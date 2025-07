Pokora přijatá se nezdá být pokorou

Jedině tehdy, kdy vaše ego říká toto: Neboj se, jsi ten nejvyšší ve stvoření a nabádá mě dávat všemu ne to co si zaslouží, ale brát si podle stejného klíče. Přitom rovnováha je tvořená dáváním i braním.

28.09.2024

Pokorně přijímat to, co přijde (pracovní název)

Slova pokory znamenají hodně. Byly doby, kdy pokora byla tak vysoká, jako nejvyšší skála, která čněla v okolí. Lidé věřili a byly pokorní, však jaká je situace dnes? Dnes se zdá, že technikálie nahradily onu pokoru. Když je člověk pokorný přijímá dary, které by rád získal a dokáže to tím, že se skloní. Toto sklonění je důležité a dokáže-li to člověk, najde i pokoru k tomu co tvoří a co by rád získal. Dá se tedy říci, že jsme si přestali vážit všeho a sami sebe. Ničeho si nevážíme jen vlastního ega, které ční nade vším. Naše ego zní tak jako výsost na talíři všedního dne, jenže jaký správný přístup by měl být u člověka?

Tak zaprvé:

Kdokoliv přijme jakýkoliv dar života, musí za něj poděkovat. Je to podmínka života a vytvořit tak dar pro další. Tímto darem je pokora k dalšímu jako všemu, které je pokorné k nám a my k němu.

Za druhé:

Nebývale vysoká míra vlastního ega značí jediné, je to poznámka pro lidi, co budují bez tváře v potu. Je to správné budovat věci bez tváře potu? Není, pokora a radost z vykonané práce je důležitá a člověk si pak váží pokorně práce, která byla vykonána. Takto postupuje moudrý člověk, který si vzal za úkol obhospodařovat svět.

Tímto by se dalo končit, jenž jak sami cítíte, slova by byla potřeba rozvinout, protože pokora je tak na nízké úrovni, že člověk již netuší kudy se dát. Slova pokory tak musí zaznít od nás samých, že jako člověk chápeme vše jako jedno, a to jedno dokážeme moudře spravovat jako lidé. Tímto bych rád předal dál informaci, kterou v sobě nosím.

Ta informace zní takto: Nebojte se poklonit se přírodě i lidem a buďte na výši tím, že dokážete přijmou i vydat to je potřeba, že dokážete přijímat člověka i Boha, který sídlí ve Vás a to takto:

Naděje vkládaná do lidí je nadějí stvořitele, že vše dostane, co má. Jedině tímto posouvá člověk svůj život dál a jedině tímto posouvá svůj život k tomu druhému, kdy vše je tvořeno pokorou tak vysokou, že člověk žasne nad tím vším, kdy ono žasnutí poznamenal jeden člověk je tak na výši, jako jsme i my sami lidé.

Vysokého člověka tak poznáte snadno. Jeho pokora ke světu je tak vysoká, že dokáže dát všemu co mu přísluší, nejen lidem a přírodě, ale i Bohu, který sídlí ve Vás.

Tímto bych se rád rozloučil a uvědomuji si, že být v pokoře se dneska nenosí, přitom je to ta nejdůležitější složka společnosti. Kdy pokora se tvoří silou vlastní duše, která říká toto:

Poděkuji všemu za tvořivou součást všeho. Děkuji ti stvořiteli i za život i život druhých, kteří svým životem dávajíc to nejlepší ze sebe dávám i já to nejlepší.

Těmito slovy se loučím.

J.H.