdobné části založené na podobném principu. Ne stejnými, proto se dosahovali v minulosti stejných výsledků jako dnes, jenže dnes se rozhodli moc-ní, že vše podřídí tomuto principu. Pro my lidé musíme stát na stráži a dodat všemu co mu přísluší z pohledu Boha, který žije v nás. Tímto bych toto téma otevřel poznáním, které zní:

Jak uspořádat svět, aby dostalo vše o má dostat.

Na počátku takové malé úvahy stál jeden zákon. Ten zákon zmíním, ne proto že s ním souzním, ale proto, že byl stvořen Božskou prozřetelností k naplnění života. Ten zákon zní takto:

Kdo jsi člověče? Jsem ten, kdo pozvedl číši k Bohu. Ano, tak pojď.

Tento zákon patří k těm nejvyšším, co může člověk zde na zemi zastat. Nejde jen o to přijmout Božství svým životem, ale i tím, že dokážeme předat všemu co mu přísluší. Tímto tvoříme novou jednotu, která se rodí z nás. Tímto dotváříme realitu života ne podle sebe, ale podle všeho.

Jenže jak spadá rada starší s tímto tématem, zeptal se opatrně člověk? Ano, takové téma s tímto tématem souvisí a to bezprostředně. Co znamená být moudrý? Je to zásluha nebo cíl? Je to poznání života, že moudrost se dosahuje tím, že dokážeme naslouchat životu. Kdo se naučí naslouchat životu a dát mu co mu přísluší, ten bude moudrý. Tohle je pravidlo, které žádný člověk ani technika nezmění. Od tohoto okamžiku, co si uvědomíte tyto atributy moudrosti porostete tak, že dodáte všemu, co mu přísluší a vaše moudrost vyroste k nebi.

Věc stařešinů se má takto:

Jsou témata, o kterých se dá diskutovat dlouho, přesto jak navrhnout systém, který přinese povzbuzení každého života? Ano, právě tímto systémem, tedy radou starších povýšíte svůj život. Co je cílem rady starších? Je mi jasné, že lidé tápou a budou tápat i ve svých padesáti letech, jenže jak půjde čas od tohoto okamžiku padesáti let, poznají, že mají co říci a že mají co sdělit světu, pokud byli oddáni stvořiteli. Tohle je důležitá podmínka. Člověk, který není oddán stvořiteli nedokáže být oporou života, ale jeho dárce, bez možnosti povýšení. Jak to myslím? Onen dárce života je život, který nedokáže vytvořit nic dalšího a nekoná tak ze sebe, ale podle druhých. Proto ta zoufalá nedostatečnost v lidech, kteří neví, co vykonat a co konat. Kdy ti, co naslouchají Bohu a jdou vše jako jednotu v každý okamžik.

Tímto se loučím pro tento okamžik a pokračovat budeme za chvilku.

Ta chvilka uběhla. Co bude dál? Dál přineseme jedno poznání života druhého jako svého. Nemyslíš, že to neza-padá do tématu na počátku? Počkej a uvidíš.

Slovo, které na počátku vyřknul člověk bylo moudré, ale co na konci? Na konci vyslovené slovo zboří svět aby vyrostlo do světa dalšího. Tvoje slovo obsáhlo svět v takové dokonalosti, že nebude dalších světů, kam bys rostl. Jenže pro ostatní to neplatí. Jiní lidé nedokáží prohlédnou Májin závoj, který na nich leží. Jenže jak jim pomoci? Jediná pomoc lidem je uvědomění si sama sebe v Bohu. Tohle je jediná naděje lidstva. Dokud lidstvo tohle neu-dělá, nikdy nebude osvíceno světlem, která prozáří vše.

Tímto bych tohle téma posunul dál, a to v jednotě a poznání oněch stařešinů, kteří dokáží pozvednou svět ve své moudrosti. Co znamená věk 50-ti let? Znamená předěl v lidském životě, je takových předělů spousta, ale tento je ze všech nejdůležitější. U žen se projevuje jako poznání sama sebe a u muže jako poznání vlastní moudrosti, kte-rou jsem nabyl životem. Ano, taková je pravda o světě, kde jedním je vše. Takto reagující člověk si povzdechne, jak málo jsem vykonal pro svět a pak přichází stvořitel, aby nabídl člověku odměnu za život. Ano, musím Vám říci pravdu o všem, tedy i o těchto jemných nuancí života, které každý člověk pochopí stejně, ale každý jinak. Protože co je pro jednoho moudrostí, může být pro druhé zoufalstvím. Co nabídne stvořitel člověku, který vyko-nal co měl?

Nabídne mu moudrost jako svět neviděl. Taková moudrost se nedá získat jinak než prací života a tohle je odměna za život, který žijete. Od tohoto věku se bude dít zázrak poznání moudrosti u každého jinak, kdy jedni budou zoufalí z celé situace, protože nepochopili nic, zatímco druzí budou jak na koni a budou dávat všemu co mu pří-sluší. Takový rozdíl mezi lidmi nebude nikdy, připodotknul člověk. Mýlíš se, lidé Ví a tuší, co je čeká, jenže pohodlnost a strach svazuje lidem ruce, aby v těchto letech nedokázali pozvednou svůj život. Takto reaguje sys-tém na člověka, kdy v padesáti letech se u muže rozvine jakoby druhá míza. Jak je to možné? Je To mu tak proto, že ona druhá míza je poznání Boha v sobě. Takto reagují ovšem jen nízcí lidé, kdy ti moudří zasvětí svůj život lásce a práci ve které vynikají. Kdo pozvedne svůj život v těchto letech na úroveň Božství, ten sklidí plody života na zemi svojí prací. K těmto lidem mám jen jednu prosbu:

Nebuďte skoupí na dary života pro druhé. Vědět co těmito dary dokážete upřednostňování života dalšího před současným nemá smyslu, když nejste v jednotě nedokážete nic. Proto bych v těchto chvílích radil lidem toto:

Kdo dovrší v moudrosti padesáti let věku, ten nabude dílem svobody i poznání moudrosti. Kdo nabude v této době skutečné jednoty a nebude skoupý o dary života. Ten postoupí do světa Bohů jako ten, kdo je na rovině Božství, které koná pro lásku světa. Takto vzývajíc život dáme mu, co mu přísluší a náš život je povýšen starostí o všechny jako jedno. Takto jedná moudrý muž, kdy žena hledajíc lásku najde v tento okamžik, co celý život hledala, pokoru a odpovědi života prostřednictví dětí.

Tímto se loučím a předávám své slovo dál

J.H.