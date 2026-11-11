Pohádky jsou velké jako malé
1.6.2025
Pohádka Od kdy se tvoří pohádky? (pracovní název)
Pohádky se tvoří životem, tedy jsou tu od počátku. Pohádky nejsou tvořeny tím, že si člověk usmyslel je zobrazit jako pohádku. Ale pohádky mají své kouzlo díky tomu, že dokáže člověk proniknout onen závoj, který představuje život. Jak se říká:
Onen závoj pozná ten, kdo žije v Bohu a tvoří život takový jaký je, tedy v lásce a pokoře života.
Jeho pohádky si poslechne každý, a ne vždy jsou zaznamenané. Jsou však vysloveně pohádkáři, kteří šli světem a dávali lidem rady díky pohádkám, které pochopili. Tito lidé jsou zářným příkladem rozkvětu lidí a společnosti. To, že se dnes tohle neděje znamená úpadek, za který si můžeme sami. Jsou však lidé, kteří mají tu moc pohlédnout svým duchovním zrakem do míst, kde se pohádky rodí. Tito lidé jsou živnou půdou života a dokázají-li pomoci druhým lidem svým pohledem na svět. Poznají pohádku života tím, že uvěří tomu, co zažili.
Ono přijetí pohádky ani jinak nejde. Zažívá to dospělý i dítě, kdy pohádky jsou branou do života, který žijeme. Co je však dospělým do pohádek, zazněl hlas. Ano, co je jim do pohádek. A tomuto hlasu musím odpovědět jediné:
Pohádky tu jsou proto aby vytvořili směs toho, co milujeme na Bohu a jeho světě, abychom pochopili onen svět tím, že je jako jedno. Ano v pohádkách se skrývá tahle jednota a lidé to tak cítí. Jenže jak lidem sdělit, že pohádky musí žít?
Ano, tohle je důležitá otázka. Jak žít onu pohádku? Ona pohádka je příběhem, který nemá konce. Co se člověku zdá jako život je příběhem bez konce. Jak se tedy dívat na svůj život z pohledu pohádky? Jedině tak, že pochopíme svůj život v Bohu. Jinýma očima tento příběh neuzříte. Bůh je tak tvořivý, protože jeho život je pohádkou, a to tak vysokou, že nedohlédneme na konec, který je novým počátkem, proto Bůh je i není, kde konec je počátkem a počátek koncem.
Myslím, že ses pěkně do tohoto tématu zamotal, řekl jeden muž. Ano, jsem trochu mimo a hlavní příčina je v tom, že pořád vyrušuješ místo abys poslouchal. Takto jedná většina lidí, že nedokáže vyslechnout druhý příběh a natož je pochopit, přitom nikdo neví, že pohádku onu, žije každý člověk, jen každý jinou. Kde je pochopení a víra v Boží prozřetelnost, taková pohádka uchvacuje lidi jako smyslů zbaveni dokáží jít za tímto člověkem, protože cítí, že jeho pohádka by mohla být jejich. Takto funguje pojem manipulace. Sice jsem tohle téma nechtěl sdělovat světu, přesto jej musím říci.
Jak tedy dál? Pochopit své pohádky života jde jedině tím, že budeme se stvořitelem a dokážeme-li vytvořit pohádku života takovou, že ji uvěří i druzí lidé, pak tahle pohádka ožije v duších, které ji dají svoji sílu. Takto jedná skutečný člověk, který dává lidem poznat pohádky života tím, že lidi inspiruje k pochopení pohádek, které přímo visí ve vzduchu.
Tímto se pomalu loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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